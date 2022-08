Calendrier du PGA Tour 2022/23 : dates, lieux, événements de la nouvelle saison FedExCup | Nouvelles du golf

Qui remportera la FedExCup sur le PGA Tour 2022/23 ?

Un aperçu des dates, des lieux et du calendrier des tournois pour la saison 2022/23 du PGA Tour.

12-18 septembre 2022 : Championnat Fortinet – Silverado Resort and Spa (North Course), Napa, Californie

19-25 septembre : Coupe des présidents – Quail Hollow Club, Charlotte, Caroline du Nord

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

26 septembre – 2 octobre : Championnat Sanderson Farms – The Country Club of Jackson, Jackson, Mississippi

3-9 oct. : Open pour enfants Shriners – TPC Summerlin Las Vegas, Nevada

10-16 octobre : Championnat Zozo – Accordia Golf, Narashino Country Club Chiba, Japon

17-23 octobre : La CJ Cup en Caroline du Sud – Congaree Golf Club, Ridgeland, Caroline du Sud

24-30 octobre : Butterfield Bermuda Championship – Port Royal Golf Course, Southampton, Bermudes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lucas Herbert a remporté sa première victoire sur le PGA Tour au Butterfield Bermuda Championship 2021 Lucas Herbert a remporté sa première victoire sur le PGA Tour au Butterfield Bermuda Championship 2021

31 oct.-6 nov. : Championnat mondial de technologie à Mayakoba – Parcours de golf El Camaleón à Mayakoba, Riviera Maya, Mexique

7-13 novembre : Cadence Bank Houston Open – Memorial Park Golf Course Houston, Texas

14-20 novembre : The RSM Classic – Sea Island Golf Club (Seaside Course, Plantation Course), St. Simons Island, Géorgie

28 novembre-4 décembre : Hero World Challenge – Albany, New Providence, Bahamas

5-11 décembre : QBE Shootout – Tiburon Golf Club, Naples, Floride

2-8 janvier 2023 : Sentry Tournament of Champions – Plantation Course à Kapalua, Kapalua, Maui, Hawaii

9-15 janvier : Sony Open à Hawaï – Waialae Country Club Honolulu, Hawaï

16-22 janvier : The American Express – PGA WEST (Pete Dye Stadium Course, Nicklaus Tournament Course, La Quinta Country Club) La Quinta, Californie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur le meilleur de l’action de la dernière manche du Pro-Am AT&T Pebble Beach 2022 en Californie. Retour sur le meilleur de l’action de la dernière manche du Pro-Am AT&T Pebble Beach 2022 en Californie.

23-29 janvier : Farmers Insurance Open (fin le samedi), Torrey Pines Golf Course (South Course, North Course), San Diego, Californie

30 janvier-5 février : AT&T Pebble Beach Pro-Am – Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, Monterey Peninsula Country Club (Shore Course), Pebble Beach, Californie

6-12 février : WM Phoenix Open – TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Arizona

13-19 février : The Genesis Invitational – The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Californie

20-26 février : The Honda Classic – PGA National Resort (The Champion), Palm Beach Gardens, Floride

27 février-5 mars : Arnold Palmer Invitational présenté par Mastercard – Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Floride ; Open de Porto Rico – Club de golf Grand Reserve, Rio Grande, Porto Rico

6-12 mars : Championnat des joueurs – TPC Sawgrass (Parcours du stade des joueurs), Ponte Vedra Beach, Floride

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tous les meilleurs clichés d’une dernière journée prolongée du Championnat des joueurs 2022 au TPC Sawgrass. Tous les meilleurs clichés d’une dernière journée prolongée du Championnat des joueurs 2022 au TPC Sawgrass.

13-19 mars : Championnat Valspar – Innisbrook Resort (Copperhead Course), Palm Harbor, Floride

20-26 mars : Championnats du monde de golf – Partie par trous Dell Technologies – Austin Country Club, Austin, Texas ; Championnat Corales Puntacana – Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, République dominicaine

27 mars-2 avril : Valero Texas Open – TPC San Antonio (Oaks Course) San Antonio, Texas

3-9 avril : Tournoi des maîtres – Augusta National Golf Club, Augusta, Géorgie

10-16 avril : RBC Heritage – Harbour Town Golf Links, Hilton Head Island, Caroline du Sud

17-23 avril : Zurich Classic of New Orleans – TPC Louisiana, Avondale, Louisiane

24-30 avril : Open du Mexique à Vidanta – Vidanta Vallarta, Vallarta, Mexique

1-7 mai : Championnat Wells Fargo – Quail Hollow Club, Charlotte, Caroline du Nord

8-14 mai : AT&T Byron Nelson – TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

15-21 mai : Championnat PGA – Oak Hill Country Club, Rochester, New York

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat PGA 2022 alors que Justin Thomas a triomphé Le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat PGA 2022 alors que Justin Thomas a triomphé

22-28 mai : Défi Charles Schwab – Colonial Country Club, Fort Worth, Texas

29 mai-4 juin : Tournoi commémoratif présenté par Workday – Muirfield Village Golf Club, Dublin, Ohio

5-11 juin : Omnium canadien RBC – Oakdale Golf and Country Club, Toronto, Ontario, Canada

12-18 juin : US Open – The Los Angeles Country Club (North Course), Los Angeles, Californie

19-25 juin : Championnat des voyageurs – TPC River Highlands Cromwell, Connecticut

26 juin-2 juillet : Rocket Mortgage Classic – Detroit Golf Club Detroit, Michigan

3-9 juillet : John Deere Classic – TPC Deere Run, Silvis, Illinois

10-16 juillet : Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Écosse ; Championnat Barbasol – Club de golf Keene Trace (parcours des champions), Nicholasville, Kentucky

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième journée du Genesis Scottish Open co-sanctionné en 2022 au Renaissance Club de North Berwick. Faits saillants de la quatrième journée du Genesis Scottish Open co-sanctionné en 2022 au Renaissance Club de North Berwick.

juil. : 17-23 The Open Championship – Royal Liverpool, Hoylake, Angleterre ; Championnat Barracuda – Tahoe Mountain Club (Old Greenwood), Truckee, Californie

24-30 juillet : 3M Open – TPC Twin Cities, Blaine, Minnesota

31 juillet-6 août : Championnat Wyndham – Sedgefield Country Club, Greensboro, Caroline du Nord

Éliminatoires de la FedEx Cup

7-13 août : Championnat FedEx St. Jude – TPC Southwind Memphis, Tennessee

14-20 août : Championnat BMW – Olympia Fields Country Club (North Course), Olympia Fields, Illinois

21-27 août : Tour Championship – East Lake Golf Club, Atlanta, Géorgie