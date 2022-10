Calendrier télévisé de Cruz Azul – World Soccer Talk

Notre programme Cruz Azul TV est fréquemment mis à jour pour garantir que tous La Machine les fans savent comment regarder leur club.

Encore une autre équipe à appeler la maison de l’Estadio Azteca, Cruz Azul est l’une des équipes les plus réussies à sortir du Mexique. Les neuf fois champions de la Liga MX sont fréquemment à la recherche de terminer au sommet de la phase Apertura ou Clausura.

En fait, Cruz Azul est l’un des clubs mexicains à avoir du succès en Ligue des champions de la CONCACAF. Le club compte six titres dans cette compétition, ainsi que deux deuxièmes places. Les huit apparitions en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF sont à égalité pour la plupart de tous les temps avec le Club América.

Où puis-je regarder le match de Cruz Azul ?

Cruz Azul à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 02 octobre 22h00 HAE Cruz Azul contre Guadalajara ( Liga mexicaine MX ) Univision , Univision , TUDN , TUDN , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Vidgo, Vidgo, ViX+ ViX+

dimanche 09 octobre 22h00 HAE Cruz Azul contre León ( Liga mexicaine MX )



Fondé: 1927

Stade: Stade Azteca

Gestionnaire: Juan Reynoso

Titres mexicains de haut vol : Neuf

Titres de la Ligue des champions de la CONCACAF : Six

Programme de télévision de Cruz Azul et liens de diffusion

La majorité des jeux Liga MX apparaissent sur TUDN. Une poignée d’équipes ont leurs propres accords de diffusion, mais cela ne s’applique pas à Cruz Azul.

TUDN est le plus facilement accessible via fuboTV. En raison de la montée en puissance de la coupure de cordon, fuboTV offre un moyen simple d’accéder à un certain nombre de chaînes câblées standard.

Option d’affichage recommandée :

Inclut : Liga MX, Premier League + 84 chaînes sportives

De plus, en raison du succès de Cruz Azul au niveau national, le club est un concurrent fréquent de la Ligue des champions de la CONCACAF. Ces droits appartiennent à FOX, avec des jeux apparaissant souvent sur FOX Soccer Plus.

Le type de succès de Cruz Azul à chaque match et à chaque saison est quelque chose d’admirable. Les joueurs de Juan Reynoso ont terminé dans les places qualificatives pour les éliminatoires de la Liga MX à chaque mini-saison depuis l’Apertura de 2019/20.

José de Jesús Corona est le joueur le plus ancien de Cruz Azul. Le capitaine et gardien de but du club porte le kit bleu depuis 2009. Au cours de cette période, il a remporté un titre en Liga MX, un titre en Ligue des champions de la CONCACAF et deux triomphes en Copa MX.

Pour certains, le format de la Liga MX avec ses différentes phases peut prêter à confusion. N’ayez crainte, car le guide Liga MX TV et streaming de World Soccer Talk indique quand et où regarder chaque match.

C’est toujours l’une des ligues les plus compétitives. De plus, les fans le rendent intense à l’intérieur des cathédrales du jeu comme l’Estadio Azteca.

