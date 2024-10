Calendrier du NYCC 2024 : événements et dédicaces sur le stand Marvel

En octobre, Marvel revient à Comic Con de New York avec une gamme de panels préférés des fans, des activations à ne pas manquer, des annonces passionnantes, des produits exclusifs à la convention New York Comic Con, des signatures de talents vedettes et d’innombrables expériences de fans sur le stand Marvel ! Rejoignez l’action à partir de jeudi 17 octobre à travers dimanche 20 octobre à Kiosque #2153.

La participation aux dédicaces et aux événements sur le stand Marvel se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les articles pour les dédicaces seront fournis au stand jusqu’à épuisement des stocks. La file d’attente commencera 10 minutes avant l’heure prévue.

Calendrier du stand Marvel (#2153) :

jeudi 17 octobre

10h30-11h00 : Marvel Games : L’art de MARVEL SNAP

13h45-14h45 : Marvel Comics signe ULTIMATE UNIVERSE

15h30-16h30 : Marvel Comics signe SPIDER-GWEN : THE GHOST-SPIDER

17h15-18h00 : Rencontre cosplay du 85e anniversaire de Marvel

Vendredi 18 octobre

samedi 19 octobre

10h00-10h30 : Magie : le rassemblement révéler

12h00-13h00 : Marvel Comics signe X-MEN : RAID SUR GRAYMALKIN

14h00-14h30 : Signature – Leslie Uggams de Marvel Studios Deadpool et Wolverine

16h30-16h40 : Vitrine LEGO x Marvel

Vitrine LEGO x Marvel 16h45-18h00 : Concours Marvel Cosplay (en partenariat avec LEGO)

dimanche 20 octobre



Le New York Comic Con 2024 se déroule du jeudi 17 octobre au dimanche 20 octobre.