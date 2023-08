Calendrier du DP World Tour 2024: dates et lieux des tournois, ainsi que le moment où les majors de golf ont lieu | Nouvelles du golf

La saison 2024 du DP World Tour comprendra un minimum de 44 événements dans 24 pays, la campagne se terminant à Dubaï en novembre prochain.

Jetez un œil aux dates et lieux des tournois du DP World Tour 2024 avec un minimum de 44 événements dans 24 pays.

* championnats majeurs en gras

Balançoire d’ouverture

23-26 novembre 2023 – Fortinet Australian PGA Championship (Royal Queensland GC, Brisbane, Australie)

23-26 novembre ​​​​​​ – Joburg Open (Houghton GC, Johannesburg, Afrique du Sud)

30 novembre-3 décembre – ISPS Handa Australian Open (The Australian GC & The Lakes GC, Sydney, Australie)

30 novembre-3 décembre – Investec South African Open Championship (Blair Atholl Golf & Equestrian Estate, Lanseria, Johannesburg, Afrique du Sud)

7-10 décembre – Championnat Alfred Dunhill (Leopard Creek CC, Malelane, Afrique du Sud)

14-17 décembre – AfrAsia Bank Mauritius Open (Heritage La Réserve GC, Heritage Bel Ombre, Maurice)

Balançoire internationale

11-14 janvier 2024 – Dubai Invitational (Dubai Creek Resort, Dubaï, EAU)

18-21 janvier – Hero Dubai Desert Classic (Emirates GC, Dubaï, EAU)

25-28 janvier – Championnat de Ras Al Khaimah (Al Hamra GC, Ras Al Khaimah, EAU)

1-4 février – Championnat de Bahreïn (Royal GC, Royaume de Bahreïn)

22-25 février – Magical Kenya Open (Muthaiga GC, Nairobi, Kenya)

29 février-3 mars – Championnat SDC (TBC, Afrique du Sud)

7-10 mars – Jonsson Workwear Open (TBC, Afrique du Sud)

balançoire asiatique

21-24 mars – Classique de Singapour (Laguna National Golf Resort Club, Singapour)

28-31 mars – Événement asiatique TBA (TBC)

11-14 avril – The Masters (Augusta National GC, Augusta, Géorgie, États-Unis)

18-21 avril – Championnat de Corée (Jack Nicklaus Golf Club Korea, Incheon, Corée du Sud)

25-28 avril – ISPS HANDA – CHAMPIONSHIP (Taiheiyo Club, Gotemba Course, Gotemba City, Japon)

2-5 mai – Volvo China Open (Hidden Grace GC, Shenzhen, Chine)

16-19 mai – Championnat PGA (Valhalla GC, Louisville, Kentucky, États-Unis)

Balançoire européenne

23-26 mai – Soudal Open (Rinkven International GC, Anvers, Belgique)

30 mai-2 juin – European Open (Green Eagle Golf Courses, Hambourg, Allemagne)

6-9 juin – Volvo Car Scandinavian Mixed (TBC, Suède)

13-16 juin – US Open (Pinehurst Resort & CC, Pinehurst, Caroline du Nord, États-Unis)

20-23 juin – KLM Open (The International, Amsterdam, Pays-Bas)

27-30 juin – Open d’Italie (TBC, Italie)

4-7 juillet – BMW International Open (Golfclub München Eichenried, Munich, Allemagne)

Balançoire de clôture

11-14 juillet – Genesis Scottish Open (The Renaissance Club, North Berwick, Ecosse)

11-14 juillet – Événement TBA (TBC, États-Unis)

18-21 juillet – Le 152e Open (Royal Troon GC, Ayrshire, Écosse)

18-21 juillet – Championnat Barracuda (Tahoe Mt. Club, Truckee, Californie, États-Unis)

1-4 août – Compétition Olympique de Golf Masculin (Le Golf National, Paris, France)

15-18 août – D+D Real Czech Masters (Albatross Golf Resort, Prague, République tchèque)

22-25 août – Championnat de golf danois (Lübker Golf Resort, Aarhus, Danemark)

Le dos 9

29 août-1er septembre – Betfred British Masters animé par Sir Nick Faldo (The Belfry, Sutton Coldfield, Angleterre)

5-8 septembre – Omega European Masters (Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Suisse)

12-15 septembre – Horizon Irish Open (Royal County Down GC, Newcastle, Co Down, Irlande du Nord)

19-22 septembre – Championnat BMW PGA (Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, Angleterre)

26-29 septembre – acciona Open de España présenté par Madrid (Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, Espagne)

3-6 octobre – Championnat Alfred Dunhill Links (Old Course St Andrews, Carnoustie & Kingsbarns, Ecosse)

10-13 octobre – Open de France (Le Golf National, Paris, France)

17-20 octobre – Andalucia Masters (Real Club de Golf Sotogrande, San Roque, Andalousie, Espagne)

24-27 octobre – Événement à déterminer (à confirmer)

Play-offs du DP World Tour

7-10 novembre – Championnat d’Abu Dhabi (Yas Links, Abu Dhabi, EAU)

14-17 novembre – DP World Tour Championship (Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubaï, EAU)

