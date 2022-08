California DMV dit Tesla FSD, marketing du pilote automatique trompeur

Le département californien des véhicules à moteur a accusé Tesla de se livrer à des pratiques trompeuses concernant la commercialisation de ses systèmes d’assistance à la conduite, qui portent la marque Autopilot et Full Self Driving aux États-Unis, selon un dossier déposé auprès d’une agence administrative d’État.

L’activité de voitures électriques d’Elon Musk risque plus que sa réputation – dans le pire des cas, l’entreprise pourrait temporairement perdre les licences qui lui permettent d’opérer en tant que constructeur automobile et concessionnaire automobile en Californie.

Dans une paire de documents déposés le 28 juillet auprès du Bureau des audiences administratives de Californie, un fonctionnaire et des avocats du DMV ont écrit :

“Au lieu d’identifier simplement les noms de produits ou de marques, ces étiquettes et descriptions” Autopilot “et” Full Self-Driving Capability “indiquent que les véhicules équipés des fonctionnalités ADAS fonctionneront comme des véhicules autonomes, mais que les véhicules équipés de ces fonctionnalités ADAS ne pourraient pas à l’époque de ces publicités, et ne peuvent pas maintenant fonctionner comme des véhicules autonomes.”

La directrice adjointe du bureau des affaires publiques de California DMV, Anita Gore, a déclaré à CNBC par e-mail que si le département l’emporte, il “demandera à Tesla de faire de la publicité auprès des consommateurs et de mieux éduquer les conducteurs de Tesla sur les capacités de son ‘ Autopilot’ et ‘Full Self-Driving’, y compris des avertissements concernant les limitations des fonctionnalités, et pour d’autres actions appropriées compte tenu des violations.”

La Temps de Los Angeles précédemment rendu compte des dépôts de la DMV auprès de l’organe administratif.

Tesla a quinze jours pour répondre aux accusations devant le tribunal administratif, faute de quoi la DMV prendra une décision par défaut.

Tesla inclut ses fonctions d’assistance au conducteur Autopilot dans toutes ses voitures nouvellement fabriquées et vend une option premium FSD (ou Full Self Driving) pour 12 000 $ à l’avance ou sur une base d’abonnement pour 199 $ par mois. Parfois, la société vend une option de pilote automatique amélioré avec une partie des fonctionnalités premium incluses.

Le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk permet également aux conducteurs de tester des fonctions d’assistance à la conduite inachevées sur les routes publiques aux États-Unis grâce à un programme appelé FSD Beta (ou Full Self Driving Beta).

Seuls les propriétaires de Tesla qui ont installé le système FSD premium de l’entreprise peuvent participer à la bêta FSD. Les propriétaires doivent obtenir un score élevé de sécurité du conducteur, tel que déterminé par le logiciel Tesla qui surveille leur conduite, puis le maintenir pour continuer à utiliser FSD Beta. La société a déclaré avoir déjà déployé l’accès FSD Beta à plus de 100 000 pilotes, la plupart aux États-Unis.

Les constructeurs automobiles, y compris Tesla, sont désormais tenus de signaler les collisions importantes impliquant des systèmes avancés d’aide à la conduite à la National Highway Traffic Safety Administration.

Les véhicules Tesla représentaient environ 70 %, soit plus de 270, des accidents signalés impliquant ces systèmes entre juin 2021 et juillet 2022, selon les chiffres fédéraux publiés début juillet. Les données ne sont pas destinées à indiquer quels systèmes de constructeur automobile pourraient être les plus sûrs.

La NHTSA a également lancé au moins 37 enquêtes spéciales sur des collisions impliquant des véhicules Tesla où les systèmes d’assistance à la conduite de l’entreprise étaient considérés comme un facteur. Au moins 17 décès ont résulté de ces collisions qui ont inspiré les enquêtes spéciales sur les accidents de la NHTSA.

La NHTSA a également ouvert une évaluation de la technologie de pilote automatique de Tesla pour confirmer si elle est défectueuse et doit être rappelée, après une série d’accidents au cours desquels des véhicules Tesla se sont écrasés contre des véhicules d’intervention d’urgence qui étaient immobiles.