Calendrier SWPL Calendrier, dates et calendrier 2023/24: Glasgow City commence la défense du titre à domicile contre Hibernian | Nouvelles du football

La saison 2023/24 de la Scottish Women’s Premier League démarre avec les champions de Glasgow City à domicile contre Hibernian.

Nouvellement promu Montrose commencer la vie dans l’élite à domicile pour les finalistes de la saison dernière celtiquequi a raté le titre lors d’une dernière journée dramatique, tout comme Rangers – qui sous le nouveau patron Jo Potter – visite Spartiates.

Il y a aussi de nouveaux entraîneurs-chefs dans deux autres matchs, car Académique de Hamilton commencer sa vie sous Robert Watson avec un match nul à domicile contre Cœursactuellement sans manager Aberdeen héberger Motherwell tandis que le match final voit Dundee United sont à la maison Partick Chardon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leanne Ross a guidé Glasgow City vers le titre la saison dernière



Les trois premiers de la saison dernière s’affrontent pour la première fois le 27 août alors que Glasgow City se rend aux Rangers, suivis d’un voyage au Celtic la semaine suivante, le 2 octobre.

Le Celtic accueillera le premier Old Firm le 22 octobre, avant que les deux équipes ne se retrouvent le 18 février, tandis que le premier derby d’Édimbourg aura lieu le 10 septembre alors que Hearts affrontera Hibernian, avec le match inverse le 19 novembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Fran Alonso a vu son équipe perdre le titre après un but de dernière minute de Glasgow City à Ibrox



La division reste en place cette saison, ce qui signifie qu’après 22 matches, la division sera divisée en deux avec 10 matches supplémentaires à disputer, un à domicile et un à l’extérieur contre chaque club contre des équipes de la même moitié de la ligue.

Matchs d’ouverture de la ScottishPower Women’s Premier League 2

Finalistes de la saison dernière Gartcairn sont à la maison pour Parc de la Reinealors qu’il vient d’être promu Livingstone entame sa première campagne dans les divisions d’élite à domicile pour Kilmarnock – avec le match joué à la Tony Macaroni Arena.

L’ancien patron de Hearts Andy Enwood prend en charge Chardon de Boroughmuir pour la première fois face à la relégation Glasgow Femmes et Saint-Johnstone sont à la maison pour Université de Stirling.

« Un niveau d’anticipation sans précédent… »

La directrice générale de SWPL, Fiona McIntyre, a déclaré: « C’est toujours une journée passionnante dans le calendrier alors que les clubs, les joueurs, les entraîneurs et les fans commencent à voir la nouvelle saison prendre vie.

« Après une fin aussi dramatique de la saison 2022/23 et avec ScottishPower comme nouveau sponsor titre, il y a un niveau d’anticipation sans précédent autour de la sortie d’aujourd’hui.

« Je pense que nous pouvons nous attendre à deux divisions extrêmement compétitives. Pour la première fois depuis longtemps, il y a une véritable inconnue sur qui sont les favoris pour terminer en tant que champions et être relégués à la fois dans le SPWPL et le SPWPL 2.

« C’est ce que nous attendons de nos meilleures ligues, et que la compétitivité et l’incertitude des résultats apportent une réelle excitation aux fans, comme nous l’avons vu à la fin de la saison dernière, lorsque les niveaux d’intérêt pour le jeu ont augmenté de façon exponentielle.

« Aux côtés des clubs, nous avons hâte de lancer la nouvelle campagne et de poursuivre sur la lancée et le succès de la saison dernière. »

Les matchs d’ouverture du week-end

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de la ScottishPower Women’s Premier League (tous les matches sont susceptibles de changer) :

Aberdeen contre Motherwell

Dundee United contre Partick Thistle

Glasgow City contre Hibernian

Hamilton Academical vs Hearts

Montrose contre le Celtic

Spartiates contre Rangers

Voici le premier tour des matchs de la saison 2023/24 de la ScottishPower Women’s Premier League 2 (tous les matchs sont susceptibles de changer) :

Boroughmuir Thistle vs Glasgow Femmes

Gartcairn contre Queen’s Park

Livingston contre Kilmarnock

St Johnstone contre l’Université de Stirling

Les dates clés de la saison SWPL 2023/24 ?

Date de début – 13 août

Vacances d’hiver – 18 décembre au 13 janvier

Premiers matchs post-split – 17 mars 2024

Dernier tour de matchs – 19 mai 2024

Finales des barrages – 23/24 mai 2024

Finale de la Sky Sports Cup – 23 ou 24 mars 2024

