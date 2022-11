Calendrier des commentateurs de la Coupe du monde 2022 sur Telemundo

Telemundo dispose d’un éventail de commentateurs et de personnalités pour sa couverture de la Coupe du monde 2022. La maison de langue espagnole de la Coupe du monde aux États-Unis est principalement disponible via la chaîne OTA Telemundo. Cependant, certains matchs de la phase de groupes ne sont accessibles que via Universo.

Heureusement, la couverture en espagnol est simple pour ceux aux États-Unis. Les 64 matchs de la Coupe du monde sont disponibles via Peacock Premium. La plate-forme de streaming payante de NBC propose des diffusions en direct, une couverture avant et après le match et une chaîne dédiée à la Coupe du monde 24h/24 et 7j/7.

Cette année, la Coupe du monde a une équipe élargie, avec des talents travaillant à la fois comme commentateurs pour les jeux et analystes ou animateurs côté studio. Bien sûr, le studio de Telemundo, comme d’autres diffuseurs de la Coupe du monde, est en direct du pays hôte. Telemundo est en direct du marché Souq Waqif.

Les commentateurs de la Coupe du monde de Telemundo n’ont pas à voyager loin de là tout au long du tournoi. Voici qui appelle les matchs de la Coupe du monde au Qatar pour Telemundo.

Commentateurs de la Coupe du monde de Telemundo

Le commentateur principal de Telemundo est le célèbre Andrés Cantor. Le diffuseur est parmi les plus expérimentés du monde du football. Le six fois lauréat d’un Emmy Award a été à l’appel pour certains des moments les plus reconnaissables de l’histoire de la Coupe du monde.

Qatar 2022 marque 32 ans depuis que son célèbre appel “gol” lors de la Coupe du monde de 1990 a pris de l’importance pour la première fois. Cependant, il s’agit de la 12e Coupe du monde de Cantor au total.

Rejoindre Cantor au Qatar dans la cabine des commentateurs est Manuel Sol. Sol et Cantor forment un duo commun, notamment avec Telemundo à la Coupe du monde. Leur camaraderie apparaît dans les émissions. Sol a commencé avec Telemundo en 2013 après une carrière de joueur de 15 ans marquée par le temps avec Chivas.

Copán Álvarez est un vétéran du play-by-play avec Telemundo, et il reprend ce rôle au Qatar. Il en va de même pour le double gagnant d’un Emmy Samy Sadovnik. Pour terminer, Jorge Calvo est souvent invité à la Coupe du monde au Qatar.

Côté analyse, Eduardo Biscayart a quatre coupes du monde et une stupéfiante neuf Finales de la Ligue des champions à son nom. Il s’intègre parfaitement à ce qui est déjà une équipe de commentateurs établie et éprouvée pour Telemundo lors de la Coupe du monde. D’autres noms d’analystes incluent la légende de l’Uruguay et le vainqueur du Soulier d’or 2010 Diego Forlán. Autre buteur de ce même tournoi, l’Argentine Maxi Rodríguezest également sous l’égide des noms Telemundo.

De plus, Telemundo amène des gens comme Diana Rincon, Amélie Valverde et Natalia Astrain en tant qu’analystes du jeu.

La couverture d’avant-match pour chaque match commence une heure à l’avance. Tous les jeux sont également disponibles via Peacock Premium.

Calendrier des commentateurs de la Coupe du monde 2022 sur Telemundo

Dimanche 20 novembre

11h00 – Qatar vs Equateur. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Carlos Tenorio.

Lundi 21 novembre

08h00 — Angleterre vs Iran. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Diego Forlan.

11h00 — Sénégal vs Pays-Bas. — Copan Alvarez, Amelia Valverde et Sebastian Abreu.

14 h – États-Unis contre Pays de Galles. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Tab Ramos.

Mardi 22 novembre

05h00 – Argentine vs Arabie Saoudite. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Maxi Rodriguez.

08h00 — Danemark vs Tunisie. — Copan Alvarez, Natalia Astrain et Sebastian Abreu.

11 h – Mexique vs Pologne. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Miguel Herrera.

14h00 – France vs Australie. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Juan Pablo Sorin.

Mercredi 23 novembre

05h00 – Maroc vs Croatie. — Jorge Calvo, Sebastian Abreu et Diana Rincon.

8 h – Allemagne vs Japon. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Mauro Silva.

11 h – Espagne contre Costa Rica. — Andres Cantor, Manuel Sol et Amelia Valverde.

14 h — Belgique contre Canada. — Copan Alvarez, Manuel Sol et Tab Ramos.

Jeudi 24 novembre

05h00 — Suisse contre Cameroun. — Sammy Sadovnik, Natalia Astrain et Claudio Borghi.

8 h – Uruguay vs Corée du Sud. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Diego Forlan.

11 h – Portugal contre Ghana. — Copan Alvarez, Eduardo Biscayart et Fernando Hierro.

14h00 – Brésil vs Serbie. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Mauro Silva.

Vendredi 25 novembre

5 heures du matin – Pays de Galles contre Iran. — Jorge Calvo, Sebastian Abreu et Amelia Valverde.

08h00 — Qatar vs Sénégal. — Copan Alvarez, Natalia Astrain et Fernando Hierro.

11 h – Pays-Bas contre l’Équateur. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Carlos Tenorio.

14 h – Angleterre contre États-Unis. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Tab Ramos.

Samedi 26 novembre

5 heures du matin – Australie contre Tunisie. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Diana Rincon.

08h00 – Pologne vs Arabie Saoudite. — Jorge Calvo, Natalia Astrain et Sebastian Abreu.

11h00 – France vs Danemark. — Copan Álvarez, Claudio Borghi et Fernando Hierro.

14h00 – Argentine vs Mexique. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Miguel Herrera.

Dimanche 27 novembre

5 heures du matin – Japon contre Costa Rica. — Copan Alvarez, Amelia Valverde et Oscar Perez.

08h00 — Belgique contre Maroc. — Jorge Calvo, Claudio Borghi et Sebastian Abreu.

11 h – Croatie vs Canada. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Tab Ramos.

14h00 – Espagne contre Allemagne. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Fernando Hierro.

Lundi 28 novembre

05h00 – Cameroun vs Serbie. — Jorge Calvo, Sebastian Abreu et Amelia Valverde.

08h00 – Corée du Sud vs Ghana. — Copan Alvarez, Natalia Astrain et Claudio Borghi.

11 h – Brésil vs Suisse. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Mauro Silva.

14h00 – Portugal contre Uruguay. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Diego Forlan.

Mardi 29 novembre

10 h – Équateur contre Sénégal. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Carlos Tenorio.

10 h – Pays-Bas vs Qatar. Univers. — Jorge Calvo, Fernando Hierro et Sebastian Abreu.

14h00 – Iran contre États-Unis. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Tab Ramos.

14 h – Pays de Galles contre Angleterre. Univers. — Copan Alvarez, Claudio Borghi et Diego Forlan.

Mercredi 30 novembre

10 h — Tunisie vs France. — Copan Alvarez, Claudio Borghi et Fernando Hierro.

10 h – Australie contre Danemark. Univers. — Jorge Calvo, Natalia Astrain et Sebastian Abreu.

14h00 – Pologne contre Argentine. Univers. — Sammy Sadovnik, Eduardo Biscayart et Maxi Rodriguez.

14h00 – Arabie Saoudite vs Mexique. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Miguel Herrera.

Jeudi 1er décembre

10 h – Croatie vs Belgique. — Sammy Sadovnik, Claudio Borghi et Sebastian Abreu.

10 h — Canada vs Maroc. Univers. — Jorge Calvo, Natalia Astrain et Tab Ramos.

14h00 – Costa Rica vs Allemagne. Univers. — Copan Alvarez, Eduardo Biscayart et Amelia Valverde.

14h00 – Japon contre Espagne. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Fernando Hierro.

Vendredi 2 décembre

10 h – Ghana contre Uruguay. Univers. — Sammy Sadovnik, Diego Forlan et Sébastien Abreu.

10 h – Corée du Sud vs Portugal. — Copan Alvarez, Eduardo Biscayart et Claudio Borghi.

14h00 – Cameroun vs Brésil. — Andrés Cantor, Manuel Sol et Mauro Silva.

14h00 — Serbie vs Suisse. Univers. — Jorge Calvo, Amelia Valverde et Natalia Astrain.

Samedi 3 décembre

10 h 00 — Vainqueur du groupe A contre deuxième du groupe B. — Copan Alvarez et Eduardo Biscayart.

14 h – Vainqueur du groupe C contre le deuxième du groupe D. — Andrés Cantor et Manuel Sol.

Dimanche 4 décembre

10 h 00 — Vainqueur du groupe D contre deuxième du groupe C. — Andrés Cantor et Manuel Sol.

14h00 — Vainqueur du groupe B contre le deuxième du groupe A. — Copan Alvarez et Eduardo Biscayart.

Lundi 5 décembre

10 h 00 — Vainqueur du groupe E contre deuxième du groupe F. — Sammy Sadovnik et Eduardo Biscayart.

14h00 — Vainqueur du groupe G contre le deuxième du groupe H. — Andrés Cantor et Manuel Sol.

Mardi 6 décembre

10h00 – Vainqueur du groupe F contre le deuxième du groupe E. — Sammy Sadovnik et Eduardo Biscayart.

14h00 — Vainqueur du groupe H contre le deuxième du groupe G. — Andrés Cantor et Manuel Sol.

Vendredi 9 décembre

10 h — Quart de finale 1. — Andres Cantor et Manuel Sol.

14h — Quart de finale 2. — Sammy Sadovnik et Eduardo Biscayart.

Samedi 10 décembre

10 h — Quart de finale 3. — Copan Alvarez et Eduardo Biscayart.

14h — Quart de finale 4. — Andres Cantor et Manuel Sol.

Mardi 13 décembre

14h — Demi-finale 1. — Andres Cantor et Manuel Sol.

Mercredi 14 décembre

14h — Demi-finale 2. — Andres Cantor et Manuel Sol.

Samedi 17 décembre

10h00 — Match pour la troisième place. — Copan Alvarez, Sammy Sadovnik et Eduardo Biscayart.

Dimanche 18 décembre

10h — Finale. — Andrés Cantor et Manuel Sol.