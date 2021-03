L’incident a eu lieu lors d’une session en direct sur Instagram, laissant de nombreux téléspectateurs choqués. Alors que de nombreux internautes l’ont exhorté à être plus prudent, d’autres ont remarqué qu’il restait calme malgré une rencontre aussi proche. Depuis sa publication dimanche, la vidéo Instagram a recueilli plus de 8,9 vues lakh, 68000 likes et plus que de multiples réactions étranges.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy