Calendrier international de la NFL 2023: les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson joueront à Tottenham avec les Jaguars de Jacksonville prêts pour des matchs consécutifs au Royaume-Uni | Nouvelles de la NFL

Entrevues, commentaires et analyses @ch_skysports







La NFL disputera cinq matchs de saison régulière en Europe en 2023

Les Ravens de Baltimore de Lamar Jackson affronteront les Titans du Tennessee au stade Tottenham Hotspur en octobre, tandis que les Jaguars de Jacksonville devraient entrer dans l’histoire de la NFL en disputant des matchs consécutifs de saison régulière au Royaume-Uni contre les Falcons d’Atlanta et les Bills de Buffalo.

Les Jaguars ouvriront la liste des Jeux internationaux de 2023 en organisant leur 10e match de saison régulière à Londres contre les Falcons en visite le 1er octobre au stade de Wembley, avant d’affronter les Bills à Tottenham le 8 octobre la semaine suivante en tant que première équipe à figurer dans deux matchs de saison régulière en dehors des États-Unis.

Un Jackson nouvellement prolongé mènera ensuite Baltimore contre les Titans aux Spurs le 15 octobre lors de la sixième semaine lors de leur première visite depuis leur défaite 44-7 contre les Jaguars en 2017.

Les Dolphins de Miami doivent quant à eux rencontrer les Chiefs de Kansas City, champions du Super Bowl, au stade de Francfort en Allemagne le 5 novembre, le même lieu jouant également sur scène pour les Colts d’Indianapolis contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre le 12 novembre.

Calendrier des Jeux internationaux de la NFL 2023 Date Correspondre Emplacement 1er octobre (semaine 4) Falcons d’Atlanta vs Jaguars de Jacksonville Stade de Wembley 8 octobre (semaine 5) Jaguars de Jacksonville contre Buffalo Bills Stade de Tottenham Hotspur 15 octobre (semaine 6) Ravens de Baltimore vs Titans du Tennessee Stade de Tottenham Hotspur 5 novembre (semaine 9) Dolphins de Miami vs Chiefs de Kansas City Stade de Francfort 12 novembre (semaine 10) Colts d’Indianapolis contre Patriots de la Nouvelle-Angleterre Stade de Francfort

Le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, arrive à Londres !

« Nous sommes ravis de participer à nouveau aux Jeux internationaux de la NFL et d’affronter les Falcons et les Bills à Londres », a déclaré le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence. « Accueillir les Falcons au stade de Wembley sera génial pour être suivi de jouer sur la route contre les Bills au stade Tottenham Hotspur. Je suis ravi de l’expérience et je sais que le soutien de Duval sera fort lors des deux matchs. »

Jacksonville entre à la suite de sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2017 après avoir atteint la ronde divisionnaire des séries éliminatoires derrière son quart-arrière vedette Lawrence, tombant finalement aux mains des chefs de Patrick Mahomes.

Cela marque un retour rapide pour les Falcons d’Arthur Smith après avoir battu les Jets de New York 27-20 lors de leur dernière visite au Royaume-Uni en 2021. Ils arrivent armés du porteur de ballon explosif recrue Bijan Robinson en plus de l’ailier rapproché Kyle Pitts, qui a prospéré. au Royaume-Uni lors de sa première saison, et receveur éloigné Drake London.

Le quart-arrière des Ravens Jackson fait ses débuts à Londres après avoir récemment conclu un nouveau contrat de cinq ans d’une valeur de 260 millions de dollars, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue. Avec lui vient un nom familier dans l’agent libre signant Odell Beckham Jr avec l’Ecossais David Ojabo, qui n’a joué qu’une seule fois la saison dernière au milieu de sa récupération d’une blessure à Achille subie lors de son College Pro Day en mars.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay lors de la cinquième semaine de la saison NFL Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay lors de la cinquième semaine de la saison NFL

Londres a accueilli 33 matchs de saison régulière depuis le début des séries internationales en 2007, les Packers de Green Bay devenant la dernière équipe à effectuer un voyage au Royaume-Uni l’année dernière lorsqu’ils ont affronté les Giants de New York.

Le match d’octobre dernier entre les Denver Broncos et les Jaguars a également enregistré une participation record pour un match international alors que 86 215 fans se sont rendus au stade de Wembley.

« Nous sommes impatients d’accueillir des équipes à Londres pour trois brillants week-ends de football en octobre », a déclaré le directeur général de la NFL UK, Henry Hodgson. « Voir les Jaguars de Jacksonville prolonger leur séjour au Royaume-Uni et jouer deux matchs de saison régulière ici cette année est révélateur de l’engagement des Jags à continuer à développer leur base de fans ici à long terme. Nous avons organisé des matchs à Londres depuis 2007, avec intérêt et l’élan du sport ici au Royaume-Uni augmente d’année en année et nous sommes impatients d’offrir aux fans la meilleure expérience de la NFL à ce jour en 2023. »

Les débuts de Francfort en tant que ville hôte s’inscrivent dans le cadre d’un accord qui les verra avec Munich partager l’opportunité d’organiser des matchs sur une période de quatre ans, les Buccaneers de Tampa Bay battant les Seahawks de Seattle lors du tout premier match de saison régulière à jouer. en Allemagne en novembre dernier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Buccaneers de Tampa Bay de Munich lors de la semaine 10 de la saison NFL Faits saillants des Seahawks de Seattle contre les Buccaneers de Tampa Bay de Munich lors de la semaine 10 de la saison NFL

Il n’y aura pas de match international organisé au Mexique cette année en raison de rénovations en cours à l’Estadio Azteca de Mexico.

« Dans ce qui promet d’être un grand spectacle de football pour nos fans du monde entier, nous sommes ravis d’annoncer les cinq matchs qui se joueront au niveau international en 2023, un nombre record de matchs de saison régulière en Europe en une saison », a déclaré Peter O’Reilly. , vice-président exécutif de la NFL, Club Business, Major Events & International.

« Nous sommes ravis d’apporter à nouveau trois matchs à Londres, une ville avec un énorme amour pour le sport et une base de fans passionnés à travers le Royaume-Uni.

« Nous sommes également ravis de confirmer que les deux matchs en Allemagne se joueront à Francfort, une ville ancrée dans l’héritage de la NFL.

« Nous sommes impatients d’organiser les deux matchs au stade de l’Eintracht Francfort, en nous appuyant sur l’incroyable atmosphère vécue lors du match de la saison dernière à Munich. »

Pour acheter des billets d’admission générale pour les Jeux internationaux de la NFL 2023, les fans doivent s’inscrire pour acheter des billets sur nfl.com/internationalgames. L’enregistrement des billets est le seul moyen pour les fans d’accéder aux billets d’admission générale pour les Jeux internationaux de la NFL 2023.

L’enregistrement des billets donnera aux fans l’accès au premier jour des ventes d’admission générale uniquement, cela ne garantit pas les billets, qui sont sous réserve de disponibilité. De plus amples détails, y compris la date de vente des billets, seront confirmés en temps voulu.