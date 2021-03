California Baptist invaincu, mais ne peut pas aller danser

LOS ANGELES: California Baptist a la plus longue séquence de victoires actuelle en basketball féminin de Division I et n’est que la cinquième école depuis 2016 à être invaincue lors de ses 20 premiers matchs. Mais vous ne verrez pas les Lancers lorsque le support du tournoi NCAA sera publié le 15 mars.

C’est parce que l’école chrétienne privée de Riverside, en Californie, en est à sa troisième saison d’une phase de transition de quatre ans vers le statut de membre à part entière de la Division I. California Baptist a fait le saut de la Division II en juillet 2018, mais n’est pas éligible pour participer à un tournoi de la NCAA dans aucun sport avant la saison 2022-23.

Je ne vais pas mentir, c’est un peu une déception, a déclaré la garde principale Georgia Dale. Tout le monde est important d’aller à la grande danse et de voir jusqu’où ils vont en mars. Et c’est comme un coup de poing dans le visage en sachant que nous ne pouvons aller que si loin.

Les champions de la saison régulière de la Western Athletic Conference ne verront cependant pas leur saison se terminer après le tournoi de conférence de la semaine prochaine à Las Vegas. Les organisatrices de la NIT féminine prévoient d’inviter les Lancers à faire partie de leur champ de 32 équipes.

Les Lancers entament le match de vendredi à Seattle avec une séquence de 23 victoires consécutives depuis la saison dernière. Les victoires sur les Redhawks vendredi et samedi feraient d’eux la 24e équipe depuis 1982 à passer par la saison régulière invaincue et la première depuis que l’État du Mississippi et UConn l’ont fait en 2017-18.

Si California Baptist peut être invaincu la semaine prochaine, il rejoindra UConn, Tennessee, Baylor et Notre Dame en tant que programmes pour rester invaincu en saison régulière et remporter le tournoi de conférence. Les Huskies ont été les derniers à le faire en 2018.

Malheureusement, les Lancers deviendraient également la première équipe depuis Oral Roberts en 1983 à rester invaincue et à ne pas recevoir de candidature de la NCAA.

L’entraîneur Jarrod Olson a déclaré qu’il n’y avait pas eu beaucoup de discussions sur le fait d’être invaincu à ce stade de la saison ou de la longue séquence de victoires.

Nous n’avons pas vraiment parlé de terminer la conférence invaincu. Étaient juste concentrés sur essayer de gagner, a-t-il dit. Vous vous retrouvez en quelque sorte dans des situations différentes à la fin de l’année, et c’est justement l’une d’entre elles pour nous.

Olson en est à sa neuvième saison à l’université. Il a guidé le programme de la National Christian College Athletic Association à une apparition dans la finale de la Division II en 2015 et maintenant le succès dans la Division I.Les Lancers ont terminé deuxième du WAC lors de leur première saison de Division I (2018-19) avant de se classer 16e. -15 la saison dernière en raison de blessures.

Sur le terrain, les Lancers sont dirigés par la garde Ane Olaeta, qui était la joueuse de l’année présaison du WAC. Le senior obtient en moyenne 8,3 passes décisives par match, ce qui mènerait la nation si l’école était incluse dans les statistiques de la NCAA. Redshirt en deuxième année Caitlyn Harper est le meilleur buteur de l’équipe avec 13,7 points par match et l’attaquant senior Britney Thomas est en moyenne de 13,6 points avec 8,2 rebonds.

Alors que les 79 points par match des Lancers feraient d’eux l’une des meilleures équipes du pays, Olson a été extrêmement satisfait des améliorations en défense cette saison. Ils tiennent des équipes à 32,6% de tir depuis le terrain, ce qui serait le deuxième au pays derrière Baylor.

Cela nous a amenés là où nous nous trouvons actuellement », a déclaré Olaeta.

Olaeta et Dale sont deux des sept joueurs internationaux de la liste. Dale est l’un des quatre Australiens et Oleata est d’Espagne. Les autres joueurs viennent de France et du Canada. Il y a aussi trois joueurs du sud de la Californie.

Même s’il y a l’objectif immédiat d’une saison invaincue, Dale et Olaeta ont réalisé que les deux dernières saisons ont été consacrées à la construction du programme pour le succès futur.

Eh bien, comme le dit l’entraîneur, ce n’est pas seulement le moment présent. L’objectif est tout simplement plus grand pour l’avenir, a déclaré Olaeta.

Avec le succès rapide, Olson espère que son programme pourra éventuellement être considéré dans la conversation avec l’État du Dakota du Sud et la côte du golfe de Floride en tant qu’anciens programmes de Division II qui ont eu un succès constant en tant que mi-majors de la Division I.

Nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre leur niveau, mais je pense certainement que cette année est un pas dans cette direction, a-t-il déclaré. Je veux dire, ce sont des chaussures gigantesques à essayer de remplir. Mais, vous savez, c’est un bon point de départ pour nous. Et j’espère que nous pourrons y arriver un jour.

Plus de basketball féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25

Suivez Joe Reedy sur Twitter à l’adresse http://www.twitter.com/joereedy