Calendrier des divertissements : du 8 au 14 novembre 2023 | Divertissement

UN PEU DE MUSIQUE DE MIDI, de 12 h 15 à 13 h, le mercredi 8 novembre, First United Methodist Church, 522 White Ave., avec le violoniste Brian Hanly, gratuit, fumcgj.org/events.

JEUDI

TRACY BYRD, de 19 h à 23 h, jeudi 9 novembre, entrepôt 25 Sixty-Five, 2565 American Way, 30 $, entrepôt2565.com.

«DANCEWORKS», 19h30 le jeudi 9 novembre, Robinson Theatre, Moss Performing Arts Center, Colorado Mesa University, 1221 N. 12th St., spectacle de danse avec chorégraphie hip-hop de l’artiste de danse de renommée mondiale Rennie Harris, 18 $ adultes, 15 $ aînés, 8 $ étudiants, coloradomesa.edu/tickets.

«COMEDY OF ERRORZ (MAINTENANT SE DÉROULÉ AU TEXAS)», 19h30 le jeudi 9 novembre, Fruita Monument High School, 1102 Wildcat Way, Fruita, classé PG, 9 $ adultes, 8 $ étudiants, fmhs.ludus.com.

VENDREDI

UNION OF NONE, 20h30-23h30 vendredi 10 novembre, Warehouse 25Sixty-Five, 2565 American Way, spectacle gratuit, entrepôt2565.com.

GIMME GIMME DISCO, 20 h vendredi 10 novembre, Mesa Theatre, 538 Main St., DJ diffusant les meilleurs morceaux disco, 15 $ à 18 $, mesatheatre.com.

CIMARRON, de 20 h à minuit le vendredi 10 novembre, Triple Tree Tavern, 201 Second St., Clifton, facebook.com/CimarronEntertainment.

JÉRÉMIE ET ​​LES YEUX ROUGES, de 18 h à 21 h, vendredi 10 novembre, terrasse du Copper Club Brewing Co., 153 N. Mulberry St., Fruita, musicien du Michigan, invité Eric Kelly, facebook.com/CopperClubBrewingCompany.

PERFORMANCE ET CONFÉRENCE SUR LE COMPOSITEUR GEORGE WALKER, 11 h vendredi 10 novembre, First United Methodist Church, 522 White Ave., Andrew Cooperstock de la CU-Boulder School of Music interprète et discute des œuvres du compositeur lauréat du prix Pulitzer, animé par Grand Association des professeurs de musique de Junction, gratuit, 970-245-5672, 970-245-5632.

«COMEDY OF ERRORZ (MAINTENANT SITUÉ AU TEXAS)», 19 h, vendredi 10 novembre, Fruita Monument High School, 1102 Wildcat Way, Fruita, classé PG, 9 $ pour les adultes, 8 $ pour les étudiants, fmhs.ludus.com.

« LEGEND HAS IT » ET « FLYING AGAIN », de 17 h à 22 h, le vendredi 10 novembre, Avalon Theatre, 645 Main St., films de ski organisés par Powderhorn Mountain Resort et son événement Amped 2 Open, entrée gratuite pour l’hiver 2023-2024. Détenteurs du pass Powderhorn, admission générale de 10 $, Powderhorn.com.

«DANCEWORKS», 19 h 30, vendredi 10 novembre, Robinson Theatre, Moss Performing Arts Center, Colorado Mesa University, 1221 N. 12th St., spectacle de danse avec chorégraphie hip-hop de l’artiste de danse de renommée mondiale Rennie Harris, 18 $ adultes, 15 $ aînés, 8 $ étudiants, coloradomesa.edu/tickets.

JOURS DE MARCHÉ AMÉRICAIN DE L’OUEST DU COLORADO, de midi à 20 h, vendredi 10 novembre, Grand Junction Convention Center, 159 Main St., expositions, danseurs, vendeurs, 5 $ pour les adultes, les enfants et les anciens combattants gratuits, grandjunctionconventioncenter.com/events.

SAMEDI

TAKE ON ME — ’80s DANCE PARTY, 20 h samedi 11 novembre, Mesa Theatre, 538 Main St., DJ diffusant les plus grands succès des années 80, 15 $ à 18 $, mesatheatre.com.

WAVE 11, 20h30-23h30 Samedi 11 novembre, Warehouse 25Sixty-Five, 2565 American Way, spectacle gratuit, entrepôt2565.com.

VETERANS ART SHOW, de midi à 16 h, samedi 11 novembre, Eagles Aerie 595, 1674 US Highway 50, artistes vétérans exposant/vendant leurs œuvres, vente aux enchères de boîtes à cigares proposant des boîtes conçues de manière créative par des vétérans, 970-462-3126.

JOURS DU MARCHÉ AMÉRICAIN DE L’OUEST DU COLORADO, de 9 h à 20 h, samedi 11 novembre, Grand Junction Convention Center, 159 Main St., expositions, danseurs, vendeurs, 5 $ pour les adultes, les enfants et les anciens combattants gratuits, grandjunctionconventioncenter.com/events.

«COMEDY OF ERRORZ (MAINTENANT SITUÉ AU TEXAS)», 19 h, samedi 11 novembre, Fruita Monument High School, 1102 Wildcat Way, Fruita, classé PG, 9 $ adultes, 8 $ étudiants, fmhs.ludus.com.

MARK NORMAND, 19 h, samedi 11 novembre, Théâtre Avalon, 645, rue Main, comédien prometteur de la tournée « Ya Don’t Say », 33 $ à 157,75 $, ticketmaster.com.

SPECTACLE DE VARIÉTÉ MENSUEL DE CAVALCADE, 19h30 samedi 11 novembre, Cavalcade, 201 E. Aspen Ave., Fruita, cavalcadefruita.com5 $ à 10 $, 970tix.com.

«DANCEWORKS», 19h30 samedi 11 novembre, Robinson Theatre, Moss Performing Arts Center, Colorado Mesa University, 1221 N. 12th St., spectacle de danse avec chorégraphie hip-hop de l’artiste de danse de renommée mondiale Rennie Harris, 18 $ adultes, 15 $ aînés, 8 $ étudiants, coloradomesa.edu/tickets.

BAL TOUS LES SERVICES, de 18 h à 23 h 30. Samedi 11 novembre, salle de bal de l’université Colorado Mesa, 1455 N. 12th St., événement sur le thème des années 1940 en l’honneur des militaires, des forces de l’ordre et des premiers intervenants sur le versant ouest, avec la conférencière principale Dana Liesegrang, 65 $ à 90 $, western-co-all-services-ball.ticketleap.com.

DIY MET GALA (FANDOM FORMAL), de 17 h à 21 h, samedi 11 novembre, Clarion Inn, 755 Horizon Drive, événement sur le thème de la « Nuit étoilée » organisé par Geek Parties of the Grand Valley, dîner avec traiteur, mise à neuf, soirée présente des équipes de créateurs de mode préinscrites créant/finissant des vêtements pendant l’événement, le défilé et le jugement à 20 h, 35 $, sites.google.com/view/geekpartiesevents.

ÉCHANGE DE BIJOUX : UNE SOIRÉE D’ÉLÉGANCE, 18h-20h samedi 11 novembre, Congrégation Unitaire Universaliste de la Grand Valley, 536 Ouray Ave., cocktails et hors-d’œuvre 18h, échange de bijoux 18h45, prenez des bijoux, foulards, sacs à main et accessoires à échanger, les articles restants à la fin de la soirée seront remis au Centre Joseph et à The Closet, 15$, grandvalleyuu.org.

DÉFILÉ DES ANCIENS COMBATTANTS, à 14 h le samedi 11 novembre, se déplace sur la rue Main, de la huitième à la troisième rue, facebook.com/MesaCountyVSO.

SOUP DuROAR, de 17 h à 19 h, samedi 11 novembre, Mesa County Fairgrounds, bâtiment C, 2785 US Highway 50, événement du Orchard Mesa Lions Club servant de la soupe, une roue à gâteaux et des prix de présence, 8 $ à l’avance, 9 $ à la porte, pour les plus jeunes de plus de 7 ans et militaires actifs gratuits, billets dans les magasins True Value Hardware, vergermesalionsclub.com.

DIMANCHE

THE EXPENDABLES, 19 h 30, dimanche 12 novembre, Mesa Theatre, 538 Main St., surf rock avec Bumpin’ Uglies et Claire Wright, 22 $ à 25 $, mesatheatre.com.

« NOËL OUT WEST », 15 h, dimanche 12 novembre, église presbytérienne Eckert à Eckert (et 15 h et 19 h, samedi 18 novembre, Love Recital Hall, Moss Performing Arts Center, Colorado Mesa University, 1221 N. 12th St.) Spectacle d’automne du Grand Mesa A Cappella Chorus mettant en vedette de la musique occidentale, country et folk ainsi que des chants de Noël préférés, des performances invitées par le lauréat de la bourse 2023 Matthew Kimminau, Steppin’ Up Quartet, Something’s Cookin’ Quartet, Canyon Grand Quartet et David Kenworth, spectacle Eckert gratuit, dons acceptés ; les billets à l’avance pour le spectacle de Grand Junction coûtent 15 $ pour les adultes, 12 $ pour les 13 à 18 ans, 10 $ pour les 12 ans et moins ; 2 $ de plus à la porte, grandmesaacappella.com.

JOURS DU MARCHÉ AMÉRICAIN DE L’OUEST DU COLORADO, de 9 h à 18 h, dimanche 12 novembre, Grand Junction Convention Center, 159 Main St., expositions, danseurs, vendeurs, 5 $ pour les adultes, les enfants et les anciens combattants gratuits, grandjunctionconventioncenter.com/events.

LUNDI

TROY DOUGLAS BAND, de 17 h à 20 h, le lundi 13 novembre, Bailey’s Lounge, Grand Vista Hotel, 2790 Crossroads Blvd., 970-241-8411.

« GLOWZIES » ET « DRAGON SOLDIERS », 19 h 30, lundi 13 novembre, Avalon Theatre, 645 Main St., double long métrage de films du cinéaste local Hank Braxtan, 7 $ pour adultes, 5 $ pour 12 ans et moins, ticketmaster.com.

MARDI

COLORADO MESA UNIVERSITY CHAMBER ENSEMBLES, 19 h 30, mardi 14 novembre, Love Recital Hall, Moss Performing Arts Center, CMU, 1221 N. 12th St., avec petits ensembles à cordes, vents, percussions et cuivres, 15 $ adultes, 12 $ seniors , coloradomesa.edu/tickets.