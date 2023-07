Calendrier et résultats de la Coupe du monde féminine d’Angleterre 2023: dates et calendrier complets pour les Lionnes en Australie et en Nouvelle-Zélande

Les matchs de la Coupe du monde féminine d’Angleterre 2023 ont été publiés, et ils font que certaines personnes dans le QuatreQuatreDeux bureau très excité en effet.

Les champions d’Europe se dirigent vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande avec de grandes attentes, et ils connaissent déjà leurs trois premiers adversaires du tournoi. Naviguez à travers le groupe et il y a un potentiel pour des 16 dernières rencontres savoureuses, bien que difficiles.

La fièvre de la Coupe du monde est vraiment là, et les plus sobres d’entre nous enfilent des chapeaux de seau et des chemises de Lionnes, et peut-être même tracent la route de l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde…

Vous voudrez vous assurer que vous regardez la Coupe du monde lorsque ces matchs ont lieu, et il y a 31 autres équipes dans le tournoi à surveiller, alors ne négligez pas non plus tous les autres matches de la Coupe du monde.

Mais pour l’instant, n’hésitez pas à parcourir ceux-ci et à vous prélasser dans ces merveilleux « quoi si »…

Calendrier de la Coupe du monde féminine d’Angleterre 2023

COUPE DU MONDE Féminine ANGLETERRE 2023 PHASE DE GROUPES

samedi 22 juillet

Angleterre vs Haïti (10h30 BST, Suncorp Stadium, ITV)

vendredi 28 juillet

Angleterre vs Danemark (9h30 BST, Allianz Stadium, BBC)

mardi 1er août

Chine vs Angleterre (12h BST, Hindmarsh Stadium, ITV)

COUPE DU MONDE FÉMININE POSSIBLE ANGLETERRE 2023 LAST-16 FIXTURE

Si l’Angleterre termine en tête du groupe D, elle affrontera les deuxièmes du groupe B :

lundi 7 août

Angleterre vs Australie/Nigeria/République d’Irlande/Canada (8h30 BST – BBC)

Si l’Angleterre termine deuxième, elle devra affronter les vainqueurs du groupe B :

lundi 7 août

Australie/Nigéria/République d’Irlande/Canada vs Angleterre (11h30 BST – BBC)

QUART DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE POSSIBLE FÉMININE ANGLETERRE 2023

Si l’Angleterre est en tête du groupe et parvient à battre l’une des quatre équipes susmentionnées du groupe B, elle sera alors confrontée aux vainqueurs du groupe H des deuxièmes du groupe F, qui pourraient inclure la France, l’Allemagne ou le Brésil.

samedi 12 août

Angleterre vs vainqueurs du Groupe H ou deuxièmes du Groupe F (8h BST, ITV)

Si l’Angleterre termine deuxième du groupe mais remporte tout de même ses huitièmes de finale, le tirage au sort les opposera soit aux vainqueurs du groupe F, soit aux deuxièmes du groupe H en quarts.

samedi 12 août

Angleterre vs vainqueurs du Groupe F ou deuxièmes du Groupe H (11h30 BST, ITV)

DEMI-FINALE DE LA COUPE DU MONDE POSSIBLE FÉMININE EN ANGLETERRE 2023

Atteindre les demi-finales serait un exploit phénoménal et pourrait opposer l’Angleterre à un nombre illimité de nations.

mercredi 16 août

L’Angleterre contre ? (11h BST – BBC)

COUPE DU MONDE POSSIBLE FÉMININE ANGLETERRE 2023 FIXTURE finale

La finale de la Coupe du monde 2023 sera diffusée par la BBC et ITV et aura lieu au Stadium Australia à Sydney.

dimanche 20 août

L’Angleterre contre ? (9h BST, BBC et ITV)

