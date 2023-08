Calendrier télévisé de Mayence pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Mainz contient tous les matchs de Die Wolfeet comment vous pouvez regarder d’ici aux États-Unis.

Wolfsburg est un club relativement nouveau selon les normes européennes, officiellement fondé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Où puis-je regarder le match de Mayence ?

Mayence à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 20 août 09 h 30 HE FC Union Berlin vs Mayence ( Bundesliga allemande )

dimanche 27 août 09 h 30 HE Mayence contre Eintracht Francfort ( Bundesliga allemande )

samedi 02 septembre 09 h 30 HE Werder Brême vs Mayence ( Bundesliga allemande )



Fondé: [1945

Stade: Aréna Volkswagen

Directeur: Niko Kovac

Meilleur résultat allemand de haut vol : Gagnants (2009)

Titres DFB-Pokal : 1 (2015)

Programme de télévision de Mayence et liens de streaming

Chaque match de Bundesliga, y compris Wolfsburg, est disponible sur ESPN+ en anglais et en espagnol. Vous pouvez également trouver la Coupe allemande DFB-Pokal via ESPN +.

Wolfsburg se qualifie sporadiquement pour la compétition européenne, et les trois compétitions de clubs de l’UEFA peuvent être trouvées sur Paramount + en anglais.

En espagnol, la couverture de l’UEFA est télévisée sur Univision, TUDN et UniMás. Le streaming espagnol peut être trouvé sur ViX.

Regardez Mayence sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Histoire de Mayence

Semblable à Bayer Leverkusen, Wolfsburg a commencé comme une équipe de travail, pour les ouvriers de l’usine Volkswagen. En fait, peu de temps avant la création du club, la ville de Wolfsburg elle-même a été fondée. La ville a été créée en 1938 pour loger les ouvriers qui construisaient la voiture qui deviendrait célèbre sous le nom de VW Beetle.

Tout comme Leverkusen, en raison de la nature de la fondation du club en tant qu’équipe de travail, ils ont droit à une dérogation en ce qui concerne la règle de propriété 50 + 1 qui exige qu’un club soit contrôlé majoritairement par ses membres. Wolfsburg appartient entièrement à la société Volkswagen.

Le BSG Volkswagenwerk Stadt des KdF-Wagen a été fondé en tant que premier club affilié aux motorworks en 1943. Après la guerre, un nouveau club, le VSK Wolfsburg, a émergé, qui a adopté les couleurs vertes et blanches que nous connaissons aujourd’hui. Peu de temps après, le club se réorganise, changeant le nom en VfL (Verein für Leibesübungen) Wolfsburg. VfL se traduit vaguement par « club pour faire de l’exercice ».

Le club est apparu pour la première fois au plus haut niveau du football allemand en 1954. Mais cela n’a pas duré longtemps, car ils ont été relégués en 1959. Ils passeront les 40 prochaines années à naviguer dans les deuxième et troisième niveaux du football allemand. En 1997, ils ont finalement fait irruption dans la Bundesliga pour la première fois.

Depuis, ils sont restés au niveau supérieur. Habituellement une équipe moyenne, ils ont réussi à remporter la Bundesliga une fois, en 2009. En 2015, ils ont remporté leur deuxième trophée majeur, le DFB-Pokal.

En 2017, Wolfsburg a signé un accord de partenariat avec le club américain de division inférieure Chattanooga FC, qui partage le même sponsor Volkswagen. Le partenariat comprenait une situation inhabituelle en 2021, lorsque le logo de Wolfsburg était le sponsor du maillot sur l’un des kits de Chattanooga.

Actualités de Mayence

