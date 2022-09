Calendrier de sortie de “The Rings of Power”: quand l’épisode 3 arrive-t-il sur Prime Video?

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est en direct! Pas unemais deux les épisodes sont disponibles pour regarder sur Prime Video.

Les critiques ont d’abord été positifmais des prises moins enthousiastes ont afflué. “Rings of Power équilibre avec succès la façon dont il se rend accessible aux nouveaux arrivants, aux fans de films et aux amateurs de traditions plus intenses”, a écrit Erin Carson de Crumpe.

Se déroulant des milliers d’années avant Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir couvre les événements majeurs du Second Age de la Terre du Milieu. Ils incluent la forge des anneaux de pouvoir, la montée de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes.

Calendrier de diffusion de l’épisode « Le Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir »

Les épisodes tombent chaque semaine, trois heures plus tard que l’heure de la première, pour le reste de la saison.

21 h 00 HAP — les jeudis

12 h 00 HAE — les vendredis

1 h du matin Brésil — vendredi

5 h du matin au Royaume-Uni — les vendredis

6h00 CEST — Vendredi

9 h 30 IST – les vendredis

13 h JST – les vendredis

14h00 UA — les vendredis

16h NZ — Vendredi