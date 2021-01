Calgary regarde le freestyle, les mondes de snowboard mais a besoin de santé

CALGARY, Alberta: Calgary veut accueillir les championnats du monde de ski acrobatique et de planche à neige le mois prochain, si les autorités de santé publique l’approuvent.

Calgary serait un site de remplacement. Les championnats du monde étaient prévus du 18 au 28 février en Chine mais ont été annulés en raison de la pandémie.

L’organe directeur international du ski et de la planche à neige a prévu provisoirement Calgary comme hôte du 24 février au 11 mars. Mais les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux n’ont pas encore donné leur feu vert.

Les plans initiaux pour les bulles de la Coupe du monde de style libre et de planche à neige au Parc olympique de Calgary au Canada au cours des prochaines semaines ont maintenant pivoté vers un éventuel championnat du monde.

Le halfpipe, le slopestyle et le big air en ski acrobatique et en planche à neige, ainsi que les bosses et les sauts acrobatiques, attireraient près de 500 athlètes au Parc olympique du Canada.

Le Canada a accueilli pour la dernière fois le championnat du monde de ski acrobatique à Whistler, en Colombie-Britannique, en 2001 et le championnat du monde de snowboard en 2013 à Stoneham, au Québec.