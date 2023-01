Calendrier des séries éliminatoires de la NFL, bases du Super Bowl et tout ce que vous devez savoir sur quand et où pouvez-vous regarder sur Sky Sports | Nouvelles de la NFL

Les séries éliminatoires de la NFL commencent à partir du samedi 14 janvier avec le week-end Super Wild Card

La photo des séries éliminatoires de la NFL est maintenant confirmée alors que nous continuons sur la route du Super Bowl.

Lors du dernier week-end de la saison régulière 2022 de la NFL, les Dolphins de Miami (AFC) et les Seahawks de Seattle (NFC) ont pincé les deux dernières places de joker pour confirmer leur progression vers les séries éliminatoires, tandis que les Jaguars de Jacksonville ont également décroché le titre de la division AFC Sud. et les Chiefs de Kansas City (AFC) et les Eagles de Philadelphie (NFL) ont terminé les têtes de série n ° 1 respectives pour chaque conférence.

Image confirmée des séries éliminatoires de la NFL AFC Semis NFC Chefs de Kansas City (14-3) 1 (vainqueurs de division) Eagles de Philadelphie (14-3) Bills de Buffalo (13-3) 2 (vainqueurs de division) 49ers de San Francisco (13-4) Bengals de Cincinnati (12-4) 3 (vainqueurs de division) Vikings du Minnesota (13-4) Jaguars de Jacksonville (9-8) 4 (vainqueurs de division) Boucaniers de Tampa Bay (8-9) Chargers de Los Angeles (10-7) 5 (joker) Cowboys de Dallas (12-5) Corbeaux de Baltimore (10-7) 6 (joker) Géants de New York (9-7-1) Dauphins de Miami (9-8) 7 (joker) Seahawks de Seattle (9-8)

Mais qu’est-ce que tout cela signifie? Voici tout ce que vous devez savoir sur les séries éliminatoires de la NFL, ainsi que les dates et horaires clés – avec chaque match affiché en direct sur Sky Sports NFL – à l’approche du Super Bowl LVII à Glendale, Arizona, le dimanche 12 février.

Comment fonctionnent les playoffs ?

La NFL est composée de 32 équipes en compétition qui sont séparées en deux conférences : l’American Football Conference (AFC) et la National Football Conference (NFC).

L’AFC et la NFC sont ensuite divisées par région pour comprendre quatre divisions avec quatre équipes chacune: AFC Est, Nord, Sud et Ouest et NFC Est, Nord, Sud et Ouest.

CAF Est : Bills de Buffalo, Dolphins de Miami, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jets de New York

Bills de Buffalo, Dolphins de Miami, Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Jets de New York AFC Nord : Ravens de Baltimore, Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland, Steelers de Pittsburgh

Ravens de Baltimore, Bengals de Cincinnati, Browns de Cleveland, Steelers de Pittsburgh AFC Sud : Texans de Houston, Colts d’Indianapolis, Jaguars de Jacksonville, Titans du Tennessee

Texans de Houston, Colts d’Indianapolis, Jaguars de Jacksonville, Titans du Tennessee AFC Ouest : Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas, Chargers de Los Angeles

Broncos de Denver, Chiefs de Kansas City, Raiders de Las Vegas, Chargers de Los Angeles NFC Est : Cowboys de Dallas, Giants de New York, Eagles de Philadelphie, Commandants de Washington

Cowboys de Dallas, Giants de New York, Eagles de Philadelphie, Commandants de Washington NFC Nord : Bears de Chicago, Lions de Détroit, Packers de Green Bay, Vikings du Minnesota

Bears de Chicago, Lions de Détroit, Packers de Green Bay, Vikings du Minnesota NFC Sud : Falcons d’Atlanta, Panthers de la Caroline, Saints de la Nouvelle-Orléans, Buccaneers de Tampa Bay

Falcons d’Atlanta, Panthers de la Caroline, Saints de la Nouvelle-Orléans, Buccaneers de Tampa Bay NFC Ouest : Cardinals de l’Arizona, Rams de Los Angeles, 49ers de San Francisco, Seahawks de Seattle

À la fin de la saison régulière, un total de 14 équipes se qualifient pour les séries éliminatoires, y compris les équipes avec le meilleur record dans chacune des quatre divisions respectives par conférence, plus trois autres équipes « wild card » déterminées par les équipes qui possèdent le les prochains meilleurs records de chaque conférence.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le panier de Jason Myers a raté le poteau pour voir les Seahawks de Seattle rater l’occasion de battre les Rams de LA en temps réglementaire, mais il s’est rattrapé en prolongation! Le panier de Jason Myers a raté le poteau pour voir les Seahawks de Seattle rater l’occasion de battre les Rams de LA en temps réglementaire, mais il s’est rattrapé en prolongation!

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jason Sanders a lancé un panier de 50 verges pour gagner le match contre les Jets de New York et revendiquer la dernière place en séries éliminatoires de l’AFC pour les Dolphins de Miami Jason Sanders a lancé un panier de 50 verges pour gagner le match contre les Jets de New York et revendiquer la dernière place en séries éliminatoires de l’AFC pour les Dolphins de Miami

La saison 2022 n’est que la troisième fois que 14 équipes se qualifient pour les séries éliminatoires, après le changement de format de 12 équipes en 2020.

Les têtes de série n ° 1 de chaque conférence (les deux équipes avec les meilleurs records de victoires et de défaites dans l’AFC et la NFC) reçoivent un laissez-passer au premier tour, tandis que les têtes de série n ° 2 accueillent les têtes de série n ° 7, les têtes de série n ° 3 chauffent le n ° 6 les graines et les graines n ° 4 accueillent les graines n ° 5 lors du week-end Super Wild Card pour ouvrir les séries éliminatoires.

Les têtes de série n ° 1 entrent dans le giron lors de la ronde divisionnaire suivante lorsqu’elles accueilleront la tête de série restante la plus basse de leurs conférences respectives, tandis que la deuxième tête de série restante la plus basse visite la deuxième tête de série restante la plus élevée parmi les vainqueurs de la ronde de wild card.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire des Chiefs de Kansas City sur les Raiders de Las Vegas qui leur a permis de décrocher la tête de série n ° 1 de l’AFC Faits saillants de la victoire des Chiefs de Kansas City sur les Raiders de Las Vegas qui leur a permis de décrocher la tête de série n ° 1 de l’AFC

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de l’affrontement des Giants de New York avec les Eagles de Philadelphie lors de la semaine 18 de la NFL, les Eagles sortant victorieux pour conclure la tête de série n ° 1 de la NFC Faits saillants de l’affrontement des Giants de New York avec les Eagles de Philadelphie lors de la semaine 18 de la NFL, les Eagles sortant victorieux pour conclure la tête de série n ° 1 de la NFC

Les vainqueurs respectifs de ces deux affrontements se rencontrent ensuite dans les matchs du championnat de conférence, dans ce qui équivaut effectivement aux demi-finales du Super Bowl alors que nous découvrons qui passe de chaque conférence pour jouer dans le grand match qui, cette année, sera tenue en Arizona le dimanche 12 février.

Qui se rencontrera en séries éliminatoires?

*Tous les matchs seront diffusés en direct sur Sky Sports NFL (horaires indiqués à l’heure du Royaume-Uni)

Week-end Super Wild Card

samedi 14 janvier

NFC : Seattle Seahawks (Pas de graine 7) @ 49ers de San Francisco (N° 2) – Démarrer, 21h30

FAC : Chargeurs de Los Angeles (N ° 5) @ Jaguars de Jacksonville (Numéro 4) – KO, 1h15

dimanche 15 janvier

FAC : Dauphins de Miami (Non 7) @ Billets de Buffalo (N° 2) – KO, 18h

NFC : Géants de New York (Numéro 6) @ Vikings du Minnesota (N ° 3) – KO, 21h30

FAC : Corbeaux de Baltimore (Numéro 6) @ Bengals de Cincinnati (N ° 3) – KO, 1h15

lundi 16 janvier

NFC : Cowboys de Dallas (N ° 5) @ Boucaniers de Tampa Bay (Numéro 4) – KO, 1h15

Passe au premier tour

AFC

Chefs de Kansas City (N° 1)

NFC

Aigles de Philadelphie (N° 1)

Ronde divisionnaire

samedi 21 janvier – Coup d’envoi à 21h30 et 1h15

dimanche 22 janvier – Coup d’envoi à 20h et 23h30

Championnats de conférence

dimanche 29 janvier – Coup d’envoi à 20h05 et 23h30

Super Bowl LVII

dimanche 12 février – Démarrer 23h30 – Stade State Farm, Glendale, Arizona

Pourquoi le championnat de l’AFC pourrait-il se dérouler dans un lieu neutre ?

Le match Buffalo Bills contre Cincinnati Bengals qui a été interrompu au cours de la semaine 17 lorsque la sécurité de Buffalo Damar Hamlin a subi un arrêt cardiaque sur le terrain ne sera pas repris ni rejoué, a annoncé la NFL.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La famille Buffalo Bills a montré son soutien à Damar Hamlin avant leur match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour clôturer la saison régulière 2022 La famille Buffalo Bills a montré son soutien à Damar Hamlin avant leur match contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour clôturer la saison régulière 2022

Cela signifie que tout match potentiel pour le titre de l’AFC entre les Bills et les Chiefs de Kansas City, tête de série n ° 1, se jouera désormais sur un site neutre, car Buffalo a raté la chance d’avoir égalé le record de victoires et de défaites des Chiefs et, par conséquent, de revendiquer le sommet. place dans la conférence en raison de la tenue du bris d’égalité en tête-à-tête entre les deux équipes.

Les propriétaires de la NFL ont approuvé une résolution visant à ajuster potentiellement les séries éliminatoires de l’AFC en cas d’affrontement entre des équipes dont les records seraient affectés par l’annulation, d’où la raison pour laquelle un match de championnat des Chiefs-Bills n’aurait pas lieu à Kansas City – bien qu’il reste encore à être une confirmation du lieu neutre qui accueillerait ce match dans le cas où il devait avoir lieu.

Que sait-on du Super Bowl LVII ?

Le State Farm Stadium en Arizona accueillera le Super Bowl de cette année le dimanche 12 février

Le Super Bowl de cette année sera le 57e de l’histoire de la NFL. Il se tiendra au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, le dimanche 12 février – en direct sur Sky Sports NFL.

Le stade, domicile des Cardinals de l’Arizona, a une capacité d’environ 73 000 places et a déjà accueilli deux Super Bowls – deux rencontres épiques.

La célèbre prise de casque de David Tyree qui a aidé les Giants de New York à remporter le Super Bowl XLII est survenue au State Farm Stadium en Arizona

Les Giants de New York ont ​​battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 17-14 lors de la première d’entre elles, pour couronner l’année 2007, alors que la célèbre «prise de casque» de David Tyree a aidé à priver Tom Brady et les Patriots d’une saison parfaite et invaincue. Puis, sept ans plus tard, la Nouvelle-Angleterre était de retour et cette fois, elle s’est imposée 28-24 contre les Seahawks de Seattle après l’incroyable interception de Malcolm Butler sur la ligne de but dans les affres finales du match.

Les Rams de Los Angeles ont battu les Bengals de Cincinnati 23-20 lors du match pour le titre l’an dernier, tandis que les Patriots et les Steelers de Pittsburgh partagent le record du plus grand nombre de victoires au Super Bowl, avec six.

Tom Brady a remporté un nombre record de sept Super Bowls, six avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et son septième il y a deux ans avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Brady, cependant, est en tête du lot. Il a plus de victoires au Super Bowl que n’importe quelle équipe, avec sept à son nom – et le quart-arrière superstar de 45 ans a une chance d’ajouter encore plus à ce parcours, avec ses Tampa Bay Buccaneers atteignant les séries éliminatoires en tant que vainqueurs de la NFC South. (No 4 tête de série) malgré le retour d’un dossier perdant de 8-9.

Rihanna présentera le spectacle de la mi-temps au Super Bowl de cette année

Rihanna se produira au spectacle de la mi-temps du Super Bowl de cette année, après avoir déjà décliné l’invitation en 2019 en signe de solidarité avec l’ancien joueur Colin Kaepernick, qui a quitté la ligue deux ans plus tôt après avoir commencé à se mettre à genoux pendant l’avant-match. hymne national pour protester contre l’injustice raciale aux États-Unis.

L’émission de mi-temps de l’année dernière était dirigée par le Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar, ainsi qu’une apparition surprise de 50 Cent. Les interprètes notables du passé incluent les Rolling Stones, Coldplay, Beyonce et Katy Perry.

