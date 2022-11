Calendrier du DP World Tour 2023 : tournois confirmés, dates, lieux et événements Rolex Series | Nouvelles du golf

Rory McIlroy a terminé la saison en tête du classement du DP World Tour pour la quatrième fois

Le calendrier de la saison 2023 du DP World Tour a été annoncé, avec un minimum de 39 tournois dans 26 pays dans le cadre d’un calendrier exceptionnel.

Les membres du DP World Tour s’affronteront pour un prix global de 144,2 millions de dollars à travers des événements en dehors des majors et du WGC-Dell Technologies Match Play, avec de nouveaux tournois ajoutés à un calendrier déjà mondial.

Un nouveau tournoi au Japon et un retour en Corée pour la première fois depuis 2013 font partie des changements apportés au calendrier, tandis que l’Open d’Italie se déplace en mai et que l’Open d’Irlande aura lieu en septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Robert MacIntyre a battu Matt Fitzpatrick en barrage pour remporter l’Open d’Italie Robert MacIntyre a battu Matt Fitzpatrick en barrage pour remporter l’Open d’Italie

Une pause estivale de trois semaines a été incluse dans le programme après l’Open en juillet, suite aux commentaires des joueurs, tandis que les noms et les lieux de plusieurs tournois devraient être annoncés dans les mois à venir.

La campagne commence le 24 novembre avec des événements en Australie et en Afrique du Sud, moins de 96 heures après la fin de la saison 2022, avec un calendrier de 12 mois jusqu’au DP World Tour Championship en novembre 2023.

McIlroy espère de nouveaux succès sur le DP World Tour

Calendrier complet du DP World Tour 2023 (tel qu’annoncé le 3 novembre):

*Désigne les événements Rolex Series

Novembre

24-27 – Joburg Open – Houghton GC, Johannesburg, Afrique du Sud

24-27 – Fortinet Australian PGA Championship – Royal Queensland GC, Brisbane, Australie

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Décembre

1-4 – Championnat Open d’Afrique du Sud Investec – Blair Atholl Golf & Equestrian Estate, Lanseria, Johannesburg, Afrique du Sud

1-4 – Open d’Australie ISPS Handa – Victoria GC, Melbourne et Kingston Heath GC, Melbourne

8-11 – Championnat Alfred Dunhill – Leopard Creek CC, Malelane, Afrique du Sud

15-18 – AfrAsia Bank Mauritius Open – Mont Choisy Le Golf, Grand Baie, Ile Maurice

janvier 2023

13-15 – Hero Cup – Abu Dhabi GC, Abu Dhabi, EAU

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le capitaine européen Luke Donald a déclaré que la nouvelle Hero Cup aidera à préparer les golfeurs européens pour la Ryder Cup plus tard cette année-là. Le capitaine européen Luke Donald a déclaré que la nouvelle Hero Cup aidera à préparer les golfeurs européens pour la Ryder Cup plus tard cette année-là.

19-22 – Championnat HSBC d’Abu Dhabi – Yas Links Abu Dhabi, Abu Dhabi, EAU*

26-29 – Dubai Desert Classic – Emirates GC, Dubaï, EAU*

Février

2-5 – Ras Al Khaimah Classic – Al Hamra GC, Ras Al Khaimah, EAU

9-12 – Open de Singapour – Laguna National Golf Resort Club, Singapour, Singapour

16-19 – Classique de Thaïlande – Amata Spring CC, Chon Buri, Bangkok, Thaïlande

23-26 – Hero Indian Open – Lieu à déterminer

Mars

9-12 – Open magique du Kenya – Muthaiga GC, Nairobi, Kenya

16-19 – Événement sud-africain confirmé – lieu à confirmer

22-26 – WGC-Dell Technologies Match Play – Austin CC, Austin, Texas, États-Unis

23-26 – Jonsson Workwear Open – The Club at Steyn City, Johannesburg, Afrique du Sud

Avril

6-9 – The Masters – Augusta National GC, Augusta, Géorgie, États-Unis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la quatrième journée du Masters 2022 à Augusta Faits saillants de la quatrième journée du Masters 2022 à Augusta

20-23 – Championnat ISPS Handa – PGM Ishioka GC, Omitama, Japon

27-30 – Événement coréen confirmé – lieu à confirmer

Peut

4-7 – Open d’Italie – Marco Simone GC, Rome, Italie

11-14 – Soudal Open – Rinkven International GC, Anvers, Belgique

18-21 – Championnat PGA – Oak Hill CC, Rochester, New York, États-Unis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la ronde finale du championnat PGA à Southern Hills Le meilleur de l’action de la ronde finale du championnat PGA à Southern Hills

25-28 – Open des Pays-Bas – Bernardus Golf, Cromvoirt, Pays-Bas

Juin

1-4 – Porsche European Open – Green Eagle Golf Courses, Hambourg, Allemagne

8-11 – Volvo Car Scandinavian Mixed – Ullna G&CC, Stockholm, Suède

15-18 – US Open – The Los Angeles CC, Los Angeles, États-Unis

22-25 – BMW International Open – Golfclub München Eichenried, Munich, Allemagne

29-2 juillet – Betfred British Masters – The Belfry, Sutton Coldfield, Angleterre

Juillet

6-9 – Fabriqué à HimmerLand – HimmerLand, Farsø, Danemark

13-16 – Genesis Scottish Open – The Renaissance Club, North Berwick, Écosse*

13-16 – Championnat Barbasol – Keene Trace GC, Nicholasville, KY, États-Unis

20-23 – Le 151e Open – Royal Liverpool GC, Hoylake, Angleterre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action d’une finale palpitante du 150e Open Championship de St Andrews Le meilleur de l’action d’une finale palpitante du 150e Open Championship de St Andrews

20-23 – Championnat Barracuda – Tahoe Mt. Club, Truckee, Californie, États-Unis

Août

17-20 – ISPS Handa World Invitational présenté par AVIV Clinics – Galgorm Castle, Co Antrim, Irlande du Nord

24-27 – D+D Real Czech Masters – Albatross Golf Resort, Prague, République tchèque

31-Septembre 3 – Omega European Masters – Crans-sur-Sierre GC, Crans Montana, Suisse

Septembre

7-10 – Horizon Irish Open – The K Club, Straffan, Co. Kildare, Irlande

14-17 – Championnat BMW PGA – Wentworth Club, Virginia Water, Surrey, Angleterre*

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat BMW PGA à Wentworth Le meilleur de l’action de la dernière manche du championnat BMW PGA à Wentworth

21-24 – Cazoo Open de France – Le Golf National, Saint-Quentin-en-Yvelines, France

29-1er octobre – Ryder Cup – Marco Simone GC, Rome, Italie

Octobre

5-8 – Championnat Alfred Dunhill Links – Old Course St. Andrews, Carnoustie Golf Links et Kingsbarns Golf Links, Écosse

12-15 – Acciona Open de España présenté par Madrid – Club de Campo Villa de Madrid, Madrid, Espagne

Novembre

9-12 – Nedbank Golf Challenge – Gary Player CC, Sun City, Afrique du Sud

16-19 – DP World Tour Championship – Jumeirah Golf Estates, Earth Course, Dubaï, EAU*

Regardez la saison 2023 du DP World Tour – y compris la Ryder Cup – en direct sur Sky Sports !