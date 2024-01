Calendrier des divertissements pour Elgin

Voici un calendrier des événements de divertissement à venir à Elgin et dans la Fox Valley.

Sheryl Underwood : 19h et 21h30 à Chicago Improv, Woodfield Mall, 5 Woodfield Mall, Schaumburg. 39 $. (847) 240-2001. improv.com/chicago/.

Aime-moi Tinder : 19h30 et 21h30 au Laugh Out Loud Theatre, 601 N. Martingale Road, Schaumburg. 15-20 $. (847) 240-0386. rireoutloudtheater.com/schaumburg.

Mark Bettcher avec Dave Katz : 19 h au Martini Room, 161 E. Chicago St., Elgin. (847) 741-0349. martiniroomelgin.com/index.html.

Karaoké : 21h00 au Diamond Jim’s, 325 Meier St., East Dundee. facebook.com et cherchez Diamond Jim’s.

Karaoké avec Kev Rokken : 19 h 30 au Johnny’s Supper Club, 1250, boulevard Bowes Creek, Elgin. (847) 214-5877. johnnyssupperclub.com/events/.

Alternative à la flanelle Forever 905 : 20 h au Old Republic Kitchen and Bar, 155 S. Randall Road, Elgin. Pas de couverture. (224) 535-9544. oldrepublicbar.com/events.

Fête du Blues : 18h00 au Rookie’s Rochaus, 96 W. Main St., West Dundee. Appelez pour des billets. 21+. (815) 893-9768. rochaus.com/shows-tickets/.

Mme B Haven : 20h chez Danny’s sur Douglas, 231 avenue Douglas, Elgin. facebook.com et cherche Danny’s sur Douglas.

Improvisation des premiers vendredis avec Greenroom Productions : 20h au Centre culturel Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin. 10 $ à 65 $. (847) 931-5900. cityofelgin.org/Calendrier.

Anecdote sur Harry Potter : 18h00 à Atlas Chicken Bartlett, 1048 W. Army Trail Road, Bartlett. Gratuit. (630) 855-3978.

Mariage interdit: 21h à EvenFlow Music & Spirits, 302 W. State St., Genève. 5 $. (630) 549-4090. evenflowmusic.com.

Pilotes du temple de pierre, Alice enchaînée et soirée hommage au Nirvana : 20h au Théâtre Arcada, 105 E. Main St., St. Charles. 19 $ à 29 $. (630) 962-7000. arcadalive.com.

CYT présente « La Belle et la Bête de Disney » : 19h00 au Batavia Fine Arts Centre, 1250 W. Wilson St., Batavia. Gratuit. (847) 516-2298. bataviafineartscentre.org/.

Hans Kim : 19h et 21h30 au Comedy Vault, 18 E. Wilson St., Batavia. 25 $. 18+. (630) 454-4174 ; comedievaultbatavia.com.

Magoo : 21h00 au Sidecar Supper Club and Beer Garden, 12 N. River St., Batavia. (630) 406-9200. sidecarsupperclub.com.

Jeff Allen : 19h30 au Moonlight Theatre, 7 S. 2nd Ave., St. Charles. Épuisé. moonlighttheatre.com/events/.

Sheryl Underwood : 19h et 21h30 à Chicago Improv, Woodfield Mall, 5 Woodfield Mall, Schaumburg. 39 $. (847) 240-2001. improv.com/chicago/.

La magie d’Hollywood avec l’Orchestre Symphonique d’Elgin : 19h30 au Centre culturel Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin. 10 $ à 65 $. (847) 888-4000. ElginSymphony.org.

Aime-moi Tinder : 19h30 et 21h30 au Laugh Out Loud Theatre, 601 N. Martingale Road, Schaumburg. 15-20 $. (847) 240-0386. rireoutloudtheater.com/schaumburg.

La revue Dollhouse TRANStastic : 20 h au Martini Room, 161 E. Chicago St., Elgin. 20 $. (847) 741-0349. martiniroomelgin.com/index.html.

Les samedis de bingo : 18h00 à Atlas Chicken Bartlett, 1048 W. Army Trail Road, Bartlett. Gratuit. (630) 855-3978.

Hommage à Eliminator ZZ : 20 h au Old Republic Kitchen and Bar, 155 S. Randall Road, Elgin. Pas de couverture. (224) 535-9544. oldrepublicbar.com/events.

Le Cauchemar : L’ultime hommage à Alice Cooper avec Mock Star : 19h45 au Rookie’s Rochaus, 96 W. Main St., West Dundee. 15 $. (815) 893-9768. rochaus.com/shows-tickets/.

Interétatique des années 90 : 20h chez Danny’s sur Douglas, 231 avenue Douglas, Elgin. facebook.com et cherche Danny’s sur Douglas.

Cavaliers de taureaux du championnat professionnel : 12h30 et 19h30 au Now Arena, 5333 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates. 10 $ à 64 $. nowarena.com/.

Electro Rétro et Planet Groove : 21h à EvenFlow Music & Spirits, 302 W. State St., Genève. 5 $. 21+. (630) 549-4090. evenflowmusic.com.

Un voyage avec la génération MTV : Ultimate Acoustic Rock Show : 20 h au Théâtre Arcada, 105 E. Main St., St. Charles. 15$-25$. (630) 962-7000. arcadalive.com.

CYT présente « La Belle et la Bête de Disney » : 14h et 18h au Batavia Fine Arts Centre, 1250 W. Wilson St., Batavia. Gratuit. (847) 516-2298. bataviafineartscentre.org/.

Hans Kim : 19h et 21h30 au Comedy Vault, 18 E. Wilson St., Batavia. 25 $. 18+. (630) 454-4174 ; comedievaultbatavia.com.

Matt Shukin : 21h00 au Sidecar Supper Club and Beer Garden, 12 N. River St., Batavia. Pas de couverture. (630) 406-9200. sidecarsupperclub.com.

Banquet des mendiants Groupe hommage aux Rolling Stones : 19h30 au Moonlight Theatre, 7 S. 2nd Ave., St. Charles. 20 $. moonlighttheatre.com/events/.

La magie d’Hollywood avec l’Orchestre Symphonique d’Elgin : 2: 30 h au Centre culturel Hemmens, 45 Symphony Way, Elgin. 10 $ à 65 $. (847) 888-4000. ElginSymphony.org.

Micro ouvert debout : 19h au Laugh Out Loud Theatre, 601 N. Martingale Road, Schaumburg. 5 $. (847) 240-0386. rireoutloudtheater.com/schaumburg.

Cavaliers de taureaux du championnat professionnel : 12h30 et 19h30 au Now Arena, 5333 Prairie Stone Parkway, Hoffman Estates. 10 $ à 64 $. nowarena.com/.

CYT présente « La Belle et la Bête de Disney » : 14h00 au Batavia Fine Arts Centre, 1250 W. Wilson St., Batavia. Gratuit. (847) 516-2298. bataviafineartscentre.org/.

Dimanche Bluegrass : 16h00 au Sidecar Supper Club and Beer Garden, 12 N. River St., Batavia. Pas de couverture. (630) 406-9200. sidecarsupperclub.com.

Bingo atomique : 19 h au Dutch Inn West, 2288 Foothill Road, Elgin. (847) 888-9560. dutchinnwest.com.

Le laboratoire d’écriture : 20h au Comedy Vault, 18 E. Wilson St., Batavia. (630) 454-4174 ; comedievaultbatavia.com.

Bingo atomique : 18h00 au Niko’s Tavern and Neighborhood Grill, 2401 W. Route 20, Pingree Grove. 21+. (847) 683-4980. facebook.com/nikostavernpingreegrove.

Bingo à gros lots : 18h chez Bannerman’s, 858 S. Route 59, Bartlett. (630) 213-2400. facebook.com et recherchez Bannerman.

Quiz du mardi soir : 18h chez Bannerman’s, 858 S. Route 59, Bartlett. (630) 213-2400. facebook.com et recherchez Bannerman.

Soirée quiz : 18 h au Booker’s Bar and Grill, 420 N. McLean Road, South Elgin. facebook.com/BookersBar/.

Bingo atomique : 19 h au Rookie’s Elgin, 2486 Bushwood Drive, Elgin. (847) 551-9006. rookiespub.com.

Soirée Jam Ouverte : 19h à EvenFlow Music & Spirits, 302 W. State St., Genève. Tous ages. evenflowmusic.com.

Ce n’est pas le bingo de votre grand-mère : 18 h 30 au Dutch Inn West, 2288 Foothill Road, Elgin. (847) 888-9560. dutchinnwest.com.

Karaoké : 21 h au Dutch Inn West, 2288 Foothill Road, Elgin. (847) 888-9560. dutchinnwest.com.

Trivia avec les gars de Chicago Trivia : 19 h à Black & Grey Brewing Co., 311 Barrington Ave., East Dundee. (224) 484-8200. facebook.com et recherchez Black & Grey Brewing Co.

Dr Bill Miller : 19h à Chicago Improv, Woodfield Mall, 5 Woodfield Mall, Schaumburg. 22 $. (847) 240-2001. improv.com/chicago/.

Fièvre de la cabine : 19h30 au Laugh Out Loud Theatre, 601 N. Martingale Road, Schaumburg. 15 $. (847) 240-0386. rireoutloudtheater.com/schaumburg.

Justin Wallace Acoustique : 18 h au Old Republic Kitchen and Bar, 155 S. Randall Road, Elgin. Pas de couverture. (224) 535-9544. oldrepublicbar.com/events.

Soirée Stand Up Comedy : 19h30 au Rookie’s Rochaus, 96 W. Main St., West Dundee. 10 $. (815) 893-9768. rochaus.com/shows-tickets/.

Nuances de mecs : 19h chez Danny’s sur Douglas, 231 avenue Douglas, Elgin. 20 $. facebook.com et cherche Danny’s sur Douglas.

Les jeudis micro ouvert : 19h00 au O’Hare’s Pub, 391 Bartlett Plaza, Bartlett. (630) 372-8878. oharespub.com/.

PBJ : 21h à EvenFlow Music & Spirits, 302 W. State St., Genève. Pas de couverture. 21+. (630) 549-4090. evenflowmusic.com.

Quiz en équipe : 21h00 au Sidecar Supper Club and Beer Garden, 12 N. River St., Batavia. (630) 406-9200. sidecarsupperclub.com.

