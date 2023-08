Calendrier SA20 publié pour 2023/24: Sky Sports diffusera les 34 matchs de la compétition T20 en Afrique du Sud | Nouvelles du cricket

La liste des matchs de la saison 2023/24 de la ligue de cricket T20 d’Afrique du Sud a été annoncée, les 34 matchs devant être diffusés en direct sur Sky Sports.

À partir du 10 janvier, la ligue SA20 se déroulera sur quatre semaines et comprendra 30 matches de groupe ainsi que deux éliminatoires et un éliminatoire avant la finale du 10 février.

Des membres des équipes anglaises vainqueurs de la Coupe du monde – dont Jos Buttler, Sam Curran et Adil Rashid – ont participé à la compétition de la saison dernière.

SA20 bénéficie du soutien de certaines des marques T20 les plus reconnues au monde, chacune des six équipes étant liée à certaines des plus grandes franchises de l’IPL.

Les six équipes ont nommé leurs équipes préliminaires, tandis qu’elles finaliseront leur liste de 19 joueurs lors de la vente aux enchères du 27 septembre.

Chaque équipe s’affrontera deux fois (à domicile et à l’extérieur) dans une phase de tournoi à la ronde, les deux meilleures équipes s’affrontant dans le Qualifier 1, suivi d’un Eliminator entre les équipes classées troisième et quatrième.

Le perdant du Qualifier 1 et le vainqueur de l’Eliminator s’affronteront dans le Qualifier 2 pour avoir la chance de réserver leur place en finale, contre le vainqueur du premier qualificatif.

Les champions en titre, Sunrisers Eastern Cape, ouvriront la saison en accueillant les Joburg Super Kings à St George’s Park le 10 janvier pour le premier match de la compétition pleine d’action.

Calendrier SA20 pour 2023/24 (horaires britanniques)

10 janvier : Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, 16h30

Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings, 16h30 11 janvier : Super Giants de Durban contre MI Cape Town, 16h30

Super Giants de Durban contre MI Cape Town, 16h30 12 janvier : Paarl Royals contre Pretoria Capitals, 16h30

Paarl Royals contre Pretoria Capitals, 16h30 13 janvier : Joburg Super Kings contre MI Cape Town, 12h30

Joburg Super Kings contre MI Cape Town, 12h30 13 janvier : Sunrisers Eastern Cape vs Super Giants de Durban, 16h30

Sunrisers Eastern Cape vs Super Giants de Durban, 16h30 14 janvier : Pretoria Capitals contre Paarl Royals, 14h30

Pretoria Capitals contre Paarl Royals, 14h30 15 janvier : Super Giants de Durban contre Joburg Super Kings, 16h30

Super Giants de Durban contre Joburg Super Kings, 16h30 16 janvier : MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30

MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30 17 janvier : Paarl Royals vs Joburg Super Kings, 16h30

Paarl Royals vs Joburg Super Kings, 16h30 18 janvier : Pretoria Capitals vs Super Giants de Durban, 16h30

Pretoria Capitals vs Super Giants de Durban, 16h30 19 janvier : MI Cape Town vs Paarl Royals, 16h30

MI Cape Town vs Paarl Royals, 16h30 20 janvier : Super Giants de Durban contre Sunrisers Eastern Cape, 12h30

Super Giants de Durban contre Sunrisers Eastern Cape, 12h30 20 janvier : Joburg Super Kings contre Pretoria Capitals, 16h30

Joburg Super Kings contre Pretoria Capitals, 16h30 21 janvier : Paarl Royals vs MI Cape Town, 14h30

Paarl Royals vs MI Cape Town, 14h30 22 janvier : Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals, 16h30

Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals, 16h30 23 janvier : MI Cape Town vs Super Giants de Durban, 16h30

MI Cape Town vs Super Giants de Durban, 16h30 24 janvier : Joburg Super Kings contre Paarl Royals, 16h30

Joburg Super Kings contre Paarl Royals, 16h30 25 janvier : Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30

Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30 26 janvier : Paarl Royals vs Super Giants de Durban, 16h30

Paarl Royals vs Super Giants de Durban, 16h30 27 janvier : Joburg Super Kings contre MI Cape Town, 12h30

Joburg Super Kings contre MI Cape Town, 12h30 27 janvier : Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings, 16h30

Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings, 16h30 28 janvier : Super Giants de Durban contre Paarl Royals, 14h30

Super Giants de Durban contre Paarl Royals, 14h30 29 janvier : MI Cape Town vs Joburg Super Kings, 16h30

MI Cape Town vs Joburg Super Kings, 16h30 30 janvier : Super Giants de Durban contre Pretoria Capitals, 16h30

Super Giants de Durban contre Pretoria Capitals, 16h30 31 janvier : Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30

Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30 1er fevrier: Pretoria Capitals vs MI Cape Town, 16h30

Pretoria Capitals vs MI Cape Town, 16h30 2 février : Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30

Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape, 16h30 3 février : MI Cape Town vs Pretoria Capitals, 12h30

MI Cape Town vs Pretoria Capitals, 12h30 3 février : Joburg Super Kings vs Super Giants de Durban, 16h30

Joburg Super Kings vs Super Giants de Durban, 16h30 4 février : Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals, 14h30

Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals, 14h30 6 février : QUALIFICATION 1 – 1ère place vs 2ème place, 16h30

QUALIFICATION 1 – 1ère place vs 2ème place, 16h30 7 février : ELIMINATOR – 3e place vs 4e place, 16h30

ELIMINATOR – 3e place vs 4e place, 16h30 8 février : QUALIFIER 2 – Perdant du Qualifier 1 vs Vainqueur de l’Eliminator, 16h30

QUALIFIER 2 – Perdant du Qualifier 1 vs Vainqueur de l’Eliminator, 16h30 10 février : FINALE – Vainqueur du Qualifier 1 vs Vainqueur du Qualifier 2, 15h30

