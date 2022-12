Calendrier de sortie de “Willow”: quand l’épisode 3 atterrit-il sur Disney Plus?

Willow a apporté une action fantastique à l’ancienne à la semaine dernière, avec les deux premiers épisodes de la série sur le service de streaming. Il fait suite aux événements du film de 1988avec l’acteur Warwick Davis (surtout connu pour son de nombreux rôles dans Star Wars) revenant en tant que personnage titulaire.

“Que vous soyez fan du film des années 80 ou non, le nouveau Willow est un mélange astucieux et divertissant de jeux d’épée et de jeux de mots qui évoque une partie de la magie ancienne”, a écrit Rich Knightwell de CNET dans sa critique.

L’émission a débuté le mercredi 30 novembre – deux épisodes sont disponibles maintenant – et nous aurons un épisode par semaine jusqu’au 11 janvier.

Dates et heures de sortie de l’épisode Willow

Voici le calendrier de sortie complet de Willow sur Disney Plus, et nous nous ajusterons si la société annonce des changements ou des pauses. Les nouveaux épisodes tombent généralement à 12 h PT (3 h HE / 8 h GMT / 19 h AEST).

Épisode 1 : Disponible maintenant

Épisode 2 : Disponible maintenant

Épisode 3 : mercredi 7 décembre

Épisode 4 : mercredi 14 décembre

Épisode 5 : mercredi 21 décembre

Épisode 6: mercredi 28 décembre,

Épisode 7 : mercredi 4 janvier

Épisode 8 : mercredi 11 janvier

Y a-t-il une bande-annonce pour me donner un aperçu de l’émission?

Lucasfilm a sorti des bandes-annonces pendant Célébration Star Wars Anaheim en mai et D23 en septembre.

Dois-je regarder le film pour comprendre le spectacle ?

La série reprend quelques décennies après les événements du film de 1988 et y fait régulièrement référence, mais la plupart des personnages sont nouveaux – similaires à l’approche que Star Wars a adoptée avec le réveil de la force. Il fait un travail solide de tissage dans l’exposition, vous ne vous sentirez donc pas perdu si vous n’avez pas la bande passante pour le film.

Vous pouvez toujours regarder le film si vous avez envie de voir plus de ce monde entre les épisodes – il est disponible sur Disney Plus.