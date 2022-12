Calendrier des élections 2023: Kentucky, Louisiane, Virginie et autres concours hors année

Les élections de mi-mandat sont terminées et l’élection présidentielle de 2024 est encore loin dans le futur, ce qui signifie une chose : d’autres élections entre les deux.

2023 sera remplie de vitrines de la démocratie américaine alors que les électeurs d’une poignée d’États voteront dans des courses clés qui auront des conséquences profondes. Il n’y aura peut-être pas autant d’élections dans une année impaire que dans une année paire, mais ne vous inquiétez pas – il y aura toujours une bonne dose d’experts et presque autant d’annonces négatives. Voici sept des compétitions politiques les plus importantes de l’année à venir :

1. La course du gouverneur du Kentucky

Le match le plus médiatisé est l’élection du gouverneur du Kentucky, où le gouverneur démocrate sortant Andy Beshear affrontera le vainqueur d’une primaire républicaine bondée dans l’État de Bluegrass. Le meilleur candidat républicain est le procureur général de l’État, Daniel Cameron. S’il était élu, Cameron, un protégé de Mitch McConnell, serait le premier gouverneur républicain afro-américain élu d’un État depuis la reconstruction.

Bien que Cameron ait reçu l’approbation de Trump plus tôt cette année, on ne sait pas ce que l’ancien président notoirement volage pourrait faire en son nom. Deux autres élus républicains à l’échelle de l’État sont candidats au poste de gouverneur: l’auditeur d’État Mike Harmon et le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles. L’ancien ambassadeur de Trump à l’ONU, Kelly Craft, dont le mari est un dirigeant milliardaire du charbon, est également candidat.

Peu importe à qui Beshear fait face, ce sera un test clé pour les démocrates dans l’État le plus pro-Trump qui a actuellement un gouverneur démocrate. Trump a remporté le Kentucky de plus de 25 points en 2020 et la législature de l’État a désormais une supermajorité du GOP. Beshear a été un gouverneur très populaire et a été applaudi pour sa gestion des catastrophes naturelles dans l’État, mais la tendance partisane de l’État reste un obstacle majeur.

2. La course du gouverneur de la Louisiane

Le gouverneur démocrate John Bel Edwards est limité dans cet État rouge, ce qui signifie que les républicains font déjà la queue pour avoir la chance de reconquérir le manoir du gouverneur à Baton Rouge et que les journalistes politiques préparent déjà leurs voyages de reportage à la Nouvelle-Orléans.

Le républicain Jeff Landry, l’actuel procureur général de l’État, monte une offre, et le sénateur sortant John Kennedy réfléchit activement à une course. Une foule d’autres républicains éminents pourraient également intervenir, y compris plusieurs élus à l’échelle de l’État et au moins un membre du Congrès.

Bien que la Louisiane soit presque aussi républicaine que le Kentucky, la loi sur la « primaire de la jungle » de l’État donne une chance aux démocrates. Tous les candidats, quel que soit leur parti, s’affrontent lors d’une primaire en octobre, et les deux premiers se qualifient pour un second tour en novembre si aucun candidat ne remporte 50 % des voix. C’est la formule qu’Edwards a utilisée dans ses deux victoires : le démocrate du Sud de la vieille école a consolidé le vote de son parti au premier tour de scrutin tandis que les républicains se sont attaqués les uns aux autres, émergeant avec des candidats imparfaits et déformés. Edwards a ensuite utilisé son mélange de populisme économique et de conservatisme social (il est résolument anti-avortement) pour atteindre la ligne d’arrivée dans les deux tours de scrutin. La question est de savoir si un autre démocrate peut reproduire son approche.

3. La course du gouverneur du Mississippi

Le gouverneur républicain sortant Tate Reeves est favorisé dans un État qui a toujours voté rouge au niveau national au cours des dernières décennies. Cependant, le Mississippi n’est pas exactement un bastion républicain. L’État compte près de 40% d’Afro-américains et les démocrates ont pu rester quelque peu compétitifs dans les grandes courses de l’État. En 2019, le procureur général de l’État Jim Hood n’a perdu que 5 % contre Reeves et, en 2020, le candidat démocrate au Sénat Mike Espy n’a perdu que 10 % contre la sénatrice sortante Cindy Hyde-Smith. De plus, Reeves est l’un des gouverneurs les plus impopulaires du pays en raison d’un scandale en cours sur la fraude sociale qui a conduit à des fonds destinés aux familles pauvres de l’État dépensés pour des projets comme un stade de volleyball promu par l’ancien quart-arrière de la NFL Brett Favre.

La situation laisse Reeves ouvert à un défi principal de la part de ses collègues républicains. C’est toujours une bataille difficile pour les démocrates.

4. Élections législatives en Virginie

Chaque siège législatif de l’État dans les deux chambres de l’ancien Dominion est à gagner dans ce qui sera une bataille partisane cruciale en 2023. Actuellement, la capitale de l’État à Richmond est étroitement divisée, les républicains détenant une majorité de 52 à 48 à la Chambre des délégués. et les démocrates détenant une majorité de 21 voix contre 19 au Sénat de l’État.

Les résultats seront un test majeur pour savoir si la victoire du républicain Glenn Youngkin dans la course au poste de gouverneur de 2021 était un coup de chance, ou si la Virginie est encore un peu dans un état violet. La victoire de Youngkin contre l’ancien gouverneur Terry McAuliffe a été annoncée par les républicains nationaux comme un modèle pour le GOP dans l’ère post-Trump pour tenter de reconquérir les électeurs de banlieue aliénés par l’ancien président. Cependant, la Virginie tend depuis longtemps vers les démocrates, et il se peut simplement que la victoire de Youngkin soit le résultat de l’environnement politique unique de 2021, défini par un contrecoup sur les fermetures d’écoles pendant la pandémie de Covid-19 et les luttes politiques du président Joe Biden au temps.

Avec Youngkin qui se profile également comme un candidat national potentiel, les résultats des courses législatives seront un test clé de sa popularité à la maison – une majorité de Virginiens approuvent actuellement sa performance au pouvoir, selon un récent sondage. Une législature empilée contre lui pourrait entraver son programme politique pendant le reste de son mandat de quatre ans et ses arguments pour une fonction plus élevée.

Certains électeurs de Virginie n’auront pas à attendre novembre pour une élection clé. La nouvelle année commencera par une élection spéciale le 10 janvier pour le siège du Sénat de l’État anciennement détenu par la républicaine Jen Kiggans, qui a évincé la représentante démocrate Elaine Luria en novembre pour remporter un siège au Congrès. Une victoire des démocrates ici leur donnerait une marge de manœuvre supplémentaire pour bloquer la législation dans une chambre où le lieutenant-gouverneur républicain Winsome Sears peut rompre les liens.

5. Élections législatives du New Jersey

Les électeurs du New Jersey se rendront aux urnes pour élire les deux chambres de la législature de leur État, l’Assemblée générale (ce qu’ils appellent leur Chambre) et le Sénat de l’État. Les républicains ont fait des gains significatifs dans le Garden State en 2021, remportant six sièges à l’Assemblée générale et un au Sénat de l’État. Plus particulièrement, Steve Sweeney, le président de longue date du Sénat de l’État, a subi une perte choquante face à un républicain qui a à peine fait campagne dans son district du sud de Jersey.

Mais il faudra une assez grosse vague pour que les républicains du New Jersey remportent la majorité à la législature de l’État pour la première fois en 20 ans. Même avec les victoires en 2021, ils ont encore besoin de sept sièges à l’Assemblée générale et de cinq au Sénat, dans un État encore fortement démocrate, et le gouverneur sortant Phil Murphy a retrouvé une partie de sa popularité auprès des électeurs après son propre appel. en 2021.

6. Élections printanières du Wisconsin

Le Wisconsin verra deux élections importantes ce printemps, avec son élection prévue à l’échelle de l’État pour la Cour suprême de l’État et une élection spéciale pour un siège au Sénat de l’État dans la banlieue de Milwaukee le 4 avril.

La Cour suprême du Wisconsin est actuellement divisée 4-3, avec quatre juges conservateurs et trois libéraux. Le départ à la retraite de la juge conservatrice Patience Roggensack donne aux libéraux la possibilité de reprendre la majorité au sein d’un organe judiciaire de l’État qui devrait entendre un certain nombre d’affaires clés liées aux élections dans les années à venir.

L’élection spéciale aura lieu dans un district à tendance républicaine qui est devenu plus favorable aux démocrates ces dernières années. Une victoire républicaine donnerait au GOP une supermajorité au Sénat de l’État, leur donnant 22 des 33 sièges de la chambre, avec la possibilité d’entraver encore plus l’agenda du gouverneur démocrate récemment réélu, Tony Evers. Les républicains seront favorisés à moins que la représentante de l’État Janel Brandtjen ne remporte sa primaire du GOP. Brandtjen est un négationniste militant qui a été expulsé du caucus du State House GOP. Si elle remportait l’investiture, cela pourrait brouiller la course – après tout, les candidats refusant les élections se sont mal comportés à mi-mandat, donnant aux démocrates des victoires dans un certain nombre de courses compétitives qu’ils auraient autrement perdues.

7. Élections spéciales à déterminer

Une chose certaine dans la politique américaine est qu’il y aura toujours des élections spéciales.

Les politiciens meurent (sept l’ont fait au 117e Congrès), sont inculpés ou s’ennuient simplement de leur travail. Parfois ces élections sont à gros enjeux et d’autres fois elles sont banales. Mais il est probable que toute élection spéciale fédérale sera difficile l’année prochaine, les démocrates ayant une faible majorité de 51 contre 49 au Sénat et les républicains ayant une majorité de cinq sièges à la Chambre, ce qui signifie que tout changement de composition dans l’une ou l’autre chambre modifiera l’équilibre des Puissance. Il y en a déjà un prévu dans un siège démocrate sûr en Virginie en février pour remplacer le représentant Don McEachin, décédé en novembre, et nous n’avons aucune idée de ce qui va arriver. Mais, avec des marges aussi étroites sur Capitol Hill, ils pourraient avoir des enjeux très élevés.