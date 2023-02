Calendrier USFL 2023 des Michigan Panthers: tout ce qu’il faut savoir

Calendrier complet des Panthers du Michigan pour 2023 USFL la saison est sortie mardi.

Les Panthers, entraînés par Mike Nolan, ouvrent la saison sur la route le 16 avril contre les Houston Gamblers à Memphis au Simmons Bank Liberty Stadium.

Voici un aperçu des 10 matchs de saison régulière du Michigan pour 2023 :

Semaine 1

16 avril : chez Houston Gamblers à Memphis; Stade Simmons Bank Liberty; 12 h HE

Semaine 2

23 avril : aux Philadelphia Stars à Canton, Ohio ; Stade du Temple de la renommée Tom Benson ; 19 h HE

Semaine 3

30 avril : contre les généraux du New Jersey à Detroit; champ Ford ; 16 h HE

Semaine 4

Le 6 mai: contre. Showboats Memphis à Détroit; champ Ford ; 19 h 30 HE

Semaine 5

Mai 13: contre Pittsburgh Maulers à Détroit; champ Ford ; 12 h 30 HE

Semaine 6

20 mai : contre les étalons de Birmingham à Detroit; champ Ford ; 16 h HE

Semaine 7

28 mai : aux Generals du New Jersey à Canton, Ohio ; Stade du Temple de la renommée Tom Benson ; 17 h 30 HE

Semaine 8

4 juin : à New Orleans Breakers à Birmingham, Alabama ; Stade de protection ; 16 h HE

Semaine 9

10 juin : à Pittsburgh Maulers à Canton, Ohio ; Stade du Temple de la renommée Tom Benson ; 12 h HE

Semaine 10

18 juin : vs Philadelphia Stars à Detroit; champ Ford ; 19 h HE

QUI EST FAVORISÉ POUR GAGNER LE CHAMPIONNAT EN 2023 ?

Voici les premiers contrats à terme du championnat, via Pari FOX:

Étalons : +300

Généraux : +325

Briseur : +500

Showboats : +500

Étoiles : +550

Joueurs : +600

Panthères : +700

Maulers : +800

RÉSULTATS DE LA SAISON DERNIÈRE :

Les Panthers ont terminé troisièmes de la division Nord avec un dossier de 2-8. N’a pas fait de séries éliminatoires.

MEILLEURS JOUEURS

RB Reggie Corbin

LB Frank Ginda

DE Tre Williams

LA PRISE DE RJ YOUNG

Le demi offensif de l’USFL, Corbin, a connu l’une des meilleures deuxièmes mi-temps de la saison en 2022 et a été l’un des quatre seuls coureurs à parcourir plus de 500 mètres au sol. Il a également été le seul à courir plus de 500 verges dont l’équipe n’a pas atteint les séries éliminatoires.

Sans un quart-arrière partant de retour, Nolan devra s’appuyer sur Corbin, sa meilleure arme offensive, au cours de la deuxième année. Défensivement, cependant, les Panthers renvoient leur joueur le plus percutant et le leader du secondeur Ginda, qui a joué au ballon universitaire à San Jose State et a été crédité de 90 plaqués lors de la saison inaugurale de 10 matchs de l’USFL.

