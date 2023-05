Calendrier des Bears de Chicago 2023: le nouveau chapitre de la rivalité des Packers commence la semaine 1

Les fans des deux côtés de la rivalité la plus ancienne de la NFL auront beaucoup à dire après la semaine 1.

Les Bears ouvrent la saison 2023 à domicile contre les Packers, un coup d’envoi à 15h25 au Soldier Field. C’est la cinquième fois que les deux débutent la saison l’un contre l’autre à Chicago.

Les Packers feront leurs débuts avec leur nouveau quart-arrière partant alors que le règne d’Aaron Rodgers sur les Bears touche à sa fin. Les Bears dévoileront ce qu’ils s’attendent à être une équipe considérablement améliorée, dirigée par le quart-arrière Justin Fields.

À la semaine 18, la finale de la saison, Bears-Packers à Lambeau Field signifiera-t-il quelque chose pour l’une ou l’autre équipe? Ce serait un rêve pour NBC si une place en séries éliminatoires est en jeu.

Ce que le calendrier des Bears nous dit sur la saison à venir :

Calendrier Bears 2023 SEMAINE DATE ADVERSAIRE TEMPS 1 10 septembre 15h25 CT 2 17 septembre CT de midi 3 24 septembre 15h25 CT 4 1er octobre CT de midi 5 5 octobre 19 h 15 CT 6 15 octobre CT de midi 7 22 octobre CT de midi 8 29 octobre 19h20 CT 9 5 novembre CT de midi dix 9 novembre 19 h 15 CT 11 19 novembre CT de midi 12 27 novembre 19 h 15 CT 13 AU REVOIR 14 10 décembre CT de midi 15 À déterminer À déterminer 16 24 décembre 15h25 CT 17 31 décembre CT de midi 18 6/7 janvier À déterminer

Semaine 1 clés de la victoire

Le premier début de l’ère Jordan Love a lieu à Soldier Field. On pourrait penser qu’il y a une opportunité pour la défense remaniée de l’entraîneur Matt Eberflus de faire ses preuves contre Love, mais le plus gros match sera de savoir comment Fields et une nouvelle ligne offensive des Bears gèrent le front défensif des Packers, qui est l’un des meilleurs du ligue.

Match à ne pas manquer : aux Chiefs, semaine 3

Les Bears seront de grands outsiders dans ce match contre les champions en titre du Super Bowl, mais c’est un test fantastique pour voir jusqu’où ils doivent aller. Il y aura de nombreuses intrigues lors du premier voyage de l’équipe à KC depuis 2015 – Patrick Mahomes contre l’une des équipes qui l’ont tué en 2017, Matt Nagy contre l’équipe qui l’a licencié et le directeur général des Bears, Ryan Poles, revient à l’endroit qu’il appelait chez lui. depuis plus d’une décennie.

Étirement le plus difficile : semaines 8 à 12

Les Bears auront quatre matchs sur la route en cinq semaines, dont un voyage pour voir Justin Herbert, Khalil Mack et les Chargers, suivi d’une escapade au Superdome, où ils n’ont pas gagné depuis 2005. Ensuite, ils ont une petite semaine avant d’accueillir les Panthers, suivis de voyages consécutifs chez les ennemis de la division, qui devraient tous deux terminer devant les Bears – les Lions et les Vikings.

Match qui s’est durci : contre les Broncos, semaine 4

D’après la façon dont les Broncos de 2022 ont joué, cela aurait dû être un jeu pour lequel les Bears se sentaient bien. Mais est-ce que Sean Payton, qui a remporté ses sept derniers matchs contre les Bears, va remettre Russell Wilson en forme ? Denver a remporté le concours Mike McGlinchey et a signé le garde Ben Powers, le porteur de pointe Zach Allen et le secondeur Alex Singleton également en agence libre. Ce match aura également lieu après des matchs consécutifs sur la route à Tampa Bay et à Kansas City.

Un match que les Bears ne peuvent pas se permettre de perdre : contre les Panthers, semaine 10

C’est un match à domicile sur une courte semaine pour la Caroline et un quart-arrière recrue, Bryce Young, le joueur repêché avec le premier choix des Bears. Pouvez-vous imaginer la conversation des 10 prochains jours avant que les Bears ne se rendent à Detroit s’ils perdent et que Young surpasse Fields? Et si DJ Moore n’avait pas une performance exceptionnelle face à son ancienne équipe ? Maintenant, les deux clubs ont un over/under pour les victoires à 7,5. À partir de maintenant, ce ne serait pas un énorme bouleversement pour les Panthers d’entrer à Soldier Field et de battre les Bears. Mais l’optique ne serait pas jolie.



Patrick Mahomes et les Chiefs, champions en titre du Super Bowl à Kansas City, seront le plus grand défi de la saison pour les Bears. (David Eulitt / Getty Images)

Meilleure attaque à laquelle les Bears seront confrontés : Chiefs (semaine 3)

Mahomes, le MVP en titre, est le meilleur quart-arrière sur un calendrier des Bears qui n’a pas une tonne des meilleurs appelants de signal de la ligue. Affronter l’attaque de Mahomes et Andy Reid à Arrowhead ne sera pas une tâche facile, mais ce sera également un beau défi pour un secondaire Bears jeune mais prometteur.

Meilleure défense à laquelle les Bears seront confrontés : Packers (semaines 1 et 18)

L’offensive des Packers ne sera pas aussi imposante sans Aaron Rodgers, mais leur défense pourrait être formidable avec le choix de premier tour Lukas Van Ness rejoignant Kenny Clark, Devonte Wyatt et Rashan Gary à l’avant. Fait intéressant, les Bears ont affronté les six meilleures défenses du football la saison dernière (selon la métrique DVOA de Football Outsiders), mais aucune de ces équipes ne figure au calendrier 2023.

Record prévu : 8-9

Il s’agit d’une amélioration de cinq victoires ! Plutôt bien, non ? Bien sûr, ce n’est pas le saut massif dans les séries éliminatoires, mais il est difficile de faire cette projection pour une équipe qui a encore beaucoup de points d’interrogation, dont quelques-uns au poste de quart-arrière, et qui se vante d’une liste courte de Pro Bowlers. Mais les Bears ne font pas face à une tonne des meilleurs quarts du match et les cinq derniers matchs après le laissez-passer – trois à domicile – pourraient les préparer à une solide finition.

Arrivée NFC Nord prévue : troisième

1. Détroit, 2. Minnesota, 3. Chicago, 4. Green Bay

Même si la défense des Packers est peut-être la meilleure de la division, je ne suis pas prêt à catapulter Love au classement. Comptez-moi à bord du train en marche des Lions, mais cela pourrait être une division dont le vainqueur n’est que 10-7, ce qui la rend grande ouverte.

(Photo du haut : Michael Reaves / Getty Images)