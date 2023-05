Calendrier des séries de concerts d’été à La Salle, comtés de Bureau pour 2023 – Shaw Local

Il y a plusieurs occasions cet été d’écouter de la musique live gratuite dans la vallée de l’Illinois dans une variété de lieux, des parcs à la pelouse d’un manoir, et la véranda du Starved Rock Lodge and Conference Center. Voici le programme de ces séries estivales.

la salle

Tous les vendredis, le Hegeler Carus Mansion, 1307 Seventh St., La Salle, présente la série de concerts Summer Sunset, à l’exception du week-end de la fête de l’Indépendance. Il y a 12 représentations prévues à partir du 2 juin. Des groupes se produisent sur la pelouse ouest du manoir. Les portes ouvrent à 18h, le concert est de 18h30 à 20h30

2 juin : Steve Sharp (acoustique)

9 juin : Valley Katz (rock classique et rock)

16 juin : Week-end de 3 jours (rock)

23 juin : Steve n Steve (rock classique)

7 juillet : Avertissement écrit (blues funky, classiques)

14 juillet : Cody Calkins (pays)

21 juillet : Ray’s Rockets (années 50 à 80)

28 juillet : Silver Strings (bluegrass)

4 août : Moementum Band (rock des années 60 et 70)

11 août : Crossroads (blues)

18 août : Tim et Wally (années 70 et 80)

25 août : Big Uproar (Americana, classique et moderne)

garçon

La musique Ladd dans le parc est de 18 h à 21 h. Apportez des chaises de jardin et des glacières. La nourriture sera disponible à l’achat.

Vendredi 9 juin : Steve Sharp

Vendredi 4 août : Todd Witek

Vendredi 15 septembre : Station Greenfield

Marseille

Music in the Park 2023 aura lieu au Knudson Park. WRWO 94.5 FM avec l’aide de mécènes marseillais a mis en place les émissions du vendredi soir tout au long de l’été.

18 h à 21 h 2 juin : Chris Butler Gaffney-Davis

19 h à 22 h 16 juin : Henry et les Torpedo Boys

18 h à 21 h 30 juin : Soirée jeunesse Boomin’ DJ

18 h à 21 h 21 juillet : Dan Rub Vandy et sa famille

18 h à 21 h 4 août : Nutzy Mac

18 h à 21 h 18 août : Zodiac Rose Mr. Falcon

18 h à 21 h 8 sept. : Brian Neumann, Scott Lee

Ottawa

La série de concerts gratuits d’Ottawa, Music in the Park, lance sa saison 2023 à la fin juin avec 10 actes musicaux à Washington Square. Les spectacles sont régulièrement de 18h à 20h le samedi. La programmation musicale n’a pas été annoncée.

Pérou

La série de concerts Music Under the Oaks 2023 commence le vendredi 9 juin au Centennial Park, au Pérou. Les performances musicales ont lieu de 18 h à 21 h. De plus, le deuxième Summertubafest annuel parrainé par Music Suite 408 est prévu à 16 h 30 le dimanche 30 juillet.

9 juin : Kevin Roy K et les Real Grooves

23 juin : Strangerz

30 juin : Steve Sharp Band

14 juillet : Week-end de 3 jours

19 août : Elle est peut-être

16 septembre : Regal Beagle

Princeton

Princeton Tourism présentera la série de concerts de rue d’été sur South Main Street entre les rues Peru et Marion. Les camions de restauration et la fête commencent à 18 h. Les visiteurs sont encouragés à apporter une chaise de jardin.

Vendredi 16 juin : chemin Rockland

Vendredi 30 juin : Terrance Simien

Vendredi 28 juillet : Infini

Vendredi 11 août : Brushville

Jeudi 7 septembre : Freebird

Samedi 30 septembre : Oktoberfest

Vallée du printemps

GROW Spring Valley accueillera de la musique live gratuite pendant le marché du vendredi soir au Mini Park sur le bloc 100 de East St. Paul St.

17 h à 20 h 16 juin : Jeff Manfredini

17 h à 20 h 21 juillet : Nick Swisher

17 h à 20 h 18 août : Tailgate Confessions

Roche affamée

Tous les vendredis et certains samedis de cet été, le Starved Rock Lodge accueillera sa série de concerts d’été Music on the Veranda.

Vendredi 2 juin : Crossroads (blues)

Vendredi 9 juin : These Two Guys (rock classique, country, blues)

Vendredi 16 juin : Tim Ajster Band (rock classique)

Vendredi 23 juin : The Wise Guys (rock classique, country)

Samedi 24 juin : Valley Katz (rock classique)

Vendredi 30 juin : Crooked Lines (rock classique)

Vendredi 7 juillet : Mike Milligan et Steam Shovel (soul, blues, rock)

Vendredi 14 juillet : River Road Trio (country rock, country alternative)

Vendredi 21 juillet : Jeff et Nez (duo acoustique rock classique, pop, country)

Vendredi 28 juillet : Week-end de 3 jours (rock)

Samedi 29 juillet : Wild Card (rock, pop, country)

Vendredi 4 août : Automatic Monster (rock)

Vendredi 11 août : Soirée Jimmy Buffett

Samedi 12 août : Snapshot (rock classique)

Vendredi 18 août : Big Uproar (Americana, classique, rock moderne)

Vendredi 25 août : Abbynormal (rock)

Samedi 26 août : Friday Jackson (rock, autre)

Vendredi 1er septembre : Jaik Willis (folk, blues, rock remix)

Samedi 2 septembre : Rodeo Drive (rock classique, country)

Stéaurateur

La série Jammin at the Clock de Streator proposera 14 spectacles cet été, chacun commençant à 18 h le vendredi soir au Heritage Park, au coin des rues Main et Monroe. Les clients sont encouragés à apporter une chaise de jardin ou une couverture.

2 juin : Smokers Blues Band

9 juin : River Road Trio

16 juin : Sinovi

23 juin : Turas (musique irlandaise)

30 juin : Nutzy Mac

7 juillet : Shindig

14 juillet : Eddie Korosa & His Boys de l’Illinois (polka)

21 juillet : Frères Smith

28 juillet : Église communautaire Grace

4 août : Atomic Dog Brass Band

11 août : Noreen Stark

18 août : Bagshot Row

25 août : Cadillac Groove

1er septembre : Quentin Flagg

Utique

La série Music on the Mill aura lieu sur le Mill Street Patio au centre-ville d’Utica.

19h à 22h Samedi 3 juin : Fiddlerock !

18h à 21h Samedi 10 juin : Tony DiLuciano

18h à 21h Samedi 17 juin : Joe Majors

14h à 17h dimanche 18 juin : Joey Figiani

19 h à 22 h Samedi 8 juillet : Elton John

14 h à 17 h dimanche 9 juillet : Joe Majors

18h à 21h Samedi 15 juillet : Steve et Steve

19h à 21h Samedi 22 juillet : Spécial Canal Comédie

14h à 17h dimanche 23 juillet : Tony DiLuciano

14 h à 17 h Dimanche 30 juillet : Cody Calkins

18 h à 21 h Vendredi 4 août : Joe Majors

19 h à 22 h Samedi 12 août : Elton John

18 h à 21 h Samedi 19 août : Brian Neumann

14 h 30 à 17 h 30 Samedi 26 août : Jeff Manfredini

17 h 30 à 20 h 30 dimanche 3 septembre : Jeff Manfredini

15 h à 18 h dimanche 17 sept. : Brian Neumann

14 h à 17 h dimanche 24 septembre : Katie Belle

19 h à 22 h Samedi 29 septembre : Cody Calkins

18 h à 21 h Dimanche 30 sept. : John Piontek

19 h à 22 h Samedi 7 oct. : Alouette et Étourneau sansonnet

19 h à 22 h Vendredi 13 octobre : Cody Calkins