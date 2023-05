Calendrier des Playoffs NBA 2023 : Comment regarder, TV, streaming, gratuit, Finales NBA

Les séries éliminatoires de la NBA 2023 débuteront avec le tournoi de play-in le 11 avril, suivi du premier tour des séries éliminatoires le 15 avril.

Voici quand et où vous pouvez regarder les éliminatoires de la NBA et les finales de la NBA :

Lundi 29 mai : Heat at Celtics – Match 7 (20h30, TNT)*

Jeudi 25 mai : Heat at Celtics – Match 5 (20h30, TNT)

Vendredi 19 mai : Heat at Celtics – Match 2 (20h30, TNT)

Mercredi 17 mai : Heat at Celtics – Match 1 (20h30, TNT)

Dimanche 18 juin : Celtics/Heat at Nuggets – Match 7 (20 h, ABC)*

Jeudi 15 juin : Nuggets at Celtics/Heat – Match 6 (20h30, ABC)*

Lundi 12 juin : Celtics/Heat at Nuggets – Jeu 5 (20h30, ABC)*

Dimanche 4 juin : Celtics/Heat at Nuggets – Jeu 2 (20 h, ABC)

Jeudi 1er juin : Celtics/Heat at Nuggets – Match 1 (20h30, ABC)

* si nécessaire

Depuis 2020, les éliminatoires de la NBA ont débuté avec le tournoi de play-in de la NBA. Le tournoi de play-in commence le 11 avril. Le premier tour des éliminatoires de la NBA débutera ensuite le 15 avril.

Le tournoi de play-in sera diffusé sur ESPN et TNT.

Les éliminatoires de la NBA seront diffusées sur ABC, ESPN, TNT et NBA TV. La plupart des abonnements câble/satellite traditionnels proposent des forfaits incluant tout ou partie de ces chaînes. Vous diffusez également les éliminatoires complètes de la NBA avec les fournisseurs de streaming Sling, fubo TV, YouTube TV, Hulu + Live TV et DIRECTV STREAM.

Les équipes et le classement des séries éliminatoires de la NBA seront finalisés cette semaine, la saison régulière se terminant le 9 avril. Voici la photo actuelle des séries éliminatoires de la NBA.

Les finales de la NBA commencent le 1er juin, mettant en vedette les vainqueurs des finales des conférences Est et Ouest. Les finales NBA pourraient se terminer à tout moment entre le 9 et le 18 juin, selon la série.

Les finales NBA seront diffusées sur ABC. ABC est disponible sur de nombreux services de streaming, notamment DIRECTV STREAM, Hulu + Live TV, fuboTV et YouTube TV. Vous pouvez également regarder les matchs de la finale de la NBA avec une antenne en direct qui a accès à une station de diffusion locale.

Si vous avez une antenne en direct, vous pouvez assister à des matchs éliminatoires et à tous les matchs de la finale de la NBA sur ABC. Certains services de streaming proposent également des essais gratuits.

Vous pouvez trouver tous les matchs, les dates et les scores de chaque match éliminatoire sur notre tableau des éliminatoires.

