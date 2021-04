Les responsables du renseignement américain ont averti mardi que la pandémie de coronavirus mettra à l’épreuve les gouvernements du monde entier pendant des années, «alimentant les crises humanitaires et économiques, les troubles politiques et la concurrence géopolitique».

Dans son rapport annuel sur l’évaluation mondiale des menaces, les responsables ont décrit un défi de taille dans le contexte d’autres menaces persistantes posées par le changement climatique et les migrations massives.

«Aucun pays n’a été complètement épargné, et même lorsqu’un vaccin est largement distribué dans le monde, les répliques économiques et politiques se feront sentir pendant des années», conclut le rapport, faisant référence aux retombées massives du virus. «Les pays avec des dettes élevées ou qui dépendent des exportations de pétrole, du tourisme ou des envois de fonds font face à des reprises particulièrement difficiles, tandis que d’autres se replieront sur eux-mêmes ou seront distraits par d’autres défis.

Pendant ce temps, les Centers of Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration examinent les données concernant six cas américains signalés d’un type rare et grave de caillot sanguin – thrombose du sinus veineux cérébral – chez des individus après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19, dit la déclaration. Les six cas concernaient des femmes de 18 à 48 ans et les symptômes sont apparus six à 13 jours après la vaccination.

L’un des six patients est décédé et un autre était dans un état critique, ont déclaré des responsables. La chef de la FDA, Janet Woodcock, a déclaré qu’aucune cause définitive n’avait été déterminée, mais qu’il semble s’agir d’une réponse immunitaire extrêmement rare. Les responsables ont déclaré que ces caillots étaient traités différemment des autres et qu’un traitement incorrect pouvait entraîner la mort.

Le CDC convoquera mercredi une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation pour examiner plus en détail les cas et évaluer leur importance potentielle.

Également dans l’actualité:

►Le gouverneur de Montana, Greg Gianforte, a publié un décret interdisant le développement ou l’utilisation de passeports vaccinaux dans le Montana.

►L’Afrique du Sud a suspendu l’administration du vaccin Johnson & Johnson à titre de «mesure de précaution» suite à la décision de la FDA aux États-Unis de suspendre l’utilisation du vaccin pendant que de rares caillots sanguins sont examinés.

►Le gouverneur de Nevada, Steve Sisolak, a annoncé mardi qu’il prévoyait d’abandonner les protocoles de distanciation sociale à l’échelle de l’État d’ici le 1er mai, mais que le mandat masque du Silver State restera en place au moins jusqu’à la fin du mois prochain. « Je veux être très clair: le mandat du masque est une norme à l’échelle de l’État », a déclaré Sisolak aux journalistes lors d’une conférence de presse à Carson City.

►La NFL a établi des directives d’équipe pour les vaccinations contre le COVID-19 et exhorte fortement les franchises à faire vacciner tous les employés. Le commissaire Roger Goodell a déclaré mardi aux équipes dans une note de service de prévoir d’utiliser les stades ou le siège des équipes comme centres de vaccination pour leurs joueurs, leurs employés et les membres de leur famille. Les équipes doivent signaler leurs plans de vaccination à la NFL et mettre à jour la ligue chaque semaine sur les chiffres de vaccination.

►Le président Joe Biden et l’ancien président Barack Obama apparaissent dans une émission spéciale télévisée dimanche pour aider à éduquer, sensibiliser et dissiper les inquiétudes concernant les vaccins COVID-19.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,34 millions de cas confirmés de coronavirus et 2,95 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: 137,25 millions de cas et 563 400 millions de décès. Plus de 245,36 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 192,28 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Que dois-je faire si j’ai reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19? Vos questions, répondues.

USA TODAY suit les actualités de COVID-19. Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Johnson & Johnson pause risque de « nourrir » l’hésitation à la vaccination

Les États ont commencé à mettre fin à l’utilisation du vaccin à un coup de Johnson & Johnson mardi après que les responsables fédéraux de la santé aient recommandé une pause «par prudence» en raison de caillots sanguins rares mais dangereux.

La Californie, New York, l’Ohio, l’Illinois, la Pennsylvanie et la Floride figuraient parmi plus d’une douzaine d’États à suivre presque immédiatement les directives de la Food and Drug Administration et des Centers for Disease Control and Prevention.

Jeff Zients, coordinateur de la réponse COVID-19 à la Maison Blanche, a déclaré que la pause aurait peu d’impact sur la disponibilité des vaccins. Les États-Unis disposeront de suffisamment de vaccins Pfizer et Moderna pour 300 millions d’Américains d’ici la fin du mois de juillet, a-t-il déclaré. Plus de 6,8 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis

« La décision est révélatrice de la vigilance et de la rapidité d’action, qui sont toutes deux nécessaires pour faire face efficacement aux menaces pour la santé publique », a-t-il déclaré à USA TODAY. « Dans le même temps, il y a un risque que la décision alimente l’hésitation déjà existante à l’égard des vaccins. Néanmoins, cette étape est dans l’intérêt du public, car il est du devoir des autorités impliquées d’être prudentes au lieu de se plaindre. »

Les responsables de la santé exhortent les Américains à ne pas paniquer en apprenant que les agences fédérales ont recommandé mardi aux États de suspendre les vaccinations avec le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 en raison de caillots sanguins. «C’est un événement vraiment rare… Il s’agit de six des 6,85 millions de doses, ce qui est moins d’une sur un million», a déclaré mardi le Dr Anthony Fauci.

Phoenix vise à vacciner 500 personnes sans abri cette semaine

Circle the City, avec le soutien du Human Services Campus et du comté de Maricopa en Arizona, organise un événement d’une semaine sur le campus pour vacciner les personnes sans domicile. Ils n’ont pas besoin de rendez-vous. N’importe qui sur le campus peut s’arrêter aux tentes près du centre d’accueil Brian Garcia entre 8 h et 14 h pour un vaccin COVID-19 gratuit.

La Dre Melissa Sandoval, de Circle the City, a déclaré que son équipe faisait vacciner les personnes en situation d’itinérance depuis des mois à la clinique de l’organisation, mais qu’elle voyait plus de succès lors d’événements sans rendez-vous.

«Si le simple fait d’appeler et de prendre rendez-vous et d’entrer dans notre clinique est un obstacle, nous aimerions l’abaisser», a-t-elle déclaré.

L’objectif est de vacciner 500 personnes cette semaine.

Circle the City et d’autres fournisseurs de services aux sans-abri ont travaillé pour essayer de garder les infections au COVID-19 à distance au sein de la population, mais le risque d’épidémies persiste.

Les personnes en situation d’itinérance n’ont pas de maison pour s’isoler et doivent souvent se rassembler autour des autres pour obtenir des repas ou d’autres services.

Sandoval a déclaré qu’il était difficile d’appliquer des politiques de masque et de sensibiliser le public au risque d’infections asymptomatiques au COVID-19.

Sandoval a ajouté qu’il y a aussi un risque accru que les personnes sans abri puissent mourir ou se retrouver à l’hôpital si elles contractent le COVID-19 parce qu’elles ont souvent des conditions médicales préexistantes ou des troubles liés à la toxicomanie.

Lisez l’histoire complète.

– Jessica Boehm, République de l’Arizona

Contributeur: Kevin Johnson, USA AUJOURD’HUI