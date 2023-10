L’heure est enfin venue pour les nouvelles aventures du Gentleman Pirate, puisque la saison 2 de Our Flag Means Death se déroule désormais sur Max. Nous découvrirons enfin comment l’équipage de Stede a quitté l’île déserte, qui est le nouveau méchant, et comment va se dérouler l’histoire d’amour entre Ed et Stede.

Les retrouvailles du couple seront sûrement compliquées. Comme on peut le voir dans les bandes-annonces, Barbe Noire est consumée par son côté obscur et guérit son cœur brisé en pillant et en coupant les doigts d’Izzy. Le Gentleman Pirate retrouvera-t-il la confiance de son proche ? Nous le saurons au cours des prochaines semaines.

Cependant, rappelez-vous que les dates indiquées se réfèrent aux premières aux États-Unis. Pour l’instant, on ne sait pas quand la deuxième saison de la série sortira au Royaume-Uni.

Calendrier de sortie des épisodes de la saison 2 de Our Flag Means Death

La saison 2 de la série sur Barbe Noire et le Gentleman Pirate a frappé Max le jeudi 5 octobre 2023 avec une première en trois épisodes.

Voici le calendrier complet de sortie des épisodes :

Épisode 1, 2 et 3 : 5 octobre 2023

5 octobre 2023 Épisode 4 et 5 : 12 octobre 2023

12 octobre 2023 Épisode 6 et 7 : 19 octobre 2023

19 octobre 2023 Épisode 8 (final) : 26 octobre 2023

Comment diffuser la saison 2 de Our Flag Means Death au Royaume-Uni

Malheureusement, il n’y a toujours aucune information sur la sortie des nouveaux épisodes de la série au Royaume-Uni. Cependant, vous pouvez toujours suivre les aventures de Stede et Barbe Noire. Tout ce dont vous avez besoin est un bon VPN (réseau privé virtuel), un service qui vous permet de changer votre adresse IP.

Avec un VPN, vous pouvez vous connecter aux services de streaming américains et utiliser leurs bibliothèques. Si vous vous demandez quel VPN choisir, nous vous recommandons NordVPN – une option fiable et testée.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre guide sur la façon de regarder la saison 2 de Our Flag Means Death au Royaume-Uni.

