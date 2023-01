Californie: d’importants dégâts causés par la tempête vus alors que le temps se calme

LOS ANGELES –

Les routes principales sont restées fermées et les autorités ont estimé que des milliers de maisons avaient été gravement endommagées en Californie alors que des semaines de temps sauvage qui ont inondé les routes, effondré des collines et renversé d’innombrables arbres sont finalement devenues calmes mardi.

Comptabiliser les dégâts prendra du temps, mais le nombre de maisons et d’autres structures qui seront étiquetées en rouge comme inhabitables pourrait se situer dans les “moins de milliers”, a déclaré Brian Ferguson, porte-parole du Bureau des services d’urgence du Gouverneur.

Les dégâts sont répartis sur 41 des 58 comtés de Californie, a déclaré Ferguson.

Dans le comté non incorporé de Santa Barbara, après plus de 60 inspections dans des propriétés endommagées par des glissements de terrain et des arbres abattus, quatre maisons ont été étiquetées en rouge et 32 ​​ont été étiquetées en jaune comme nécessitant des réparations importantes, a déclaré Kelsey Buttitta, responsable des communications du comté.

“Nous constatons également beaucoup – beaucoup – de dégâts en ce qui concerne les routes”, a-t-elle déclaré, estimant que plus d’une douzaine sont complètement fermées. “Certaines routes sont complètement emportées.”

Il n’y a pas de date de réouverture estimée pour la State Route 154, une artère nord-sud clé du comté qui est inondée de boue et de rochers, a déclaré Buttita.

Neuf rivières atmosphériques depuis fin décembre ont provoqué des pannes de courant, des inondations, des ruptures de digues, des ravinements et des glissements de terrain dans presque tout l’État. Au moins 20 personnes ont été tuées.

De légères averses de pluie et de neige ont persisté mardi dans certaines régions de la Californie, mais le ciel était finalement largement dégagé.

Un coup de précipitations d’un système rapide était prévu pour mercredi ou jeudi, suivi d’une période sèche, a indiqué le National Weather Service.

Les prévisionnistes ont averti que même si les précipitations en milieu de semaine seront légères, cela pourrait suffire à causer des problèmes car l’État est tellement saturé.

Les avertissements d’inondation sont restés en vigueur pour la rivière Salinas dans le comté de Monterey et certaines parties des comtés de Mariposa et Merced dans la vallée centrale.

Des responsables du comté de Ventura ont déclaré que le dégagement de la seule route menant à la communauté isolée du canyon de Matilija dans la forêt nationale de Los Padres près d’Ojai pourrait prendre jusqu’à trois semaines. Les réparations pourraient prendre six mois. Plus de 70 habitants ont été évacués par hélicoptère, mais une poignée a refusé de partir, selon le bureau du shérif du comté de Ventura.

“Des imposants tas de roches et de boue atteignent plus de 12 mètres de haut à certains endroits, bloquant l’accès aux routes et laissant les résidents isolés du canyon”, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué du week-end.

Au nord de Berkeley, huit maisons ont été étiquetées en rouge après l’effondrement d’une colline détrempée lundi, envoyant de la boue sur des propriétés, dont une appartenant à Marjorie Cruz. Aucun blessé n’a été signalé.

“Vous ne pouvez pas décrire ce que c’est que de se réveiller le matin et de regarder devant sa porte et de voir cette horreur passer”, a déclaré Cruz à NBC Bay Area. “Nous avons eu assez de pluie pour l’instant et encore longtemps.”

La quantité de pluie et de neige à travers l’État a été stupéfiante.

L'”année de l’eau” de San Francisco à ce jour – depuis le 1er octobre 2022 – a enregistré 21,75 pouces (55,24 centimètres) de pluie, ce qui en fait la sixième année de l’eau la plus humide jamais enregistrée, a déclaré le National Weather Service.

La quantité d’eau dans le manteau neigeux couvrant la Sierra Nevada et d’autres chaînes de montagnes est supérieure à 250% de la normale à ce jour et 124% de la moyenne du 1er avril, lorsque le pack est normalement à son apogée, selon le Département des ressources en eau de l’État. .

Le président Joe Biden prévoit de se rendre jeudi sur la côte centrale de la Californie pour visiter des zones dévastées par les conditions météorologiques extrêmes. La Maison Blanche a déclaré lundi dans un communiqué que le président rencontrerait les premiers intervenants et les responsables des États et locaux, examinerait les efforts de rétablissement et évaluerait le soutien fédéral supplémentaire nécessaire.