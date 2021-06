Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

Découvrez tous les matches, les sites et les heures de coup d’envoi – ainsi que le calendrier ESPN – pour l’Euro 2020 et le match à élimination directe.

Quel est le format de l’Euro 2020 ?

Les 24 équipes ont été réparties en 6 groupes de quatre nations.

Les vainqueurs et les finalistes de groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes.

Il s’agit alors d’un tournoi à élimination directe, avec prolongations et pénalités si nécessaire. Il y aura des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale.

Fixtures, résultats et support

PHASE DE GROUPES

vendredi 11 juin

Groupe A: Italie 3-0 Turquie (Rome)

samedi 12 juin

Groupe A: Pays de Galles 1-1 Suisse (Bakou)

Groupe B : Danemark 0-1 Finlande (Copenhague)

Groupe B : Belgique 3-0 Russie (Saint-Pétersbourg)

dimanche 13 juin

Groupe D : Angleterre 1-0 Croatie (Londres)

Groupe C: Autriche 3-1 Macédoine du Nord (Bucarest)

Groupe C: Pays-Bas 3-2 Ukraine (Amsterdam)

Lundi 14 juin

Groupe D : Écosse 0-2 République tchèque (Glasgow)

Groupe E : Pologne 1-2 Slovaquie (Saint-Pétersbourg)

Groupe E: Espagne 0-0 Suède (Séville)

Mardi 15 juin

Groupe F: Hongrie 0-3 Portugal (Budapest)

Groupe F : France 1-0 Allemagne (Munich)

Mercredi 16 juin

Groupe B : Finlande 0-1 Russie (Saint-Pétersbourg)

groupe A: Turquie 0-2 Pays de Galles (Bakou)

groupe A: Italie 3-0 Suisse (Rome)

Jeudi 17 juin

Groupe C: Ukraine 2-1 Macédoine du Nord (Bucarest)

Groupe B : Danemark 1-2 Belgique (Copenhague)

Groupe C : Pays-Bas 2-0 Autriche (Amsterdam)

vendredi 18 juin

Groupe E: Suède 1-0 Slovaquie (Saint-Pétersbourg)

Groupe D : Croatie 1-1 République tchèque (Glasgow)

Groupe D: Angleterre 0-0 Ecosse (Londres)

samedi 19 juin

Groupe F: Hongrie 1-1 France (Budapest)

Groupe F: Portugal 2-4 Allemagne (Munich)

Groupe E : Espagne 1-1 Pologne (Séville)

dimanche 20 juin

Groupe A: Italie 1-0 Pays de Galles (Rome)

Groupe A: Suisse 3-1 Turquie (Bakou)

Lundi 21 juin

Groupe C: Macédoine du Nord 0-3 Pays-Bas (Amsterdam)

Groupe C: Ukraine 0-1 Autriche (Bucarest)

Groupe B : Russie 1-4 Danemark (Copenhague)

Groupe B : Finlande 0-2 Belgique (Saint-Pétersbourg)

Mardi 22 juin

Groupe D : République tchèque 0-1 Angleterre (Londres)

Groupe D : Croatie 3-1 Ecosse (Glasgow)

Mercredi 23 juin

Groupe E : Slovaquie 0-5 Espagne (Séville)

Groupe E : Suède 3-2 Pologne (Saint-Pétersbourg)

Groupe F : Allemagne 2-2 Hongrie (Munich)

Groupe F : Portugal 2-2 France (Budapest)





SUPPORT – RONDE DE 16

samedi 26 juin

37- Pays de Galles contre Danemark (Amsterdam; midi HE, 18 heures CET) – ESPN

38 – Italie vs Autriche (Londres; 15h HE, 21h CET) – abc

dimanche 27 juin

39 – Pays-Bas contre République tchèque (Budapest ; midi HE, 18h CET) – ESPN

40 – Belgique vs Portugal (Séville; 15h HE, 21h CET) – abc

Lundi 28 juin

41 – Croatie vs Espagne (Copenhague ; midi HE, 18h CET) – ESPN

42 – France vs Suisse (Bucarest; 15h HE, 21h CET) – ESPN

mardi 29 juin

43 – Angleterre contre Allemagne (Londres; midi HE, 18 heures CET) – ESPN

44 – Suède vs Ukraine (Glasgow ; 15h HE, 21h CET) – ESPN

SUPPORT – QUARTS DE FINALE

vendredi 2 juillet

45 – Croatie ou Espagne contre France ou Suisse (Saint-Pétersbourg ; midi HE, 18h CET) – ESPN

46 – Italie ou Autriche contre Belgique ou Portugal (Munich ; 15h HE, 21h CET) – ESPN

samedi 3 juillet

47 – Pays de Galles ou Danemark contre Pays-Bas ou République tchèque (Bakou ; midi HE, 18 h 00 CET) – ESPN

48 – Angleterre ou Allemagne contre Suède ou Ukraine (Rome; 15h HE, 21h CET) – abc

SUPPORT – DEMI-FINALES

mardi 6 juillet

49 – Winners Match 45 vs. Winners Match 46 (Londres ; 15h HE, 21h CET) – ESPN

Mercredi 7 juillet

50 – Winners Match 47 vs. Winners Match 48 (Londres ; 15h HE, 21h CET) – ESPN

SUPPORT – FINALE

dimanche 11 juillet

Winners Match 49 vs. Winners Match 50 (Londres ; 15h HE, 21h CET) – ESPN