Calendrier et calendrier de League One 2021/22: Sunderland contre Wigan et Cambridge contre Oxford le week-end d’ouverture | Actualités footballistiques

Sunderland accueillera Wigan Athletic le week-end d’ouverture de la saison 2021/22 de League One lorsque la nouvelle campagne commencera le week-end du 7 août.

Les finalistes battus des play-offs Lincoln se rendront à Gillingham tandis que Sheffield Wednesday se rendra à Charlton après la relégation des Owls du championnat.

Rotherham et Wycombe, qui ont également abandonné le championnat en mai aux côtés de mercredi, accueilleront respectivement Plymouth et Accrington Stanley.

Cheltenham, nouvellement promu, sera à Crewe tandis que Cambridge affrontera Oxford. Où avons-nous déjà entendu ça?

Les derniers matchs de la saison auront lieu le 30 avril, une semaine avant la fin des campagnes Championship et League Two. La finale des barrages de League One aura ensuite lieu le samedi 21 mai.

Les matchs du week-end d’ouverture

Voici le premier tour des matches de la saison 2021/22 de League One, qui débutera le 7 août :

Tous les appareils sont sujets à changement

Bolton Wanderers contre Milton Keynes Dons

Cambridge United contre Oxford United

Charlton Athletic contre Sheffield mercredi

Crewe Alexandra contre Cheltenham Town

Doncaster Rovers contre AFC Wimbledon

Fleetwood Town contre Portsmouth

Gillingham contre Lincoln City

Ipswich Town contre Morecambe

Rotherham United contre Plymouth Argyle

Shrewsbury Town contre Burton Albion

Sunderland contre Wigan Athletic

Wycombe Wanderers contre Accrington Stanley

Les jeux du lendemain de Noël

Les affrontements se sont déroulés le 26 décembre :

AFC Wimbledon contre Charlton Athletic

Accrington Stanley contre Rotherham United

Bolton Wanderers contre Morecambe

Cheltenham Town contre Plymouth Argyle

Crewe Alexandra contre Wigan Athletic

Doncaster Rovers contre Sunderland

Fleetwood Town contre Shrewsbury Town

Gillingham contre Ipswich Town

Lincoln City contre Milton Keynes Dons

Portsmouth contre Oxford United

Sheffield mercredi contre Burton Albion

Wycombe Wanderers contre Cambridge United

Les jeux de la dernière journée

Lequel de ces jeux sera déterminant pour 30 avril 2022 ?

AFC Wimbledon contre Accrington Stanley

Bolton Wanderers contre Fleetwood Town

Burton Albion contre Wycombe Wanderers

Cambridge United contre Cheltenham Town

Gillingham contre Rotherham United

Ipswich Town contre Charlton Athletic

Lincoln City contre Crewe Alexandra

Morecambe contre Sunderland

Oxford United contre Doncaster Rovers

Plymouth Argyle contre Milton Keynes Dons

Sheffield mercredi contre Portsmouth

Shrewsbury Town contre Wigan Athletic

Les dates clés de la saison 2021/22

La Premier League 2021/22 débutera le samedi 14 août – 34 jours après la finale de l’Euro 2020 à Wembley.

La saison se terminera le 22 mai 2022, avec le coup d’envoi des 10 matchs en même temps.

La saison 2021/22 EFL débutera le samedi 7 août.

La campagne de League One de la saison prochaine se terminera le week-end du 30 avril 2022, avec la League Two et le Championship respectivement les 7 et 8 mai.

La finale des barrages de la League One aura ensuite lieu le samedi 21 mai, la finale des barrages de la League Two le samedi 28 mai et la finale des barrages du championnat le dimanche 29 mai.