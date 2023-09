Calendrier de sortie des épisodes de la génération V

Avez-vous manqué de regarder les pitreries des supers fous et leurs étranges pouvoirs ? N’ayez crainte, cette semaine, vous pourrez retourner dans le monde brutal et hilarant de The Boys. Il existe une série dérivée se déroulant dans une université pour jeunes super-héros en route vers Amazon Prime Video.

Une nouvelle étudiante, Marie Moreau, vient d’arriver dans la prestigieuse université Godolkin, financée par la société Vought. La jeune fille possède un pouvoir extraordinaire qui lui permet d’utiliser son sang comme une arme. Elle est ambitieuse et espère que, grâce à ses études, elle aura une brillante carrière.

Cependant, il s’avère que l’Université Godolkin n’est pas aussi glamour que ses autorités le prétendent. Marie tombe sur une série de secrets terrifiants qui changent toutes ses croyances sur l’université et les super-héros.

Si vous voulez savoir quand les nouveaux épisodes de Gen V sortent, continuez à lire. Vous pouvez en savoir plus sur la série dans notre article récapitulatif sur la génération V.

Vidéo principale

Quand sortent les nouveaux épisodes de Gen V ?

Le spin-off Boys sera diffusé sur Prime Video. Les trois premiers versements sortiront le vendredi 29 septembreavec d’autres épisodes tombant ensuite chaque semaine.

Voici le calendrier de sortie des épisodes :

Épisode 1: 29 septembre 2023

29 septembre 2023 Épisode 2: 29 septembre 2023

29 septembre 2023 Épisode 3 : 29 septembre 2023

29 septembre 2023 Épisode 4 : 6 octobre 2023

6 octobre 2023 Épisode 5 : 13 octobre 2023

13 octobre 2023 Épisode 6 : 20 octobre 2023

20 octobre 2023 Épisode 7 : 27 octobre 2023

27 octobre 2023 Épisode 8 : 3 novembre 2023

Aux États-Unis, l’abonnement Amazon Prime coûte 14,99 $ par mois/139 $ par an. L’accès à Prime Video coûte 8,99 $ par mois.

Au Royaume-Uni, l’abonnement Amazon Prime est proposé au prix de 8,99 £ par mois/95 £ par an.

Gardez à l’esprit que vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours si vous n’avez jamais été abonné à Amazon Prime auparavant ou si vous n’avez pas été abonné depuis 12 mois.

Articles Liés