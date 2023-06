California Love : Tupac reçoit une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood

La légende du rap Tupac Shakur a été honorée d’une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood mercredi, près de trois décennies après que l’artiste à succès a été abattu lors d’une fusillade en voiture.

« Cela me remplit le cœur d’honneur d’être ici aujourd’hui pour représenter la famille Shakur », a déclaré la sœur de Shakur, Sekyiwa « Set » Shakur, lors de l’inauguration à Los Angeles.

Le rappeur, décédé à 25 ans, a eu une carrière brève mais spectaculaire, au cours de laquelle il est passé de danseur de réserve à gangsta autoproclamé et l’une des figures les plus influentes du hip-hop.

« Tupac savait au fond de lui qu’il était toujours destiné à quelque chose de grand. Et en tant que petite sœur, j’ai eu le privilège de voir cette grandeur se dérouler. »

Sekyiwa Set Shakur lors de la cérémonie des étoiles où Tupac Shakur est honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Photo : Gilbert Flores/Variété via Getty Images Sekyiwa Set Shakur lors de la cérémonie des étoiles où Tupac Shakur est honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Photo : Gilbert Flores/Variété via Getty Images Big Boy et Sekyiwa Set Shakur lors de la cérémonie des étoiles où Tupac Shakur est honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Photo : Gilbert Flores/Variété via Getty Images

Connu pour ses paroles émotionnellement intenses et son flair sur scène, Shakur a vendu plus de 75 millions de disques, avec des succès tels que amour californien et Changements.

Shakur est également devenu une figure clé d’une rivalité vantée, encouragée par les promoteurs, entre le hip-hop de la côte est et de la côte ouest.

Bien que né à New York, Shakur a déménagé à l’adolescence avec sa famille en Californie. Il est devenu l’une des figures les plus identifiables de la scène de la côte ouest, avant d’être abattu en septembre 1996 à Las Vegas.

Les circonstances de la mort de Shakur restent obscures. La cérémonie de mercredi a eu lieu neuf jours avant ce qui aurait été son 52e anniversaire.

L’identification de Shakur en tant que rappeur gangsta est survenue vers la fin de sa brève vie, lorsqu’il a eu des contacts répétés avec la violence et est allé en prison pour agression sexuelle.

Mais Shakur – dont la mère Afeni était active dans le mouvement Black Panther et l’a nommé d’après Tupac Amaru, un chef révolutionnaire inca – a également utilisé ses paroles pour soulever les problèmes auxquels sont confrontés les Noirs américains, de la brutalité policière à l’incarcération de masse.

Shakur et sa mère sont les sujets de la série documentaire télévisée Chère maman : La saga d’Afeni et Tupac Shakur. Le réalisateur Allen Hughes et le producteur Jamal Joseph faisaient partie des personnes présentes à la cérémonie de mercredi.