Calendrier des commentateurs de la Gold Cup : FOX Sports

La Gold Cup 2023 sur FOX Sports propose un programme de commentateurs familier. Avec des noms populaires comme Jean fort, JP Dellacaméra et Keith Costigan servant des rôles de jeu par jeu pour FOX, le calendrier des commentateurs de la phase de groupes pour la couverture de la Gold Cup sur FOX Sports est maintenant disponible.

Rejoindre ces trois voix dans la cabine sont quelques visages de retour à la couverture de FOX. Stu Holden, Maurice Édu, Cobi Jones et Warren Barton tous reprennent leurs rôles d’analystes dans une certaine mesure pour FOX Sports. Chacun était au Qatar lors de la Coupe du monde en 2022. De plus, chaque match aura un expert en règles en attente pour clarifier tout arbitrage. Dr Joe Machnik et Marc Clattenburg ont chacun fait cela pour la couverture du football américain dans le passé. Pour couronner le tout, il y a des journalistes pour certains matchs de la phase de groupes. Ce sont soit Jenny Taft ou Rodolfo Landerosqui travaillera les trois matchs du Mexique.

En termes de couverture en studio sur FOX, Rob Pierre hôtes aux côtés Alexis Lalas et Landon Donovan. Lors de la Coupe du monde au Qatar, Donovan était analyste en jeu aux côtés de Ian Darke. Il est en studio pour la couverture d’avant-match et d’après-match, ainsi que pour les émissions à la mi-temps pendant les matchs.

La Gold Cup 2023 commence le samedi 24 juin et se termine le 16 juillet. Le premier match implique les hôtes, les États-Unis, contre la Jamaïque, qui amène une équipe talentueuse dans le tournoi. Ce jeu est sur FS1. Le programme complet de la Gold Cup TV fournit les horaires et les liens à regarder.

Calendrier des commentateurs de la phase de groupes de la Gold Cup sur FOX Sports

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis (ET).

samedi 24 juin

22 h 05 – États-Unis contre Jamaïque. FS1. — John Strong et Stu Holden.

dimanche 25 juin

15 h 30 – Trinité-et-Tobago contre Saint-Kitts-et-Nevis. FS1. — Keith Costigan et Maurice Edu.

18h00 – Haïti vs Qatar. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

20 h – Mexique vs Honduras. FS1. — John Strong et Stu Holden.

lundi 26 juin

18h30 – El Salvador vs Martinique. FS1. — Keith Costigan et Maurice Edu.

20h30 – Costa Rica contre Panama. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

mardi 27 juin

19h00 — Canada vs Guadeloupe. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

21h – Guatemala contre Cuba. FS1. — Keith Costigan et Maurice Edu.

mercredi 28 juin

19h30 – Jamaïque contre Trinité-et-Tobago. FS1. — John Strong et Stu Holden.

21h30 – Saint-Kitts-et-Nevis contre les États-Unis. FS1. — John Strong et Stu Holden.

jeudi 29 juin

19h45 – Qatar vs Honduras. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

22h — Haïti vs Mexique. FS1. — John Strong et Stu Holden.

vendredi 30 juin

18h30 — Martinique vs Panama. FS1. —Keith Costigan et Warren Barton.

20h30 – El Salvador contre Costa Rica. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

samedi 1er juillet

19h30 — Cuba vs Guadeloupe. FS1. —Keith Costigan et Warren Barton.

21h30 – Guatemala vs Canada. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

dimanche 2 juillet

19 h – États-Unis contre Trinité-et-Tobago. RENARD. — John Strong et Stu Holden.

19 h – Jamaïque contre Saint-Kitts-et-Nevis. FS1. —Keith Costigan et Warren Barton.

21h – Mexique vs Qatar. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

21h — Honduras contre Haïti. FS2. —Keith Costigan et Warren Barton.

mardi 4 juillet

18 h 30 — Canada contre Cuba. FS1. — John Strong et Stu Holden.

18h30 — Guadeloupe vs Guatemala. FS2. —Keith Costigan et Warren Barton.

20h30 – Costa Rica vs Martinique. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones.

20h30 – Panama vs El Salvador. FS2. —Keith Costigan et Warren Barton.

