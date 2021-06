California Hairdresser Hands Rs 1,4 Lakh Bill pour la coupe de cheveux, la coloration et les internautes ‘Dye’ Laughing

Nous savons tous que les séances de beauté dans les salons peuvent parfois être coûteuses pour notre styliste préférée, et nous avons tendance à repousser nos limites de prix plus loin. Cependant, ce que cette coiffeuse californienne nommée Jasmine Policarpo a facturé à l’un de ses clients est ahurissant à tous points de vue. Jasmine a facturé à ce client la somme exorbitante de 1950 $ (près de Rs 1,44 lakhs) pour une séance de coupe de cheveux et de coloration qui a duré environ 13 heures. Partageant une vidéo de cette transformation capillaire super chère sur sa page Instagram, Jasmine a révélé qu’elle facturait 150 $ de l’heure pour cette session. Le clip montre les cheveux bruns longs et raides de la cliente se transformant en un look bouclé blond cendré vraiment cool. La vidéo a été initialement partagée sur TikTok où elle est devenue virale avec plus de 1,5 million de vues, après quoi Jasmine a décidé de la repartager sur sa page Instagram. Dans la vidéo, Jasmine dit qu’elle se rend compte que les prix de la coiffure vont rendre les gens fous.

Regardez la vidéo ici:

Réagissant à la vidéo, de nombreux utilisateurs ont critiqué Jasmine pour ses prix exorbitants et ont déclaré que ce service pourrait facilement être effectué pour 300 $ ailleurs. L’un des utilisateurs a noté que cette coupe de cheveux était si chère que même un iPhone coûterait moins cher. Cependant, certains utilisateurs ont également été impressionnés par les travaux de Jasmine et ont pensé que son prix était justifié et l’ont félicitée d’être honnête au sujet de sa liste de prix. «Je suis venu ici pour voir de quoi il s’agissait et j’ai découvert qu’il n’y avait rien à redire. Des heures passées debout, la perfection des couleurs, des assistants et 2 jours de travail valent vraiment ce que vous avez facturé. Magnifiquement fait », a écrit un utilisateur en faveur de Jasmine.

Bien que nous ne sachions toujours pas si les prix étaient justifiés ou non, la coiffure transformée avait l’air vraiment cool, tant que les clients sont satisfaits du prix, cela n’a vraiment pas d’importance.

Que pensez-vous de cette coupe de cheveux chère?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici