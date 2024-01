Calendrier des animations pour Fremont et ses environs

Personnel de la Tribune



Vendredi

Théâtre

Ouverture de « Nuit à la ferme : une fête au coucher », 19 h, The Rose Theatre, Omaha. The Rose collabore avec C+C Mini Factory (un duo artistique lié à Omaha) et le célèbre musicien basé à Omaha, Graham Ulicny, pour donner vie au livre pour enfants « Night at the Farm : A Bedtime Party » en première mondiale. production, adaptée par Jackie Kappes, directrice pédagogique de The Rose et résidente d’Omaha. La production se poursuivra jusqu’au 4 février. Les billets coûtent 30 $ et peuvent être achetés en appelant le 402-345-4849 ou en visitant rosetheater.org.

Compagnie de danse Nai-Ni Chen – L’année du dragon, 19h30, Orpheum Theatre, Omaha. La production est présentée en collaboration avec la Nebraska Chinese Association. Les billets varient de 10 $ à 36 $ et sont disponibles par téléphone au 402-345-0606 ou en ligne à billetomaha.com.

Événements

Fremont Eagles Club ouvert de 15 h à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert plus tard ou fermer plus tôt en fonction des affaires. La cuisine sera ouverte de 17h30 à 19h. Le menu comprendra du poisson-chat, des crevettes, des ailes, des filets de poulet, des sandwichs au poisson, des hamburgers et des cheeseburgers, des entrées, des pommes de terre au four, des frites, des rondelles d’oignon et de la salade. Tout le monde est le bienvenu.

Nebraska Deer and Game Expo, de 15h à 20h, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’exposition, qui se poursuit jusqu’à dimanche, propose un week-end de cerfs trophées, des séminaires de chasse, des exposants de chasse et de plein air, un tir de tir à l’arc 3D étendu et bien plus encore. L’entrée est de 12 $ pour les 16 ans et plus, de 6 $ pour les jeunes de 6 à 15 ans et gratuite pour les 5 ans et moins. Les militaires/vétérans bénéficient d’une entrée à moitié prix tout le week-end. Les dames bénéficieront d’une entrée à moitié prix vendredi. Les laissez-passer de trois jours peuvent être achetés pour 25 $.

Soirée Loteria de la Chambre de commerce de la région de Fremont, de 16 h à 18 h, Fremont Eagles Club, 649 N. Main St., Fremont. L’événement est présenté par Promedcare. La Loteria est un jeu mexicain traditionnel similaire au bingo mais avec des cartes colorées et vibrantes comportant différentes images et personnages au lieu de chiffres. Il est conçu pour toute la famille. Les billets pour les lève-tôt coûtent 10 $ tandis que les billets pour le jour de l’événement coûteront 15 $.

Musique live de Shifting Gears, de 19 h à 23 h, rez-de-chaussée du Fremont Eagles Club. Les frais de couverture sont de 3 $. Tout le monde est le bienvenu.

Samedi

Concerts

Comédien Tom Segura : Come Together, 18h et 21h, Orpheum Theatre, Omaha. Ce spectacle est destiné aux 16 ans et plus. Les billets varient de 49,99 $ à 129,99 $ et sont disponibles par téléphone au 402-345-0606 ou en ligne à billetomaha.com.

Révolution : Musique des Beatles, 19h30, Holland Performing Arts Center, Omaha. L’Omaha Symphony célèbrera les Beatles dans Revolution, une exploration multimédia nostalgique du groupe qui a changé à jamais la musique pop. Accompagné de centaines de photos rares et inédites avec une animation époustouflante, Revolution emmène le public dans un voyage magique, musical et visuel des Beatles. La production comprend des arrangements de plus de 25 grands succès, dont « Ticket to Ride », « Penny Lane », « All You Need Is Love », « Get Back », « Here Comes the Sun » et « Hey Jude ». Les billets varient de 20 $ à 100 $ et sont disponibles par téléphone au 402-345-0606 ou en ligne au billetomaha.com.

Soirée Gasolina Raggaeton, 21h, Steelhouse Omaha. Les 18 ans et plus sont invités à se débarrasser du blues hivernal lors de cette soirée raggaeton. Les billets coûtent 16 $ et peuvent être achetés en ligne à ticketmaster.com.

Théâtre

« Nuit à la ferme : une fête au coucher », 14h00 et 17h00, The Rose Theatre, Omaha. Les billets coûtent 30 $ et peuvent être achetés en appelant le 402-345-4849 ou en visitant rosetheater.org.

Événements

Nebraska Deer and Game Expo, de 9h à 19h, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’entrée est de 12 $ pour les 16 ans et plus, de 6 $ pour les jeunes de 6 à 15 ans et gratuite pour les 5 ans et moins. Les militaires/vétérans bénéficient d’une entrée à moitié prix tout le week-end.

Lincoln Women’s Expo, de 10 h à 17 h, pavillon FR8Star, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’expo est un moment pour se détendre, faire du shopping et profiter de la compagnie des copines. L’entrée est de 5 $.

Fremont Eagles Club ouvert de midi à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert plus tard ou fermer plus tôt en fonction des affaires.

Magicien Ryan Chandler : The Sound of Magic, 15h, Kountze Memorial Theatre, Eugene T. Mahoney State Park, près d’Ashland. Les participants seront témoins de tours de passe-passe, de tours de passe-passe sonores et de tours de passe-passe. Le spectacle pour tous les âges dure environ une heure avec un entracte de 10 minutes. Les billets coûtent 10 $ pour les adultes et 8 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Les réservations de billets peuvent être effectuées en appelant le 402-944-3918. Un permis d’entrée au parc valide est requis par véhicule.

Dimanche

Concerts

Révolution : Musique des Beatles, 14h, Holland Performing Arts Center, Omaha. Les billets varient de 20 $ à 100 $ et sont disponibles par téléphone au 402-345-0606 ou en ligne au billetomaha.com.

Comédien Tom Segura : Come Together, 18h, Orpheum Theatre, Omaha. Ce spectacle est destiné aux 16 ans et plus. Les billets varient de 49,99 $ à 129,99 $ et sont disponibles par téléphone au 402-345-0606 ou en ligne à billetomaha.com.

Théâtre

« Nuit à la ferme : une fête au coucher », 14h00 et 17h00, The Rose Theatre, Omaha. Les billets coûtent 30 $ et peuvent être achetés en appelant le 402-345-4849 ou en visitant rosetheater.org.

Événements

Husker Toy & Buckle Show, de 9h à 15h, Pavillon des devises, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’exposition comprendra des jouets de ferme et d’autres objets de collection. L’entrée est de 5 $. Les enfants âgés de 10 ans et moins seront admis gratuitement.

Lincoln Women’s Expo, de 10 h à 16 h, pavillon FR8Star, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’expo est un moment pour se détendre, faire du shopping et profiter de la compagnie des copines. L’entrée est de 5 $.

Nebraska Deer and Game Expo, de 10 h à 16 h, Sandhills Global Event Center, Lincoln. L’entrée est de 12 $ pour les 16 ans et plus, de 6 $ pour les jeunes de 6 à 15 ans et gratuite pour les 5 ans et moins. Les militaires/vétérans bénéficient d’une entrée à moitié prix tout le week-end.

Fremont Eagles Club ouvert de midi à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert plus tard ou fermer plus tôt en fonction des affaires.

Winterfest, de 13h à 16h, LUX Center for the Arts, 2601 N. 48th St., Lincoln. L’après-midi comprendra des activités pratiques pour toute la famille. De la marbrure sur papier au dessin sur les murs en passant par les activités d’exposition interactives, il y en aura pour les artistes de tous âges. Cet évènement est gratuit et ouvert au public.

Lundi

Événements

Fremont Eagles Club ouvert de 15 h à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert ou fermer plus tôt en fonction des affaires.

Mardi

Événements

Fremont Eagles Club ouvert de 15 h à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert ou fermer plus tôt en fonction des affaires.

Mercredi

Concerts

Aux chandelles : un hommage à Queen & More, de 18h30 à 20h30, The Rose Theatre, Omaha. La musique de Queen sera jouée à la douce lueur des bougies. Les billets commencent à 33 $ et sont disponibles en ligne à fièvreup.com.

Aux chandelles : un hommage à Coldplay, de 21 h à 23 h, The Rose Theatre, Omaha. La musique de Coldplay sera jouée à la douce lueur des bougies. Les billets commencent à 33 $ et sont disponibles en ligne à fièvreup.com.

Événements

Fremont Eagles Club ouvert de 15 h à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert ou fermer plus tôt en fonction des affaires.

Événements

Fremont Eagles Club ouvert de 15 h à minuit, 649 N. Main St., Fremont. Le club peut rester ouvert plus tard ou fermer plus tôt en fonction des affaires. La cuisine sera ouverte de 17h30 à 19h. Le menu comprendra des hamburgers, des cheeseburgers, des tacos et de la soupe. Tout le monde est le bienvenu.