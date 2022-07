Calgary et la région sous surveillance de tornade au milieu des avertissements d’orage

Environnement Canada a émis des avertissements d’orages violents pour Calgary et les régions environnantes alors que les météorologues suivaient des tempêtes capables de produire des vents violents, de la grêle de la taille d’une balle de ping-pong et des pluies torrentielles.

L’agence météorologique a également émis des veilles de tornade pour la région, ce qui signifie que les conditions sont favorables au développement d’orages violents pouvant produire des tornades.

Il avait précédemment émis des avertissements de tornade pour la région, qui avaient exhorté les gens à chercher un abri.

À 17 heures jeudi, la carte d’Environnement Canada montrait une grande bande de jaune dans une grande partie de l’Alberta, ce qui signifie des veilles d’orages violents et, dans certains cas, des veilles de tornades. À ce moment-là, il y avait huit zones rouges : des zones où des avertissements d’orages violents étaient en vigueur. (Environnement Canada)

Plus tôt dans la journée, les météorologues ont déclaré qu’ils suivaient également un violent orage près de Shantz, situé à environ 25 kilomètres au sud-est de Sundre, qui a produit une tornade.

À 15 h 56, Environnement Canada a déclaré que l’orage ne produisait plus de tornade.

Une montre de tornade a également été émis avant 15 h pour la ville de Red Deer et la région.

Sucer beaucoup de scud et tourner. Vue vers l’ouest depuis Springbank Road et l’autoroute 22. 16h08 #abstorm pic.twitter.com/nOKFOfPCtT —@SteevesKenny

Les météorologues suivent également un orage violent à l’ouest de Rocky Mountain House, se déplaçant vers l’est, qui pourrait être capable de produire de la grêle de la taille d’une balle de ping-pong et de fortes pluies.

Une montre de tornade a également été émis pour des zones à l’intérieur du comté de Brazeau, du comté de Clearwater, du comté de Yellowhead, de la réserve O’Chiese 203 et du comté de Clearwater près de la réserve crie de Sunchild.

Peu avant 15 h, un avertissement d’orage violent a été émis pour les secteurs autour de Milk River et de Coutts, situés dans le sud de l’Alberta.

Vers 15 h 30, Environnement Canada a indiqué qu’il suivait un orage violent situé à 10 km au sud de Fort Assiniboine, à environ 160 km au nord-ouest d’Edmonton.

Plus tôt dans la journée, l’agence a émis une veille d’orages violents pour plusieurs autres régions de la province (voir ci-dessous).

Perte de vue d’une grande tornade conique #abstorm près de Bergen 14h45 pic.twitter.com/lbSHOBjNRn —@lightningmanAB

L’agence météorologique affirme que les conditions sont favorables au développement d’orages dangereux, qui peuvent être capables de produire des vents violents, de la grêle et de fortes pluies.

De violents orages peuvent également produire des tornades, a-t-il ajouté.

“Des orages sont attendus sur une grande partie du sud et du centre de l’Alberta aujourd’hui”, a déclaré Environnement Canada sur son site Web à 10 h 27 jeudi.

“Certains de ces orages deviendront violents.”

L’agence a averti qu’une très grosse grêle peut endommager des biens, briser des vitres, bosseler des véhicules et causer des blessures graves.

Il a également déclaré que de très fortes rafales de vent peuvent endommager les bâtiments, abattre des arbres et faire sortir de gros véhicules de la route.

Si les gens entendent le tonnerre, ils doivent rentrer à l’intérieur, a déclaré l’agence, pour éviter la foudre à proximité.

Environnement Canada a une liste de veilles et d’avertissements d’orages violents ou de tornades pour les régions suivantes :

Kyle Brittain, chef du bureau albertain du Weather Network, a déclaré que la province entrait dans la saison de pointe des tornades, qui a tendance à durer tout au long du mois de juillet.

Il a dit que l’Alberta enregistre en moyenne environ 15 tornades par an. Jusqu’à présent, la province en a probablement connu deux, ce qui est un peu plus lent que prévu, a-t-il dit.

“Ici en Alberta, nous dépendons beaucoup des sources d’humidité locales”, a déclaré Brittain au Calgary Eyeopener.

“Donc, la quantité de pluie qui tombe en juin et juillet peut vraiment mettre en place notre saison. Et il semblait que nous allions avoir une autre année de sécheresse plus tôt dans l’année, mais cela a complètement changé en juin.

“Maintenant, nous avons beaucoup d’eau dans le sol.”

Il a dit que dans le cas où une tornade approcherait, les gens devraient atteindre le niveau le plus bas possible dans leur maison ou dans une structure solide.

“La pièce intérieure du niveau le plus bas sans fenêtre est l’endroit le plus sûr”, a-t-il déclaré, ajoutant que les gens devraient rester à l’écoute des médias locaux pour des mises à jour sur ce qui se passe.

Si quelqu’un se retrouve dans un endroit comme un centre commercial ou une école, il recommande de trouver une pièce solide avec des murs d’enceinte solides, comme peut-être une salle de bain.

Nuages ​​d’orage près de Bergen, en Alberta, pris à 15 h 25 jeudi. (Fourni par Chris Ratzlaff)

Que faire en cas de tornade

Le gouvernement du Canada Site Web sur les dangers et les urgences conseille ce qui suit pour se protéger en cas de tornade :

Si vous êtes dans une maison :

Abritez-vous au sous-sol ou dans une petite pièce intérieure du rez-de-chaussée comme une salle de bain, un placard ou un couloir.

S’il n’y a pas de sous-sol, placez-vous sous une table ou un bureau lourd.

Évitez toujours les fenêtres, les murs extérieurs et les portes.

La tornade continue près de Bergen 245PM #abstorm pic.twitter.com/phZasSTKbh —@KyleTWN

Si vous êtes dans un immeuble de bureaux ou d’appartements :

Rendez-vous dans un couloir ou une pièce intérieure, de préférence au sous-sol ou au rez-de-chaussée.

Évitez l’ascenseur.

Éloignez-vous des fenêtres.

Si vous habitez une ferme :

Le gouvernement dit de ne pas s’inquiéter du bétail, qui entendra et sentira les tornades imminentes. Si votre famille est en danger, ne vous inquiétez pas pour le bétail. Si la sécurité personnelle n’est pas un problème, conseille le gouvernement, vous aurez peut-être le temps d’ouvrir des voies d’évacuation pour votre bétail. Il vous conseille de quitter la zone à une tangente de la trajectoire prévue de la tornade.

Si vous êtes dans un gymnase, une église ou un auditorium :

Les grands bâtiments avec des toits à grande portée peuvent s’effondrer si une tornade frappe, donc si vous êtes dans l’un de ces bâtiments et que vous ne pouvez pas partir, essayez de vous abriter sous une table ou un bureau.

Évitez les véhicules et les mobil-homes :