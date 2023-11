California Grand Casino : 11 cas de tuberculose liés au site du nord de la Californie au cours des 5 dernières années

CNN

Un casino du nord de la Californie a été associé à 11 cas de tuberculose au cours des cinq dernières années, incitant les autorités sanitaires à encourager les travailleurs et les visiteurs à se faire tester. l’Organisation mondiale de la santé appelle “l’un des principaux tueurs infectieux au monde.”

Parmi les cas confirmés de maladie bactérienne infectieuse, 10 ont été génétiquement liés et la plupart sont associés au personnel ou aux clients du California Grand Casino à Pacheco, a déclaré Contra Costa Health (CCH) dans un communiqué. communiqué de presse tard la semaine dernière.

L’agence a contacté plus de 300 personnes qui pourraient avoir été exposées à une tuberculose active, ont indiqué des responsables.

CCH a indiqué qu’il n’a pas identifié de « source de transmission actuelle ou continue » sur le site de la Bay Area, mais qu’il travaille en étroite collaboration avec la direction du casino pour tester et filtrer tout son personnel.

“Nous faisons cette recommandation maintenant parce qu’il existe de nouvelles preuves selon lesquelles la tuberculose pourrait s’être propagée parmi les personnes ayant passé du temps au casino entre 2018 et 2023”, a déclaré le Dr Meera Sreenivasan, responsable de la santé adjointe du comté de Contra Costa, dans le communiqué. Elle a ajouté que la tuberculose peut vivre à l’intérieur d’une personne pendant des années avant même de montrer des signes de sa présence.

« C’est pourquoi il est important de passer un test, même si vous ne vous sentez pas malade. La tuberculose peut provoquer des maladies graves, mais elle peut être soignée et soignée grâce à des médicaments, surtout lorsqu’elle est détectée tôt », a insisté Sreenivasan.

L’agence n’a cependant pas précisé comment les cas avaient été identifiés pour la première fois, et les responsables n’ont pas non plus fourni de détails supplémentaires.

Dans un communiqué, la porte-parole du casino, Becky Warren, a déclaré que les responsables s’engageaient à assurer la sécurité des clients et des employés.

«Aucun des cas actuellement liés n’implique nos employés. Ils font appel à des prestataires tiers qui étaient parfois sur place. De plus, Contra Costa Health n’a identifié aucune source continue de transmission dans la salle de cartes. Nous collaborons activement avec le comté sur les notifications et les tests afin de garantir la santé et la sécurité publiques », indique le communiqué.

Selon données publiées plus tôt cette année Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les cas de tuberculose signalés dans le pays semblaient se rapprocher des niveaux pré-pandémiques. Cela s’explique peut-être par le fait que de nombreux diagnostics ont pu être manqués, mal diagnostiqués ou retardés pendant la pandémie.

La tuberculose se trouve généralement dans les poumons et peut provoquer de la toux, des douleurs thoraciques et de la fièvre, caractérisées par des crachats de sang ou de mucus.

Elle peut se propager lorsqu’une personne présente des symptômes, tousse ou expire des bactéries, en particulier dans un espace clos pendant une longue période.

La seule façon de savoir si une personne a été infectée après une exposition est de faire un test, et CCH encourage ceux qui pensent avoir été exposés à en parler à leur fournisseur de soins de santé.

La maladie est curable, souvent traitée avec un cours standardisé de médicaments qui comprennent généralement des médicaments antibactériens, selon l’Organisation mondiale de la santé. Elle peut également être évitée grâce à des protocoles comprenant le dépistage, vaccination et veiller à ce que les personnes infectées terminent leur traitement.

Chaque année, environ 10 millions de personnes contractent la tuberculose et environ 1,5 million de personnes en meurent. C’est une des principales causes de décès pour les personnes vivant avec le VIH dans le monde, selon le CDC.

Il y a également eu une augmentation mondiale de la tuberculose.

Jacqueline Howard de CNN a contribué à ce rapport.