Calendrier des séries éliminatoires de la MLB 2023 : dates des World Series, comment regarder, chaînes de télévision

Les séries éliminatoires de la MLB sont fixées et les affrontements sont en place. Voici les dates de chaque tour éliminatoire et les réseaux sur lesquels les matchs seront diffusés :

Série AL Wild-Card : 3-5 octobre sur ESPN

Série NL Wild-Card : 3-5 octobre sur ESPN

AL Divisional Series : du 7 au 13 octobre sur FOX, FS1

Série divisionnaire de Terre-Neuve : du 7 au 14 octobre sur TBS

AL Championship Series : 15-23 octobre sur FOX, FS1

Série de championnats de la Ligue nationale : du 16 au 24 octobre sur TBS

Série mondiale : 27 octobre-novembre. 4 sur RENARD

Pour la répartition complète de chaque série et de leurs jeux, consultez les informations ci-dessous :

Jeu 1 : Astros 6, Twins 4

Jeu 2 : Jumeaux 6, Astros 2

Jeu 3 : Astros 9, Jumeaux 1

Match 4 : Astros de Houston contre Twins du Minnesota – mercredi 11 octobre (FOX)

Match 5 : Twins du Minnesota contre Astros de Houston – vendredi 13 octobre (FOX)*

Match 1 : Rangers 3, Orioles 2

Match 2 : Rangers 11, Orioles 8

Match 3 : Rangers 7, Orioles 1 – mardi 10 octobre (FOX)

Match 1 : Diamondbacks 11, Dodgers 2

Jeu 2 : Diamondbacks 4, Dodgers 2

Match 3 : Dodgers de Los Angeles contre Diamondbacks de l’Arizona – mercredi 11 octobre (TBS)

Match 4 : Dodgers de Los Angeles contre Diamondbacks de l’Arizona – jeudi 12 octobre (TBS)*

Match 5 : Diamondbacks de l’Arizona contre les Dodgers de Los Angeles – samedi 14 octobre (TBS)*

Match 1 : Phillies 3, Braves 0

Jeu 2 : Braves 5, Phillies 4

Match 3 : Braves d’Atlanta contre Phillies de Philadelphie – mercredi 11 octobre (TBS)

Match 4 : Braves d’Atlanta contre Phillies de Philadelphie – jeudi 12 octobre (TBS)

Match 5 : Phillies de Philadelphie contre Braves d’Atlanta – samedi 14 octobre (TBS)*

Match 1 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – dimanche 15 octobre (FOX/FS1)

Match 2 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – lundi 16 octobre (FOX/FS1)

Match 3 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – mercredi 18 octobre (FOX/FS1)

Match 4 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – jeudi 19 octobre (FOX/FS1)*

Match 5 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – vendredi 20 octobre (FOX/FS1)*

Match 6 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – dimanche 22 octobre (FOX/FS1)*

Match 7 : Rangers contre vainqueur de Twins/Astros – lundi 23 octobre (FOX/FS1)*

Match 1 : lundi 16 octobre (TBS)

Match 2 : mardi 17 octobre (TBS)

Match 3 : jeudi 19 octobre (TBS)

Match 4 : vendredi 20 octobre (TBS)

Match 5 : samedi 21 octobre (TBS)

Match 6 : lundi 23 octobre (TBS)

Match 7 : mardi 24 octobre (TBS)

Match 1 : vendredi 27 octobre (FOX)

Match 2 : samedi 28 octobre (FOX)

Match 3 : lundi 30 octobre (FOX)

Match 4 : mardi 31 octobre (FOX)*

Match 5 : mercredi 1er novembre (FOX)*

Match 6 : vendredi 3 novembre (FOX)*

Match 7 : samedi 4 novembre (FOX)*

Match 1 : Rangers du Texas 4, Rays de Tampa Bay 0

Match 2 : Rangers du Texas 7, Rays de Tampa Bay 1

Match 1 : Twins du Minnesota 3, Blue Jays de Toronto 1

Match 2 : Twins du Minnesota 2, Blue Jays de Toronto 0

Match 1 : Diamondbacks de l’Arizona 6, Brewers de Milwaukee 3

Match 2 : Diamondbacks de l’Arizona 5, Brewers de Milwaukee 2

Match 1 : Phillies de Philadelphie 4, Marlins de Miami 1

Match 2 : Phillies de Philadelphie 7, Marlins de Miami 1

*si nécessaire

Pour un aperçu actualisé de qui est sur la bonne voie pour participer aux séries éliminatoires de la MLB, consultez notre photo des séries éliminatoires de la MLB 2023.

Les séries éliminatoires de la MLB 2023 débutent le mardi 3 octobre.

Les World Series 2023 débuteront le vendredi 27 octobre sur FOX.

