California gov. Newsom accusé d’avoir enfreint ses propres règles de verrouillage pour la deuxième fois au milieu des cris croissants pour qu’il soit rappelé

Le gouverneur démocrate californien assiégé, Gavin Newsom, a été accusé d’avoir à nouveau enfreint ses propres restrictions en matière de coronavirus après qu’il aurait été surpris en train de dîner à l’intérieur.

Newsom lui-même a publié une vidéo avec le comédien George Lopez sur son TikTok visant à promouvoir la façon dont les citoyens peuvent vérifier leur admissibilité au vaccin contre le coronavirus. La vidéo a été prise à l’intérieur du restaurant Los Amigos à Fresno, qui est soumis aux restrictions de verrouillage les plus strictes de l’État, avec une interdiction de manger à l’intérieur.

Gouverneur de Californie @GavinNewsom en vidéo à l’intérieur d’un restaurant à Fresno qui est fermé en raison de ses lourdes restrictions. En novembre, Newsom a été surpris en train de dîner au restaurant French Laundry à l’intérieur et démasqué en violation de ses propres restrictions. pic.twitter.com/FJN43TgMxl – Ari Hoffman (@thehoffather) 28 février 2021

Un porte-parole de Newsom a affirmé qu’il était là pour rencontrer le propriétaire pour discuter de leur subvention de secours et a nié que le gouverneur avait dîné. Malgré cela, des allégations ont été faites en ligne selon lesquelles Newsom est non seulement resté plus d’une heure, mais y a également mangé, enfreignant à nouveau ses propres restrictions Covid-19.

«Il le frotte vraiment sur les visages des gens. Il y a peu de chances qu’il soit rappelé. Encore un être humain d’ordures, » a écrit un commentateur clairement irrité.

Il s’efforce de répondre au plus bas de nos attentes. – Stacy Washington (@StacyOnTheRight) 28 février 2021

«Ils avaient une réunion avec le propriétaire, pas un dîner. Il est autorisé à être à l’intérieur pour une réunion, » a écrit un utilisateur de Twitter, se précipitant à la défense de Newsom.

Newsom avait déjà été surpris en train de violer sa propre interdiction de manger à l’intérieur en novembre lorsqu’il a organisé un dîner avec des amis dans le prestigieux restaurant French Laundry à Napa. Parmi ses compagnons de table, il y avait un membre du conseil médical consultatif de Californie.

Les opposants ont commencé un effort concerté pour faire rappeler Newsom en tant que gouverneur de Californie pour sa mauvaise gestion perçue de la pandémie de coronavirus.

Les verrouillages de Newsom ont imposé des difficultés importantes aux petites entreprises, obligeant de nombreux restaurants et magasins maman-et-pop à fermer, bien que les productions hollywoodiennes aient été épargnées de toute imposition.

Aussi sur rt.com « Sickening »: l’inspecteur de la santé surpris en train de faire une « danse heureuse » après avoir fermé à tort la brasserie avant le Super Bowl (VIDEO)

Pendant ce temps, quelque 1,8 million de signatures ont été recueillies sur une pétition demandant le rappel du gouverneur. On s’attend à ce que beaucoup d’entre eux soient écartés, cependant, les efforts des opposants de Newsom pour accumuler encore plus de signatures vérifiées pour atteindre les 1,5 million requis d’ici le 17 mars se poursuivent, afin que l’effort de rappel se poursuive.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!