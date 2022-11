Calendrier des commentateurs de la Coupe du monde 2022 sur FOX et FS1

Le programme des commentateurs de la Coupe du monde sur FOX et FS1 apporte un air d’excitation dans le tournoi plus près. Cette année, FOX apporte un éventail de talents et d’expérience au Qatar, avec un certain nombre de jeux passionnants au programme.

La paire commune de John Strong et Stu Holden est en réserve pour de nombreux matchs de la Coupe du monde. La paire a appelé la finale de la Coupe du monde, entre autres matchs, à la Coupe du monde 2018. Maintenant, FOX obtient sa première Coupe du monde avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. C’est certainement un coup de pouce pour la couverture du tournoi par le réseau.

Le reste de l’équipe présente les CV impressionnants de Ian Darke et Derek Rae. Rae a travaillé pour FOX à Russie 2018, après avoir participé à des Coupes du monde pendant des décennies, notamment en 2010 et 2014 avec ESPN. Ian Darke a également fait partie des équipages ESPN en 2010 et 2014. Maintenant, il fait une première apparition avec FOX.

Le reste de l’équipe de commentaires comprend l’ancien international de l’USMNT Cobi Jones et la star de l’USWNT Aly Wagner. De plus, faisant ses débuts en tant que commentateur de la Coupe du monde, Landon Donovan travaille aux côtés de Ian Darke susmentionné.

Le programme des commentateurs de la Coupe du monde se dessine bien.

Calendrier des commentateurs de la Coupe du monde 2022 sur FOX

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis.

Dimanche 20 novembre

11h00 – Qatar vs Equateur. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Lundi 21 novembre

08h00 — Angleterre vs Iran. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

11h00 — Sénégal vs Pays-Bas. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14 h – États-Unis contre Pays de Galles. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Mardi 22 novembre

05h00 – Argentine vs Arabie Saoudite. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

08h00 — Danemark vs Tunisie. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

11 h – Mexique vs Pologne. RENARD. — Ian Darke et Landon Donovan

14h00 – France vs Australie. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Mercredi 23 novembre

05h00 – Maroc vs Croatie. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

8 h – Allemagne vs Japon. FS1. — Derek Rae et Aly Wagner

11 h – Espagne contre Costa Rica. RENARD. — Ian Darke et Landon Donovan

14 h — Belgique contre Canada. RENARD. — JP Dellacamera et Cobi Jones

Jeudi 24 novembre

05h00 — Suisse contre Cameroun. FS1. —

8 h – Uruguay vs Corée du Sud. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

11 h – Portugal contre Ghana. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14h00 – Brésil vs Serbie. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Vendredi 25 novembre

5 heures du matin – Pays de Galles contre Iran. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

08h00 — Qatar vs Sénégal. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

11 h – Pays-Bas contre l’Équateur. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14 h – Angleterre contre États-Unis. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Samedi 26 novembre

5 heures du matin – Australie contre Tunisie. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

08h00 – Pologne vs Arabie Saoudite. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

11h00 – France vs Danemark. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

14h00 – Argentine vs Mexique. FS1. — John Strong et Stu Holden

Dimanche 27 novembre

5 heures du matin – Japon contre Costa Rica. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

08h00 — Belgique contre Maroc. FS1. — Derek Rae et Aly Wagner

11 h – Croatie vs Canada. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

14h00 – Espagne contre Allemagne. FS1. — John Strong et Stu Holden

Lundi 28 novembre

05h00 – Cameroun vs Serbie. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

08h00 – Corée du Sud vs Ghana. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

11 h – Brésil vs Suisse. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14h00 – Portugal contre Uruguay. RENARD. — John Strong et Stu Holden

Mardi 29 novembre

10 h – Équateur contre Sénégal. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

10 h – Pays-Bas vs Qatar. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14h00 – Iran contre États-Unis. RENARD. — John Strong et Stu Holden

14 h – Pays de Galles contre Angleterre. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

Mercredi 30 novembre

10h00 — Tunisie vs France. RENARD. — JP Dellacamera et Cobi Jones

10 h – Australie contre Danemark. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton

14h00 – Pologne contre Argentine. RENARD. — John Strong et Stu Holden

14h00 – Arabie Saoudite vs Mexique. FS1. — Ian Darke et Landon Donovan

Jeudi 1er décembre

10 h – Croatie vs Belgique. RENARD. — Ian Darke et Landon Donovan

10 h — Canada vs Maroc. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

14h00 – Costa Rica vs Allemagne. FS1. — Derek Rae et Aly Wagner

14h00 – Japon contre Espagne. RENARD. — Jacqui Oatley et Warren Barton

Vendredi 2 décembre

10 h – Ghana contre Uruguay. FS1. — JP Dellacamera et Cobi Jones

10 h – Corée du Sud vs Portugal. RENARD. — Derek Rae et Aly Wagner

14h00 – Cameroun vs Brésil. RENARD. — John Strong et Stu Holden

14h00 — Serbie vs Suisse. FS1. — Jacqui Oatley et Warren Barton