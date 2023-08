Calendrier télévisé du Real Betis pour les téléspectateurs américains

Suivre Los Verdiblancos en Liga et au-delà avec notre programme TV Real Betis.

Le Betis est l’un des rares clubs en dehors des villes de Madrid ou de Barcelone à avoir remporté un titre de champion d’Espagne.

Programme TV du Real Betis

Real Betis à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 13 août 13 h 30 HE Villarreal contre Real Betis ( Liga espagnole )

dimanche 20 août 15 h 30 HE Real Betis contre Atlético Madrid ( Liga espagnole )



Fondé: 1907

Stade: Stade Benito Villamarin

Directeur: Manuel Pellegrini

Titres espagnols de haut niveau : 1 (1935)

Titres espagnols en Coupe du Roi : 3 (1977, 2005, 2022)

Meilleur Finition européenne : Quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe (1978, 1998)

Où puis-je regarder le match du Real Betis ?

Vous pouvez suivre chaque match de la Liga sur ESPN + en anglais et en espagnol. La Copa del Rey se trouve également sur le service.

Chaque week-end, la plupart des matchs de LaLiga sont diffusés simultanément sur ESPN Deportes. Vous n’avez donc pas nécessairement besoin d’un abonnement ESPN + pour regarder Betis si vous avez déjà un service de télévision qui diffuse ESPN Deportes.

Regardez le Real Betis sur ESPN+ :

Les exploits du Real Betis en Europe peuvent être trouvés sur Paramount + (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue de conférence). Pour regarder ces matchs en espagnol, syntonisez Univision, UniMás, TUDN et/ou ViX.

Histoire du Real Betis

Le Betis a été fondé sous le nom d’España Balompié en septembre 1907. « Balompié » se traduit littéralement par « football » dans l’espagnol d’origine, ce qui est antérieur à l’utilisation du terme désormais plus courant « fútbol ».

Un an plus tard, le club est devenu connu sous le nom de « Sevilla Balompié », et en 1914, a fusionné avec le Betis Football Club. Cette même année, le patronage du roi Alphonse XIII aboutit à l’adoption du nom actuel de Real Betis Balompié. « Betis » vient du nom romain Baetis, le fleuve qui traverse Séville et le nom de la province romaine.

À l’origine un club bleu, les origines des couleurs vertes et blanches désormais familières du Betis ont une histoire intéressante. L’histoire raconte que le co-fondateur et capitaine du club, Manuel Ramos, a noué des liens pendant ses études en Écosse. Soi-disant, il a contacté Celtic et obtenu une partie de leur tissu vert et blanc pour fabriquer des kits pour le Betis. Le vert et le blanc étaient également les couleurs du drapeau de l’Andalousie (où se trouve Séville). Il a tourné les cerceaux horizontaux du Celtic à 90 ° et les rayures vertes et blanches du Betis sont nées.

Le seul titre de premier plan pour le Betis à ce jour est son triomphe en Liga en 1935.

Une décennie de déclin a suivi, conduisant à un passage au troisième niveau. Mais malgré le classement inférieur, le soutien des fans est resté fort, même lors des matches à l’extérieur.

Avec des titres en Liga (1), Segunda (7) et Tercera (1) Divisións, le Betis détient la distinction unique en tant que seul club espagnol à avoir remporté le titre de champion dans chacun des trois premiers niveaux.

Surtout au cours des dernières décennies, le club rebondit dans et hors de la compétition européenne. Le niveau global le plus élevé qu’ils ont atteint est la phase de groupes de la Ligue des champions 2006. Mais ils ont également disputé les huitièmes de finale de la Coupe UEFA/Europa League et les quarts de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe à plusieurs reprises.

L’Estadio Benito Villamarín de 60 000 places est le plus grand stade de la ville de Séville. Ouvert en 1929, il a accueilli les victoires du Brésil contre l’Écosse et la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de football de 1982. Il est situé à seulement 3 km environ du stade rival Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán.

Depuis 2020, le célèbre entraîneur chilien Manuel Pellegrini a dirigé le club depuis la touche.

Nouvelles du Real Betis

