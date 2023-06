Calendrier et calendrier de la Ligue 2 2023/24: Wrexham marque le retour de l’EFL à domicile contre MK Dons et Notts County visite Sutton | Nouvelles du football

Les matchs de la saison 2023/24 de la Sky Bet League Two ont été publiés, Wrexham marquant son retour en Ligue de football à domicile contre MK Dons le samedi 5 août, coup d’envoi à 15 heures.

Les champions de la Ligue nationale, détenus par les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney, organisent leur premier match EFL en 15 ans contre l’équipe de Graham Alexander, qui a nommé l’ancien patron de Motherwell et Salford City le mois dernier après sa relégation de la Ligue 1.

Comté de Nottsvainqueur des barrages de la Ligue nationale et l’un des membres fondateurs de la Ligue de football, lancera sa campagne à Sutton United tandis que Duncan Ferguson Routiers verts de la forêtqui a terminé dernier de la Ligue 1, accueille Salford au New Lawn Stadium.

Comté de Stockportqui a été battu en finale des barrages de Ligue 2 par Carlisle United la saison dernière, débute à domicile contre Gillingham en tant que nouveau relégué Accrington Stanley sont visités par Comté de Newport.

Ville de Harrogate se rendra chez ses rivaux du Yorkshire Doncaster Rovers le jour de l’ouverture, avec Morecambe – un autre blessé de League One – accueillant Walsall. Espoirs de promotion Ville de Bradforddirigé par Mark Hughes, se dirige vers Ville de Crawley.

Dons MK accueillir des rivaux féroces AFC Wimbledon le samedi 18 novembre avec le match retour prévu le samedi 2 mars.

Toutes les dates et heures de coup d’envoi sont susceptibles de changer, avec la première série de matchs en direct sur Sports du ciel à confirmer en temps voulu.

Les matchs du week-end d’ouverture

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de la Ligue 2, qui débutera le week-end du 5 août :

Accrington Stanley vs Newport County – coup d’envoi à 15h

Colchester United vs Swindon Town – coup d’envoi à 15h

Crawley Town vs Bradford City – coup d’envoi à 15h

Crewe Alexandra vs Mansfield Town – coup d’envoi 15h

Doncaster Rovers vs Harrogate Town – coup d’envoi à 15h

Forest Green Rovers vs Salford City – coup d’envoi à 15h

Grimsby Town vs AFC Wimbledon – coup d’envoi à 15h

Morecambe vs Walsall – coup d’envoi 15h

Stockport County vs Gillingham – coup d’envoi à 15h

Sutton United vs Notts County – coup d’envoi à 15h

Tranmere Rovers vs Barrow – coup d’envoi à 15h

Wrexham vs Milton Keynes Dons – coup d’envoi à 15h

Les jeux du Boxing Day

Les affrontements au programme du 26 décembre :

AFC Wimbledon contre Sutton United

Barrow contre le comté de Stockport

Bradford City contre Morecambe

Gillingham contre Crawley Town

Harrogate Town contre Accrington Stanley

Mansfield Town contre Grimsby Town

Milton Keynes Dons contre Colchester United

Comté de Newport contre Forest Green Rovers

Comté de Notts contre Doncaster Rovers

Salford City vs Tranmere Rovers

Swindon Town contre Wrexham

Walsall contre Crewe Alexandra

Les jeux du dernier jour

Lequel de ces jeux sera déterminant?

AFC Wimbledon contre Walsall

Accrington Stanley contre Tranmere Rovers

Barrow contre Mansfield Town

Bradford City contre le comté de Newport

Colchester United contre Crewe Alexandra

Crawley Town contre Grimsby Town

Forest Green Rovers vs Comté de Notts

Gillingham vs Doncaster Rovers

Milton Keynes Dons contre Sutton United

Salford City contre Harrogate Town

Swindon Town contre Morecambe

Wrexham vs Comté de Stockport

Quelles sont les dates clés de la saison EFL 2023/24 ?

Date de début – 5 août

Finale des barrages de Ligue 1 – 18 mai

Finale des barrages de Ligue 2 – 19 mai

Finale des barrages du championnat – 26 mai