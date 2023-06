Calendrier et calendrier du championnat 2023/24 : Sheffield Wednesday et Southampton lancent la nouvelle saison | Nouvelles du football

La saison 2023/24 du championnat Sky Bet commence le vendredi 4 août, lorsque les vainqueurs des barrages de la Ligue 1, Sheffield Wednesday, accueilleront Southampton à Hillsborough, en direct sur Sports du ciel..

Le lendemain, samedi 5 août, champions de la Ligue 1 Plymouth héberger Huddersfield alors que Middlesbrough et Blackburn accueillir d’autres espoirs de promotion Millwall et West Brom le samedi d’ouverture de la saison.

La ville de Leicester et Leeds United recommencer sa vie dans le deuxième niveau à domicile le dimanche 6 août, avec les finalistes et rivaux des barrages de la saison dernière Ville de Coventry direction le King Power Stadium avant Ville de Cardiff voyager à Elland Road, vivre sur Sports du ciel.

Ville d’Ipswichvice-champion de Ligue 1 la saison dernière, voyage à Sunderland en face de la Sports du ciel caméras pour terminer la première ronde de luminaires.

Cardiff et Swansea disputer le derby du sud du Pays de Galles les 16 septembre et 16 mars, les derbies du Yorkshire entre Leeds et Huddersfield sont prévues les 28 octobre et 2 mars, tandis que Norwich et Ipswich renouvellent leur rivalité les 16 décembre et 6 avril.

La saison régulière du championnat se termine le samedi 4 mai, chaque match commençant simultanément à 15 heures. Les demi-finales des barrages suivront, bien que les dates seront finalisées pour ces matches plus près de l’heure.

La finale des barrages du championnat Sky Bet 2024 devrait avoir lieu au stade de Wembley le dimanche 26 mai.

Les matchs d’ouverture du week-end

Voici le premier tour des matchs de la saison EFL 2023/24:

vendredi 4 août

Sheffield Wednesday contre Southampton, 20h – En direct sur Sky Sports

samedi 5 août

Blackburn contre West Brom, 15h

Bristol City contre Preston, 15h

Middlesbrough contre Millwall, 15h

Norwich contre Hull, 15h

Plymouth contre Huddersfield, 15h

QPR contre Watford, 15h

Stoke contre Rotherham, 15h

Swansea vs Birmingham, 15h

dimanche 6 août

Leicester contre Coventry, 12h – En direct sur Sky Sports

Leeds vs Cardiff, 14h30 – En direct sur Sky Sports

Sunderland contre Ipswich, 17h – En direct sur Sky Sports

Les jeux du Boxing Day

mardi 26 décembre

Birmingham contre Stoke

Cardiff contre Plymouth

Coventry contre Sheffield mercredi

Huddersfield contre Blackburn

Hull contre Sunderland

Ipswich contre Leicester

Millwall contre QPR

Preston contre Leeds

Rotherham contre Middlesbrough

Southampton contre Swansea

Watford vs Bristol City

West Brom contre Norwich

Les jeux du dernier jour

Lequel de ces jeux sera déterminant?

samedi 4 mai 2024

Birmingham contre Norwich

Coventry contre QPR

Ipswich contre Huddersfield

Leeds contre Southampton

Leicester contre Blackburn

Middlesbrough contre Watford

Plymouth contre Hull

Rotherham contre Cardiff

Stoke vs Bristol City

Sunderland contre Sheffield mercredi

Swansea contre Millwall

West Brom contre Preston

Quelles sont les dates clés de la saison EFL 2023/24 ?

Date de début – Vendredi 4 août

Finale des barrages de Ligue 1 – 18 mai

Finale des barrages de Ligue 2 – 19 mai

Finale des barrages du championnat – 26 mai