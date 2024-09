Calendrier, équipes, format, prize pool et diffusion en direct des Worlds 2024 de League of Legends

Le Worlds 2024 de League of Legends débutera le 25 septembre et se poursuivra jusqu’au 2 novembre.

Organisés par Riot Games, les League of Legends Worlds 2024 sont l’événement phare des tournois eSports de League of Legends.

Les Play-In et la Swiss Stage des Worlds 2024 de League of Legends se dérouleront à la Riot Games Arena de Berlin, en Allemagne.

Les quarts de finale et les demi-finales auront lieu à l’Adidas Arena de Paris.

La grande finale des Worlds 2024 de League of Legends se tiendra à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre.

Calendrier et format des Worlds 2024 de League of Legends

Rond Dates Play-In 25-29 septembre Scène Suisse 3-13 octobre Phase à élimination directe 17 octobre – 2 novembre

Les Worlds 2024 de League of Legends se dérouleront en trois phases : Play-In, Swiss Stage et Knockout Stage.

Les play-in des Worlds 2024 de LoL se dérouleront du 25 au 29 septembre. Jusqu’à huit équipes s’affronteront dans un tableau à double élimination. Tous les matchs des play-in se dérouleront en trois manches. Les quatre meilleures équipes se qualifieront pour la phase suisse tandis que les équipes restantes seront éliminées.

La phase suisse des Worlds 2024 de League of Legends se déroulera du 3 au 13 octobre. La phase suisse verra s’affronter quatre équipes de la phase de play-in et 12 équipes directement inscrites en provenance de Chine, de Corée du Sud, d’Europe et d’Amérique du Nord pour se qualifier pour la phase à élimination directe.

Le tournoi se déroulera selon le système suisse à 16 équipes. Les équipes du premier tour seront jumelées à des équipes d’une région différente, tandis que les équipes des tours 2 à 5 seront classées en fonction du bilan victoires-défaites de chaque équipe. Les matchs d’élimination et de promotion se joueront au meilleur des trois matchs, tandis que tous les autres matchs se joueront au meilleur des uns.

Conformément aux règles, chaque équipe ne peut affronter qu’une seule fois un adversaire au cours de la phase suisse. Les équipes qui enregistrent trois victoires accèdent à la phase à élimination directe, tandis que les équipes qui subissent trois défaites sont éliminées.

Tout au long de la phase suisse, la sélection des équipes sera déterminée par le groupe de départ du tirage au sort. Le groupe le plus élevé recevra la sélection des équipes. Dans les matchs entre équipes du même groupe de départ, la sélection des équipes sera déterminée par l’ordre du tirage au sort de l’équipe.

La phase à élimination directe des Worlds LoL 2024 débutera le 17 octobre et se terminera le 2 novembre.

Jusqu’à huit équipes joueront dans un tableau à élimination directe. Les équipes avec le privilège de sélection de camp peuvent choisir leur camp lors du match 1, après quoi l’équipe perdante peut choisir son camp lors du match suivant.

En quarts de finale, le privilège de sélection sera accordé aux équipes ayant obtenu les meilleurs résultats lors de la phase suisse. Dans le cas où les deux équipes ont le même résultat, le privilège de sélection sera déterminé par l’ordre dans lequel les équipes seront tirées au sort en quarts de finale.

Dans les matchs suivants, le privilège de sélection du camp sera déterminé par tirage au sort.

Tous les matchs de la phase à élimination directe se joueront au meilleur des cinq matchs.

Équipes du Mondial 2024 de League of Legends

Voici les équipes qui se sont qualifiées pour les Worlds 2024 de League of Legends.

Équipes de play-in: MAD Lions KOI (Finales LEC), 100 Thieves (Été LCS), PSG Talon (Été PCS), Fukuoka SoftBank HAWKS (Été PCS), GAM Esports (Été VCS), Vikings Esports (Été VCS), paiN Gaming (Split 2 CBLOL), Rainbow7 (Clôture LLA)

Equipes suisses de scène: Hanwha Life Esports (LCK Summer), Gen.G (LCK Summer), Dplus (Finales régionales LCK), T1 (Points de championnat LCK), Bilibili Gaming (LPL Summer), Top Esports (Points de championnat LPL), LNG Esports (Finales régionales LPL), Weibo Gaming (Finales régionales LPL), G2 Esports (Finales LEC), Fnatic (Finales LEC), FlyQuest (LCS Summer), Team Liquid (LCS Summer)

Prix ​​du Worlds 2024 de League of Legends

Les Worlds 2024 de League of Legends sont dotés d’une cagnotte totale de 2 225 000 $. Le vainqueur de ce tournoi eSport de premier plan recevra un prix en espèces de 445 000 $, tandis que l’équipe classée deuxième recevra 356 000 $.

Les équipes classées troisième et quatrième recevront chacune 178 000 $.

T1 a remporté l’édition précédente des LoL Worlds à Séoul, en Corée du Sud en 2023. Weibo Gaming a terminé deuxième tandis que Bilibili Gaming était troisième.

Où regarder les Worlds 2024 de League of Legends en direct

La diffusion en direct des Worlds 2024 de League of Legends sera disponible sur la chaîne YouTube de LoL Esports et la chaîne Twitch de Riot Games.

Crédit photo : Imago