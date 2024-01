Calendrier des matchs de championnat de la conférence NFL, horaires de télévision, matchs et scores

La NFL en est à sa version du Final Four.

Même si le premier match de la ronde divisionnaire a été un peu une sieste, alors que le Corbeaux de Baltimore s’est éloigné du Texans de Houston, les trois autres matchs se sont tous joués dans les dernières secondes. Un week-end de football passionnant est prévu, et nous sommes maintenant prêts pour les Championnats de l’AFC et de la NFC.







Voici le calendrier et les matchs du dimanche du championnat :

dimanche 28 janvier 2024

Chefs de Kansas City (3) contre les Ravens de Baltimore (1)

15h00 HE, CBS/Paramount+

Chances: Corbeaux -170, Chefs +142

Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore ont fait un grand pas en avant dimanche avec leur victoire 34-10 contre les Texans de Houston, et ils vont maintenant pouvoir faire quelque chose pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Organisez un match de championnat de l’AFC.

Les Ravens ont poursuivi leur séquence de jeu incroyablement chaude avec leur victoire de 24 points sur Houston, transformant ce qui était un match de 10-10 à la mi-temps en un parcours. Jackson a été formidable dans la victoire, lançant deux touchés et en ajoutant deux autres au sol. Mais peut-être plus dangereux pour leurs adversaires dimanche ? Ce que nous avons vu de leur défense, alors que l’unité de Mike Macdonald a mis fin à tout semblant de jeu de course des Texans et a fait pression sur CJ Stroud dès le premier instantané du match.

Leur récompense ? Un match à domicile contre Patrick Mahomes et compagnie. Les Chiefs de Kansas City ont remporté le dernier d’une longue série d’affrontements passionnants entre les Chiefs et les Billets de buffleet maintenant les Chiefs sont confrontés à leur deuxième match éliminatoire sur route consécutif, avec une chance de revenir au Super Bowl en jeu.

Lions de Détroit (3) contre. 49ers de San Francisco (1)

18 h 30 HE, RENARD

Chances: 49ers -310, Lions +250

Survivez et avancez.

C’est la règle du jeu en ce qui concerne les séries éliminatoires de la NFL, et c’est ce qu’ont fait les 49ers de San Francisco samedi soir. Cela n’a peut-être pas été joli, et ils attendront des nouvelles concernant le receveur large Deebo Samuel, mais ils ont survécu contre un match. Packers de Green Bay équipe qui les a poussés à bout.

Suivant? Les Lions de Détroit. Les hommes de Dan Campbell ont remporté leur deuxième match éliminatoire consécutif à domicile, repoussant les visiteurs Boucaniers de Tampa Bay le dimanche. Désormais, les Lions ne disputeront que leur deuxième match de championnat de conférence, avec en jeu un premier voyage potentiel au Super Bowl.

