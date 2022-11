Calendrier LV= County Championship 2023 – tous les matchs de la compétition de l’année prochaine | Nouvelles du cricket

Découvrez le calendrier du LV= County Championship en 2023, la saison se déroulant du 6 avril au 29 septembre.

LV = rencontres du championnat de comté 2023 (6 avril-29 septembre)

Tour 1 – Jeudi 6 – Dimanche 9 avril

Derbyshire vs Worcestershire (Incora County Ground, Derby)

Glamorgan contre Gloucestershire (Sophia Gardens)

Hampshire contre Nottinghamshire (Ageas Bowl)

Kent contre Northamptonshire (Spitfire Ground, Canterbury)

Lancashire vs Surrey (Emirates Old Trafford)

Middlesex contre Essex (Lord’s)

Somerset contre Warwickshire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Sussex vs Durham (1er terrain du comté central, Hove)

Yorkshire vs Leicestershire (Headingley)

Tour 2 – Jeudi 13 – Dimanche 16 avril

Durham vs Worcestershire (Seat Unique Riverside)

Essex contre Lancashire (Cloud County Ground, Chelmsford)

Gloucestershire vs Yorkshire (Seat Unique Stadium, Bristol)

Leicestershire contre Derbyshire (terrain du comté d’Uptonsteel)

Northamptonshire contre Middlesex (County Ground, Northampton)

Nottinghamshire contre Somerset (Trent Bridge)

Surrey contre Hampshire (Kia Oval)

Warwickshire contre Kent (Edgbaston)

Ronde 3 – Jeudi 20 – Dimanche 23 avril

Glamorgan contre Durham (Sophia Gardens)

Kent contre Essex (Spitfire Ground, Canterbury)

Middlesex vs Nottinghamshire (Lord’s)

Northamptonshire contre Hampshire (County Ground, Northampton)

Somerset contre Lancashire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Sussex vs Yorkshire (1er terrain du comté central, Hove)

Worcestershire contre Gloucestershire (Nouvelle route)

Tour 4 – Jeudi 27 – Dimanche 30 avril

Durham vs Derbyshire (Seat Unique Riverside)

Gloucestershire vs Sussex (Seat Unique Stadium, Bristol)

Leicestershire contre Glamorgan (Uptonsteel County Ground)

Middlesex contre Kent (Lord’s)

Warwickshire contre Surrey (Edgbaston)

Ronde 5 – Jeudi 4 – Dimanche 7 mai

Derbyshire vs Leicestershire (Incora County Ground, Derby)

Essex contre Surrey (Cloud County Ground, Chelmsford)

Hampshire contre Warwickshire (Ageas Bowl)

Nottinghamshire vs Lancashire (Trent Bridge)

Somerset contre Northamptonshire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Worcestershire contre Sussex (Nouvelle route)

Yorkshire vs Glamorgan (Headingley)

Tour 6 – Jeudi 11 – Dimanche 14 mai

Derbyshire contre Gloucestershire (Incora County Ground, Derby)

Durham vs Yorkshire (Seat Unique Riverside)

Glamorgan contre Worcestershire (Sophia Gardens)

Kent contre Hampshire (Spitfire Ground, Canterbury)

Lancashire vs Somerset (Emirates Old Trafford)

Leicestershire contre Sussex (terrain du comté d’Uptonsteel)

Northamptonshire contre Nottinghamshire (County Ground, Northampton)

Surrey contre Middlesex (Kia Oval)

Warwickshire contre Essex (Edgbaston)

Ronde 7 – jeudi 18 – dimanche 21 mai

Gloucestershire contre Durham (Seat Unique Stadium, Bristol)

Hampshire contre Northamptonshire (Ageas Bowl)

Middlesex contre Somerset (Lord’s)

Nottinghamshire contre Essex (Trent Bridge)

Surrey contre Kent (Kia Ovale)

Sussex contre Glamorgan (1er terrain du comté central, Hove)

Worcestershire contre Leicestershire (Nouvelle route)

Tour 8 – Dimanche 11 – Mercredi 14 juin

Derbyshire vs Yorkshire (Chesterfield)

Durham vs Glamorgan (Siège Unique Riverside)

Essex contre Somerset (Cloud County Ground, Chelmsford)

Gloucestershire vs Leicestershire (Seat Unique Stadium, Bristol)

Kent contre Surrey (Spitfire Ground, Canterbury)

Lancashire contre Hampshire (Southport)

Nottinghamshire contre Warwickshire (Trent Bridge)

Sussex vs Worcestershire (1er terrain du comté central, Hove)

Ronde 9 – Dimanche 25 – Mercredi 28 juin

Essex contre Warwickshire (Cloud County Ground, Chelmsford)

Glamorgan contre Sussex (Sophia Gardens)

Hampshire vs Middlesex (Ageas Bowl)

Leicestershire contre Durham (Uptonsteel County Ground)

Northamptonshire contre Kent (County Ground, Northampton)

Somerset contre Nottinghamshire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Surrey contre Lancashire (Kia Oval)

Worcestershire contre Derbyshire (Nouvelle route)

Yorkshire vs Gloucestershire (Headingley)

Ronde 10 – Lundi 10 – Jeudi 13 juillet

Durham vs Gloucestershire (Seat Unique Riverside)

Glamorgan vs Leicestershire (lieu à confirmer)

Kent contre Warwickshire (Spitfire Ground, Canterbury)

Lancashire contre Essex (Blackpool)

Middlesex contre Northamptonshire (Merchant Taylors)

Somerset contre Hampshire (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Surrey contre Nottinghamshire (Kia Oval)

Sussex vs Derbyshire (1er terrain du comté central, Hove)

Worcestershire contre Yorkshire (Nouvelle route)

Tour 11 – Mercredi 19 – Samedi 22 juillet

Derbyshire vs Durham (lieu à confirmer)

Essex contre Kent (Cloud County Ground, Chelmsford)

* Gloucestershire contre Glamorgan (Cheltenham)

Leicestershire contre Worcestershire (école d’Oakham)

Middlesex contre Surrey (Lord’s)

Northamptonshire contre Somerset (County Ground, Northampton)

Nottinghamshire contre Hampshire (Trent Bridge)

Warwickshire contre Lancashire (Edgbaston)

Yorkshire contre Sussex (Headingley)

* Fonctionne du jeudi au dimanche

Tour 12 – Mardi 25 – Vendredi 28 juillet

Derbyshire contre Glamorgan (Incora County Ground, Derby)

* Gloucestershire contre Worcestershire (Cheltenham)

Hampshire contre Essex (Ageas Bowl)

Lancashire vs Northamptonshire (Emirates Old Trafford)

Nottinghamshire contre Kent (Trent Bridge)

Somerset contre Surrey (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Warwickshire contre Middlesex (Edgbaston)

Yorkshire contre Durham (Scarborough)

* Fonctionne du mercredi au samedi

Tour 13 – Dimanche 3 – Mercredi 6 septembre

Durham vs Sussex (Siège Unique Riverside)

*Essex contre Middlesex (Cloud County Ground, Chelmsford)

Hampshire vs Somerset (Ageas Bowl)

Leicestershire contre Gloucestershire (terrain du comté d’Uptonsteel)

Northamptonshire contre Lancashire (County Ground, Northampton)

Surrey vs Warwickshire (Kia Oval)

Worcestershire contre Glamorgan (Nouvelle route)

Yorkshire contre Derbyshire (Scarborough)

* Fonctionne du lundi au jeudi

Tour 14 – Dimanche 10 – Mercredi 13 septembre

Glamorgan contre Yorkshire (Sophia Gardens)

Gloucestershire vs Derbyshire (Seat Unique Stadium, Bristol)

Kent contre Nottinghamshire (Spitfire Ground, Canterbury)

Lancashire vs Middlesex (Emirates Old Trafford)

Sussex vs Leicestershire (1er terrain du comté central, Hove)

Warwickshire contre Northamptonshire (Edgbaston)

Ronde 15 – Mardi 19 – Vendredi 22 septembre

Derbyshire contre Sussex (Incora County Ground, Derby)

Essex contre Hampshire (Cloud County Ground, Chelmsford)

Lancashire vs Nottinghamshire (Emirates Old Trafford)

Leicestershire contre Yorkshire (Uptonsteel County Ground)

Middlesex vs Warwickshire (Lord’s)

Somerset contre Kent (Cooper Associates County Ground, Taunton)

Surrey contre Northamptonshire (Kia Oval)

Worcestershire contre Durham (Nouvelle route)

Tour 16 – Mardi 26 – Vendredi 29 septembre

Durham vs Leicestershire (Seat Unique Riverside)

Glamorgan contre Derbyshire (Sophia Gardens)

Hampshire contre Surrey (Ageas Bowl)

Kent contre Lancashire (Spitfire Ground, Canterbury)

Northamptonshire contre Essex (County Ground, Northampton)

Nottinghamshire contre Middlesex (Trent Bridge)

Sussex vs Gloucestershire (1er terrain du comté central, Hove)

Warwickshire contre Somerset (Edgbaston)

Yorkshire vs Worcestershire (Headingley)