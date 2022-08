Calgary recevra des patients chirurgicaux de la Saskatchewan, suscitant des inquiétudes parmi les médecins albertains

La Saskatchewan se prépare à envoyer des patients chirurgicaux à Calgary pour aider à réduire son arriéré – une stratégie qui préoccupe certains chirurgiens de l’Alberta.

Cette semaine, le ministre de la Santé de la Saskatchewan a annoncé que la province engagerait temporairement une clinique privée de Calgary à l’automne pour effectuer 20 à 25 chirurgies de remplacement du genou et de la hanche par mois, bien que le gouvernement ne couvre pas les frais de déplacement.

“Cette option serait offerte aux patients, sur une base entièrement volontaire, qui ont attendu le plus longtemps pour leurs procédures de remplacement articulaire alors que des travaux sont en cours pour accélérer les plans d’expansion dans les établissements publics et privés de la Saskatchewan”, a déclaré la Saskatchewan Health Authority à CBC News.

Il a refusé de nommer l’installation de Calgary en question, affirmant que de plus amples détails seraient annoncés une fois les contrats finalisés.

“Ma réaction est principalement de la tristesse dans la mesure où il s’agit manifestement d’un geste de désespoir absolu”, a déclaré le Dr John Fernandes, médecin de famille et spécialiste de la chirurgie en cabinet à la Northwest Surgical Clinic de Calgary.

“Rien de tout cela n’est gérable de quelque manière que ce soit. Ce qui va se passer, c’est que pour chaque patient venant de la Saskatchewan, il y a potentiellement un patient albertain qui ne pourra pas accéder à ce type de chirurgie.”

Il a noté que l’Alberta est également confrontée à des problèmes similaires et qu’il doit fréquemment référer des patients hors de la province pour des chirurgies.

Le gouvernement de l’Alberta affirme que le “petit nombre de chirurgies impliquées” dans le contrat de la Saskatchewan ne devrait avoir aucun impact sur les efforts visant à réduire la liste d’attente chirurgicale de l’Alberta. Un peu moins de 72 000 adultes attendent des interventions en Alberta.

“L’Alberta savait que la Saskatchewan avait lancé une demande de propositions à la fin de l’année dernière visant à contracter des centres chirurgicaux agréés au Canada. Cependant, Alberta Health ne savait pas qu’un établissement de l’Alberta remplirait ce contrat”, a déclaré le bureau du ministre de la Santé Jason Copping.

Il a ajouté que la Saskatchewan communique avec l’Alberta au sujet de l’initiative à venir.

Pénurie de personnel, disponibilité des chirurgiens préoccupante

Le Dr Anthony Gomes, chef de la division de chirurgie générale de l’Alberta Medical Association, a expliqué que les patients qui subissent des chirurgies privées passent généralement par un employeur ou une indemnisation des accidents du travail, et non par la liste d’attente publique. Cependant, il a déclaré que la demande de chirurgiens, d’infirmières de salle d’opération et d’anesthésistes pourrait avoir des répercussions sur les patients albertains.

“Cela éloigne les chirurgiens du travail qu’ils pourraient faire dans les hôpitaux publics”, a-t-il déclaré.

“Notre système n’a pas les ressources nécessaires pour faire face au nombre de patients qui ont besoin de procédures.”

Le gouvernement de l’Alberta sous-traite également des procédures à des établissements chirurgicaux agréés pour réduire l’arriéré, mais uniquement dans la province. Certaines procédures spécialisées qui ne sont pas disponibles en Alberta, comme pour les cancers rares, sont régulièrement dirigées vers d’autres provinces.

Le bureau de Copping indique que le nombre total de chirurgies orthopédiques et ophtalmologiques effectuées au cours de cet exercice sera de 44% supérieur à celui de l’année dernière, ce qui réduira l’arriéré de la pandémie. Plus de 87 000 interventions chirurgicales ont été effectuées entre avril et août.

Ces stratégies contractuelles, selon Fernandes, indiquent un système de soins de santé qui a désespérément besoin d’être réformé.

“Il devient de plus en plus évident qu’il n’y a pas de solution avec la conception actuelle de notre système de santé, et il va s’effondrer dans différents domaines, comme une pile de dominos.”

Gomes a convenu que quelque chose devait changer pour réduire efficacement les temps d’attente pour les chirurgies nécessaires.

“Il doit y avoir une réflexion à long terme et un investissement à long terme. Et cela doit être aligné sur les besoins des patients.”