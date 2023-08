Calendrier de sortie des épisodes de la saison 3 de Only Murders in the Building

Qu’obtenez-vous lorsque vous remplacez un détective par trois vrais fans de podcasts sur le crime ? C’est vrai : Only Murders in the Building est de retour. Sans surprise, la série a été éclairée au vert pour une troisième saison en juillet 2022, après avoir reçu 11 nominations aux Emmy.

Alors que le thème du podcast a donné à ce polar une tournure moderne, sa meilleure décision était peut-être de situer la série dans un immeuble d’appartements fictif de Manhattan – l’Arconia – permettant une certaine tension de style fenêtre arrière et un espionnage entre voisins.

Pour en savoir plus sur la façon dont les créateurs de la série ont été influencés par le classique d’Hitchcock et ont utilisé ses astuces stylistiques pour encourager les téléspectateurs à s’essayer à la résolution de crimes, jetez un œil à notre article, Seuls les meurtres dans le bâtiment le succès en streaming est dans le montage .

Mais la saison trois ouvrira les choses au-delà de l’Arconia, alors que les détectives en herbe tentent de résoudre un meurtre à Broadway. Alors, que peut-on attendre des nouveaux épisodes ? Eh bien, une énorme quantité de nouvelles étoiles pour commencer, alors que Paul Rudd et Meryl Streep rejoignent le casting.

Jetez un œil à la bande-annonce officielle de la nouvelle série :

Comment diffuser Only Murders in the Building en ligne

Aux États-Unis, Only Murders in the Building est disponible exclusivement sur Hulu. Le plan de base financé par la publicité coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an. Si vous souhaitez regarder des émissions sans coupures publicitaires, choisissez le forfait à 14,99 $ par mois.

Les fans de romans policiers basés au Royaume-Uni peuvent regarder la série sur Disney Plus. Un abonnement mensuel sans publicité coûte 7,99 £. L’abonnement annuel sans publicité est proposé au prix de 79,99 £.

Calendrier de sortie de l’épisode Only Murders in the Building

Only Murders in the Building saison 3 sera diffusée en avant-première le mardi 8 août 2023. De nouveaux épisodes de la série seront publiés chaque semaine.

Voici le calendrier de diffusion des épisodes :

Épisode 1 et 2 : 8 août 2023

8 août 2023 Épisode 3 : 15 août 2023

15 août 2023 Épisode 4 : 22 août 2023

22 août 2023 Épisode 5 : 29 août 2023

29 août 2023 Épisode 6 : 5 septembre 2023

5 septembre 2023 Épisode 7 : 12 septembre 2023

12 septembre 2023 Épisode 8 : 19 septembre 2023

19 septembre 2023 Épisode 9 : 26 septembre 2023

26 septembre 2023 Épisode 10 : 3 octobre 2023

Les fans de comédie voudront également savoir quand de nouveaux épisodes de What We Do in the Shadows seront publiés.