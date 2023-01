Calendrier des séries éliminatoires de la NFL, tranche: dates, heures de coup d’envoi pour les séries éliminatoires 2023

Le champ des séries éliminatoires de la NFL est défini alors que 14 équipes commencent la quête pour atteindre Super Bowl LVII à Glendale, Arizona (dimanche 12 février, 18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Tout commence avec six matchs lors du Super Wild-Card Weekend. Voici les dates, les heures et le calendrier de diffusion des matchs de cette semaine et le reste du calendrier des séries éliminatoires.

SAMEDI, JAN. 14

N° 7 Seattle Seahawks au n ° 2 49ers de San Francisco (NFC)

16 h 35 HE

FOX et l’application FOX Sports

n ° 5 Chargeurs de Los Angeles au n ° 4 Jaguars de Jacksonville (CAF)

20 h 15 HE

CNB

DIMANCHE, JAN. 15

N° 7 Dauphins de Miami au n ° 2 Billets de Buffalo (CAF)

13 h 05 HE

SCS

Numéro 6 Géants de New York au n ° 3 Vikings du Minnesota (NFC)

16 h 40 HE

FOX et l’application FOX Sports

Numéro 6 Corbeaux de Baltimore au n ° 3 Bengals de Cincinnati (CAF)

20 h 15 HE

CNB

LUNDI, JAN. 16

N ° 5. Cowboys de Dallas au n ° 4 Boucaniers de Tampa Bay (NFC)

20 h 15 HE

ESPN/ABC

__

ÉLIMINATOIRES DE DIVISION

SAMEDI, JAN. 21, ET DIMANCHE, JAN. 22

Les Chiefs (AFC) et les Eagles (NFC), têtes de série, ont des laissez-passer pour le deuxième tour. Les gagnants restants les moins bien classés du week-end Super Wild-Card se rendront aux têtes de série n ° 1. Les deux autres matchs seront organisés par les têtes de série restantes les plus élevées de chaque conférence.

__

CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE

DIMANCHE 29 JANVIER

Championnat NFC

15 h HE

FOX et l’application FOX Sports

Championnat AFC

18 h 40 HE

SCS

__

SUPER BOL LVII

DIMANCHE FÉV. 12

Champion AFC contre champion NFC

Stade State Farm, Glendale, Arizona

18 h 30 HE

FOX et l’application FOX Sports