Calendrier Lavazza : les photographes africains célèbrent le berceau du café

Un grain de café géant au milieu d’une forêt, une femme avec des fleurs en guise d’yeux camouflés sur un fond à motifs et un groupe de femmes arrachant des vignes feuillues, symbolisant une lutte acharnée avec la nature, figurent parmi les images du calendrier 2024 de Lavazza.

Chaque année depuis 1993, le fabricant de café italien produit un calendrier photographique présentant des images d’Helmut Newton, David La Chapelle et Annie Leibovitz. L’édition de cette année célèbre le continent africain comme le berceau du café (largement considéré comme l’Éthiopie).

Présentant le travail de trois photographes africains, Thandiwe Muriu, Aart Verrips et Daniel Obasi, et sur le thème « Plus que nous » le Calendrier 2024 est dédié au 20ème anniversaire de la Fondation Giuseppe e Pericle Lavazza, une non lucratif qui soutient des projets internationaux de développement durable dans les pays producteurs de café.

« Je suis tellement enthousiasmé par les opportunités de discuter de l’Afrique et de cet incroyable continent. Mais le thème lui-même, pour moi, était si puissant », a déclaré Thandiwe Muriu, photographe kenyane de 33 ans. « Je vis dans une culture très communautaire et notre mode de vie est « Plus que nous » : vous êtes toujours le gardien de votre voisin, et je suis profondément connecté à cela.

Muriu a été initiée à la photographie à l’âge de 14 ans par son père, dans le cadre d’une liste de compétences que ses parents voulaient lui enseigner, ainsi qu’à ses trois sœurs, afin qu’elles puissent devenir des femmes fortes et indépendantes dans une société souvent patriarcale.

“Quand il m’a mis l’appareil photo dans la main, quelque chose s’est produit”, a-t-elle déclaré. « J’ai toujours aimé l’art, mais je n’ai jamais pu dessiner. J’ai toujours aimé la musique, mais je n’ai jamais pu chanter. Mais la caméra semblait parfaite, et c’était presque comme un de ces moments dans un film. La photographie est devenue la voix que je cherchais pour exprimer tout ce que je ressentais et vivais.

Depuis, Muriu perfectionne son métier ; qu’il s’agisse de regarder des didacticiels YouTube et de lire des magazines de photographie lorsqu’elle était adolescente, ou encore de rencontrer d’autres photographes et d’apprendre de leur expérience pendant qu’elle étudiait pour un diplôme en marketing.

Aujourd’hui, les photographies de Muriu se concentrent sur trois vérités ultimes sur elle-même qui, selon elle, façonnent sa vision du monde : « Je suis une femme, je suis africaine et j’aime la couleur. » Cela a informé ses quatre photographies dans le calendrier Lavazza, se concentrant sur des modèles féminins et créant des illusions colorées qui n’ont pas été améliorées numériquement.

« Au-delà de cela, chaque œuvre que je produis est associée à un proverbe africain », a déclaré Muriu. « J’ai réalisé que je venais d’une culture qui, historiquement, n’était pas celle qui produisait des images. Il enregistrait des sagesses, des apprentissages, des leçons avec des mots. Ce travail est donc en quelque sorte devenu une archive, une archive de proverbes dont nous n’utilisons plus et qui pourraient être oubliés si je ne les réutilisais pas dans mon travail.

Photo de Thandiwe Muriu / Calendrier Lavazza 2024 L’image de Thandiwe Muriu « Notre puissante vérité » s’inspire du proverbe : « La connaissance est comme un jardin. Si elle n’est pas cultivée, elle ne peut être récoltée. »

Pour le photographe et cinéaste sud-africain de 31 ans Aart Verrips, le projet Lavazza, et l’accent mis sur l’Afrique et les créatifs africains, constitue un grand pas en avant en termes de reconnaissance. “En tant qu’Africains et vivant sur ce continent, nous sommes souvent considérés comme moins aptes que quelqu’un qui vient d’Europe, simplement à cause de l’endroit d’où nous venons”, a-t-il déclaré. “Donc, faire partie de cela est plutôt incroyable.”

Verrips a d’abord étudié pour devenir chef et suivait un cours de pâtisserie dans les Alpes françaises il y a 10 ans lorsqu’un ami l’a initié à la photographie.

Pour lui, « More than Us » est une question de loyauté, et il faut tout un village pour créer quelque chose de beau, tout comme chaque photographie a toute une équipe derrière sa création, des stylistes et maquilleurs aux assistants et agents.

“J’ai apporté ça [theme] dans tout type d’image [for the Lavazza calendar]”, a déclaré Verrips. “Dans “The Vanguard”, qui représente la femme debout dans la main, ce sont les gens qui l’élèvent pour qu’elle fasse ce qu’elle sait faire de mieux et lutte pour l’égalité des sexes.”

Photo par Aart Verrips / Calendrier Lavazza 2024 “L’Avant-garde”, d’Aart Verrips. Il dit que la cravate géante portée par le mannequin symbolise la masculinité, tandis que les leggings symbolisent la féminité.

Le thème de la convivialité est au cœur de chaque image produite pour le calendrier, mais c’est dans le travail du photographe nigérian Daniel Obasi qu’il est le plus évident. La signification des images d’Obasi évolue continuellement, mais ses intérêts sont fermement centrés sur la communauté et la création d’œuvres qui offrent aux gens l’opportunité de se rassembler.

“Réagir aux émotions, les comprendre et leur donner une forme dans mon monde visuel est important”, a-t-il déclaré. “[More than Us] est l’unité. C’est prêter nos mains et nos voix pour un objectif commun.

Chacune des images d’Obasi aborde un problème différent qui doit être résolu par une communauté, notamment le changement climatique, la croissance et le développement de la prochaine génération, la violence sexuelle contre les femmes et l’innovation pour l’avenir de la planète.

Comme Verrips et Muriu, Obasi a commencé la photographie par hasard, après avoir travaillé comme styliste indépendant. Il a déclaré qu’un « éveil à la narration visuelle » s’est produit lors de son voyage à Badagry, dans l’État de Lagos, dans le cadre d’un programme d’échange scolaire.

« J’étais très obsédé par la façon dont le ciel se jetait dans l’océan, la sensation du sable et la façon dont le soleil tombait toujours directement sur la peau des gens lorsqu’ils me croisaient », a déclaré Obasi. “Il y avait juste une surcharge de couleurs et de beauté que je devais exploiter.”

Obasi dit que le projet Lavazza lui a donné l’occasion de raconter des histoires africaines belles et positives, où il contrôlait le récit ; c’est quelque chose que le photographe kenyan Muriu considère comme essentiel.

“Je pense que depuis de nombreuses années, en tant que continent, nous avons raconté nos histoires et nous n’avons pas eu la voix pour raconter nos propres histoires”, a déclaré Muriu, ajoutant que le projet est “une opportunité pour nous à l’échelle mondiale, chanter nos propres chansons et pas seulement raconter nos propres histoires, mais les raconter dans notre style, dans notre langage visuel distinct.

Elle résume ce sentiment par un seul proverbe africain : « Tant que le lion n’aura pas son propre conteur, le chasseur aura toujours les meilleures histoires. »